Après les Libres, Racing Bulls croit aux points pour Lindblad depuis le fond de grille

Racing Bulls a conclu un vendredi encourageant à Sepang, avec Liam Lawson dans le top 10 lors des deux séances d’Essais Libres et Arvid Lindblad à ses portes. Si le Britannique devra composer avec un départ depuis le fond de la grille après son changement de moteur, l’équipe estime avoir choisi le bon week-end pour accepter cette contrainte : la forte dégradation des pneumatiques pourrait favoriser les dépassements et multiplier les stratégies lors du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie.

Lawson s’est montré immédiatement compétitif sur le tracé malaisien. Huitième lors des EL1, il a confirmé lors de la deuxième séance en prenant la neuvième position, permettant à Racing Bulls de terminer les deux premières heures de roulage avec au moins une monoplace dans le top 10.

Le Néo-Zélandais dressait ainsi un bilan globalement encourageant de son vendredi.

"Cela a été une journée plutôt positive ici au Grand Prix de Bahreïn. Le circuit est agréable à piloter mais très exigeant pour les pneus, notamment parce qu’il n’a pas été resurfacé depuis quelques années."

"Il fait également extrêmement chaud ici en Malaisie, ce qui est difficile physiquement."

"Cependant, notre entraînement et notre préparation devraient nous placer dans une position solide avant les qualifications de demain, où la gestion des pneumatiques sera essentielle."

Lindblad s’est lui aussi montré proche du top 10 tout au long de la journée. Neuvième des EL1, le Britannique a reculé de deux positions lors des EL2 pour terminer 11e.

Le pilote Racing Bulls s’est néanmoins montré satisfait du travail réalisé au cours des deux séances.

"Nous avons connu deux bonnes séances d’essais aujourd’hui. Ce circuit est assez différent de ceux sur lesquels nous avons roulé récemment, même si, assez amusamment, il ressemble en réalité beaucoup à Bahreïn."

Sa situation pour la suite du week-end sera particulière. Son changement de moteur signifie qu’il devra s’élancer depuis le fond de la grille, ce qui modifie nécessairement l’enjeu des qualifications et lui enlève une partie de la pression habituelle du samedi.

"En regardant vers demain, il y a un peu moins de pression, ce qui signifie que je peux aller en piste et m’amuser un peu."

"Jusqu’à présent, j’apprécie vraiment ce circuit parce qu’il y a beaucoup d’opportunités ici, et la pluie peut être très imprévisible."

"La dégradation des pneus sera également un sujet important, donc nous verrons ce qui se passera puisqu’il devrait probablement y avoir un mélange de stratégies pendant que toutes les équipes continuent à recueillir des données."

Racing Bulls a progressé entre les deux séances

Alan Permane a lui aussi livré un bilan positif de cette première journée. Le directeur de Racing Bulls s’est d’abord réjoui du retour de la Formule 1 en Malaisie et à Sepang.

"Tout d’abord, c’est agréable d’être de retour en Malaisie, Kuala Lumpur est une ville formidable et le circuit produira un week-end passionnant, j’en suis certain."

"Cela a été une journée positive pour nous aujourd’hui, nous sommes satisfaits des performances des deux voitures et nous avons le sentiment d’avoir franchi un cap entre les deux séances."

"La piste est beaucoup plus lisse que ce que nous avions anticipé, donc nous avons effectué quelques changements de réglages avant les EL2 afin de tirer le meilleur parti de ces conditions."

Permane a également expliqué le choix effectué concernant le moteur de Lindblad. Racing Bulls savait qu’un changement serait nécessaire au cours des prochaines manches et a volontairement sélectionné Sepang pour l’effectuer.

"Le changement de moteur d’Arvid était quelque chose que nous savions devoir faire au cours des prochaines courses, et nous avons estimé qu’il s’agissait de l’endroit le plus stratégique pour le faire."

"Avec une dégradation des pneus assez élevée, il devrait certainement y avoir des possibilités de dépassement, donc nous avons le sentiment d’avoir pris la bonne décision."

"Ce sera certainement un défi pour lui de remonter à travers le peloton et d’entrer dans les points en partant du fond, mais ce n’est pas impossible."