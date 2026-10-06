Pourchaire attend toujours sa chance au volant d’une Mercedes F1

Théo Pourchaire apprécie son intégration croissante chez Mercedes, mais le Français estime désormais nécessaire de franchir une nouvelle étape en prenant réellement le volant d’une Formule 1. Champion de Formule 2 en 2023, il occupait à Sepang le rôle de pilote de réserve de l’équipe en remplacement de Frederik Vesti, retenu par son programme en IMSA. Très impliqué dans le travail au simulateur, parfois jusqu’à 6 heures du matin après les séances du vendredi, Pourchaire révèle avoir déjà discuté avec Mercedes de la possibilité de lui offrir prochainement un véritable roulage.

La présence de Pourchaire aux côtés de Mercedes en Malaisie était liée à l’indisponibilité de Vesti, qui disputait une épreuve en IMSA.

Cette opportunité a permis au Français de vivre de l’intérieur un week-end complet avec l’équipe et de poursuivre son intégration dans la structure de Mercedes.

"C’est génial de vivre le week-end de course avec l’équipe. J’adore ça," confie-t-il au journal L’Equipe.

Mais le travail de Pourchaire ne se limite pas à observer les opérations depuis le garage. Son rôle au simulateur constitue une partie importante de sa contribution à Mercedes et peut l’amener à travailler durant une grande partie de la nuit.

Pourchaire a détaillé le déroulement d’un vendredi classique lorsqu’il travaille pour Mercedes. Il rejoint généralement le simulateur avant les EL2. Commence ensuite son propre travail, qui peut se prolonger jusqu’au petit matin.

"Généralement, j’arrive avant le début des Libres 2, je regarde les séances d’essais avec les ingénieurs dans le simulateur, puis j’écoute le débriefing des pilotes concernant la piste et leur journée, et ensuite je travaille dans le simulateur jusqu’à 6 heures du matin."

Ce rôle permet notamment au Français de participer au travail de l’équipe pendant un week-end de Grand Prix. Et même si Pourchaire n’est pas au volant de la W17 en piste, il estime que Mercedes lui donne la possibilité d’avoir une véritable influence sur son fonctionnement.

"C’est un travail vraiment intéressant, et ce qui est sympa, c’est que j’ai l’impression de faire véritablement partie de l’équipe, d’apporter quelque chose."

Pourchaire souhaite néanmoins désormais que cette implication se traduise également par du temps de piste.

Le Français considère que le moment est venu d’acquérir une véritable expérience au volant d’une monoplace de Formule 1.

Pourchaire assure que cette volonté n’est pas seulement personnelle. Le sujet a déjà été évoqué avec Mercedes et les discussions semblent bien avancées.

"Ce serait extrêmement important pour moi de prendre le volant. Je pense que l’objectif de l’équipe est clair et nous en avons pas mal discuté ce week-end."

Reste désormais à déterminer quand Mercedes pourrait lui offrir cette opportunité.

Pourchaire ne ferme pas complètement la porte à un roulage avant la fin de la saison, mais il reconnaît que cette hypothèse paraît moins probable qu’une première véritable opportunité l’année prochaine.

"Nous verrons. Je pense qu’il y a davantage de chances que cela se produise l’année prochaine, mais c’est toujours en discussion."