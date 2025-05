Jones mise sur Piastri pour le titre et attaque Norris sur sa santé mentale

Alan Jones, qui est à ce jour le dernier pilote australien à avoir gagné un titre de champion du monde, est un grand fan d’Oscar Piastri. Celui qui a obtenu la couronne en 1980 pense que son compatriote va pouvoir se défaire rapidement de Lando Norris, qu’il juge faible, pour aller chercher un titre mondial.

"Oscar est un jeune homme à l’esprit très fort. Je l’adore" a déclaré Jones à Fox Australia. "Il ne se la pète pas, il ne danse pas n’importe comment. C’est juste un individu fort et c’est exactement ce dont nous avons besoin pour faire le travail."

"La première personne que vous devez battre, c’est votre coéquipier. Et je pense que son coéquipier pourrait être éliminé assez facilement et qu’Oscar en profitera. Il peut le faire cette année, cela ne fait aucun doute. En fin de compte, son coéquipier est faible."

L’Australien de 78 ans ne comprend visiblement pas les enjeux de santé mentale et s’en prend à Norris pour s’ouvrir à ce sujet : "Son coéquipier est très rapide, cela ne fait aucun doute. Mais mentalement, c’est une personne assez faible, c’est certain."

"Il sort toutes ces absurdités en disant qu’il a un problème mental, qu’il s’attarde sur les problèmes qu’il a eus plutôt que sur les points positifs. Quand ils commencent à dire toutes ces bêtises, vous savez que vous les avez."

La lutte entre Piastri et Max Verstappen à Djeddah montre, selon Jones, la détermination du pilote McLaren : "En dehors de la voiture, il est calme, mais lorsqu’il entre dans la voiture, il se met à klaxonner et c’est ce que l’on veut. Il voit un espace et s’y engouffre, et Oscar ne va pas se laisser décourager par cela."

Selon Jones, Piastri a montré être le seul pilote à ne pas se laisser intimider par les manœuvres autoritaires de Verstappen, et c’est une autre qualité qui fait de lui un candidat pour le titre mondial.

"Il y a beaucoup d’autres pilotes qu’il bluffe et à qui il fait un peu du chantage, mais je crois qu’Oscar a la force mentale de ne pas rentrer dans ces conneries. Il le prendra pour ce qu’il est et le lui rendra. Il est sorti de presque nulle part et il a toutes les qualités requises pour devenir champion du monde."

Jones n’est pas le premier à se moquer de la santé mentale de Norris, et de ce problème pourtant globalement très grave à l’échelle de la société. Helmut Marko s’y était risqué, et avait été attaqué pour cela par Zak Brown.

"Lando a été une sorte d’ambassadeur de la santé mentale. Toto [Wolff] a parlé de la santé mentale. Je pense donc qu’il s’agit d’un problème sérieux dont nous avons essayé de parler, de le mettre en avant, de faire en sorte qu’il soit acceptable d’en parler" avait lancé le PDG de McLaren.

"C’est pourquoi je pense qu’il est tout à fait inapproprié d’évoquer cette situation et que cela nous ramène dix ou vingt ans en arrière. On peut s’amuser et jouer avec la façon dont certains font de la course et avec les tactiques qu’ils utilisent d’un point de vue sportif, mais j’ai pensé que c’était de très mauvais goût."