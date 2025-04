Antonelli commence à être dans le bon rythme avec Mercedes F1

Quatrième, sixième, sixième, avec notamment le meilleur tour en course qui entre dans l’histoire à Suzuka dimanche dernier, pour le plus jeune pilote de F1 à l’avoir réalisé : Kimi Antonelli a assurément réussi ses débuts dans la catégorie reine avec Mercedes.

A l’aube de son 4e Grand Prix, sur le circuit de Bahreïn qu’il connait bien, comment juge-t-il sa prestation jusqu’à présent ?

"Jusqu’à présent, je pense que ça s’est plutôt bien passé. Ce dont je suis le plus satisfait, c’est la régularité sur les trois courses et, vous savez, la volonté de m’améliorer week-end après week-end."

"Bien sûr, chaque week-end est un véritable apprentissage pour moi, surtout en ce qui concerne les pneus. Je pense que c’était vraiment nécessaire de passer par là et je pense que ça va être très utile d’avoir le même composé ce week-end par rapport à Suzuka, simplement parce que je comprends de mieux en mieux le pneu."

"Lors des deux premières courses, j’ai eu beaucoup de mal à les mettre en température avant les qualifications, et Suzuka a été un grand pas en avant de ce côté-là. Donc, évidemment, c’est un apprentissage énorme, mais pour l’instant, je suis satisfait de la façon dont ça se passe. Bien sûr, vous savez que George Russell roule très bien et cela m’aide vraiment à progresser et à me dépasser. Mais je suis content, car j’y arrive doucement."

Russell réalise justement le meilleur début de saison de sa carrière en Formule 1. En comparant les données, quels sont les principaux domaines dans lesquels Antonelli pense devoir encore progresser ?

"Il a maintenant une bonne expérience de la voiture et de la F1 en général. La principale différence, c’est qu’on voit sa confiance. Il sait comment placer la voiture et où elle va finir dans un virage en attaquant. Il a donc beaucoup de connaissances et de confiance. Mais Suzuka a été un grand pas en avant pour moi en termes de confiance et de compréhension de la voiture. J’ai donc vraiment hâte d’être à ce week-end, car c’est un circuit que je connais et les conditions seront bien différentes de celles des essais hivernaux, car il fera beaucoup plus chaud. Mais j’ai hâte de voir ce que nous pouvons faire pendant le week-end."

Quels sont ses objectifs pour cette semaine ?

"Garder cette bonne lancée, continuer à améliorer le rythme en qualifications, car je pense que la vitesse est là, mais il s’agit surtout de bien gérer tous les points, dès le tour de chauffe et pendant le tour rapide. Mais oui, garder la lancée et bien sûr continuer à travailler dur. On verra bien le résultat dimanche."