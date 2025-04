Russell : La crise à la tête de la FIA n’est ’pas une grande surprise’

Les turbulences continuent au sein de la FIA, après l’annonce ce matin d’un nouveau départ du côté de ses cadres. C’est Robert Reid, un des vice-présidents de la fédération, qui est parti avec perte et fracas en critiquant violemment Mohammed Ben Sulayem et ses méthodes de gouvernance.

George Russell est le président de la GPDA, l’association des pilotes de Grand Prix, et il a évidemment réagi à cette nouvelle, en s’inquiétant du manque de stabilité au sein de la FIA. Il déplore le fait que ce schéma d’événements se reproduise trop souvent.

"Malheureusement, chaque fois que nous entendons des nouvelles de ce côté-là du sport, ce n’est pas vraiment une grande surprise, donc c’est vraiment dommage de voir quelqu’un qui est très respecté dans le sport et qui est là depuis si longtemps" a déclaré Russell. "Comme nous n’arrêtons pas de le dire, quelle est la suite ? Oui, c’est dommage, et j’espère que nous aurons plus de stabilité rapidement."

"En fin de compte, on en arrive à un point où ces choses se produisent si souvent, en tant que pilotes, nous avons tous essayé de nous impliquer dans le passé, nous n’avons pas fait beaucoup de place et les choses semblent aller continuellement dans une direction instable."

"Nous devons faire confiance aux équipes et à la Formule 1 pour travailler avec la FIA afin de trouver un terrain d’entente et si nous pouvons aider, nous voulons être là, mais il semble souvent que les choses vont dans leur propre direction."

Reid n’a pas encore parlé avec les pilotes de F1 : "Il a envoyé une lettre aux pilotes pour expliquer sa décision, mais nous n’avons pas encore parlé avec lui. Il est évident que nous avons appris la nouvelle ce matin, c’est du moins le moment où je l’ai apprise, et elle a été partagée par les pilotes."