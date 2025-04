Norris relativise l’avance de McLaren F1, Piastri a été surpris par Verstappen

Lando Norris relativise l’avance de McLaren F1 face à Red Bull, après une nouvelle course durant laquelle Max Verstappen a été au niveau de son équipier Oscar Piastri, le tout au lendemain d’une deuxième pole position du Néerlandais. Le Britannique détaille les raisons pour lesquelles McLaren est perçue comme ayant la meilleure voiture.

"Je ne sais pas pourquoi les gens sont si surpris. Ils sont tout aussi rapides dans la plupart des séances, ils sont tout aussi rapides que nous en course" a déclaré Norris, qui explique que son équipe va plus vite dès le début du week-end, avec moins de marge de progression.

"Ce n’est pas parce que nous sommes rapides aux essais que les gens continuent à raconter toutes ces conneries. Ils peuvent continuer à dire ce qu’ils veulent. Nous ne pensons pas avoir beaucoup d’avance, comme nous l’avons montré."

"Je pense que Max était probablement le plus rapide s’il n’avait pas eu cette pénalité de cinq secondes, donc nous avons du travail à faire. Les gens n’arrêtent pas de dire que nous sommes les meilleurs, que nous sommes les plus rapides, bla, bla, bla."

"Mais c’est juste parce que nous montrons un peu plus de rythme aux essais et que nous n’avons plus rien au moment de la qualification, mais c’est notre façon de faire. C’est ainsi que nous nous sentons, nous optimisons les choses. Si nous ne procédions pas ainsi, nous serions encore plus loin."

"Je suis content du travail que nous faisons. Il faut juste que les gens se rendent compte que nous ne sommes pas dominants. Nous avons une excellente voiture et nous sommes probablement les plus rapides en moyenne, c’est certain, mais ce n’est clairement pas suffisant."

Oscar Piastri pense que la McLaren MCL39 avait un meilleur rythme en course, mais il a été surpris de voir Verstappen si proche : "Non, je pense que notre voiture était encore plus rapide. Je pense qu’il était difficile d’être dans de l’air sale. Max a été plus rapide que ce à quoi je m’attendais en course."

"Je pense que sur un tour, ce n’était pas une grande surprise de voir Max rapide, mais en course, je ne m’attendais pas à avoir autant de mal à la fin du relais en mediums, c’est sûr, donc il y a clairement du travail à faire. Je pense que notre voiture est encore très bonne, mais quand on compare le tracé de Suzuka à celui d’ici, c’est le plus similaire jusqu’à présent."

"Et c’est dans les deux cas que Max et Red Bull ont été plus proches. Je pense que nous avons toujours un avantage. Je ne pense pas qu’il soit aussi important sur des surfaces et des tracés comme celui-ci, mais nous avons toujours une voiture très forte en ce moment."