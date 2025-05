Russell : McLaren F1 est ’plus proche’ que ne l’était Red Bull par le passé

George Russell ne veut pas comparer l’avantage de McLaren cette saison à celui de Red Bull lors des années précédentes. Le pilote Mercedes F1 ne voit toutefois pas la dynamique s’inverser lors des prochaines courses, car l’avantage de McLaren semble régulier.

"En ce qui concerne notre position par rapport à McLaren, elle est beaucoup plus proche que celle de McLaren par rapport à Red Bull au début de la saison dernière" admet Russell. "Mais je crois que Red Bull avait probablement des atouts... c’est autant Red Bull qui s’est fait revenir dessus par McLaren que McLaren qui s’est développé tout au long de la saison."

Le Britannique s’interroge sur la possibilité de voir McLaren faire un pas en arrière à partir de l’Espagne, quand la directive sur la flexibilité des ailerons entrera en vigueur : "Barcelone va être une course vraiment intéressante pour tout le monde, parce que c’est à ce moment-là que nous aurons la restriction sur les ailerons flexibles."

"Et c’est évidemment là que McLaren a excellé. Jusqu’à cette course, je ne vois pas vraiment la hiérarchie changer, mais ce sera en quelque sorte le week-end décisif pour voir si, oui ou non, ils font un pas en arrière et si le peloton se resserre."

Russell est impressionné de la gestion des pneus de McLaren sous de fortes chaleurs, comme on l’a vu à Bahreïn et Djeddah, même si le schéma de travail de l’équipe de Woking provoque aussi cela : "Mais il est clair qu’ils font quelque chose d’assez spectaculaire avec les pneus. Nous avons vu des EL3 à Bahreïn où ils étaient une seconde plus rapides que tous les autres, c’est du jamais vu."

"Et je m’attends à des circuits comme Bahreïn, peut-être Barcelone, des circuits à forte dégradation des pneus, Budapest, Singapour, Zandvoort, ce type de circuits, nous pouvons imaginer qu’ils seront les meilleurs. Peut-être que lorsque nous irons à Vegas, ce ne sera pas le cas pour eux et que nous pourrons nous faufiler vers la victoire."