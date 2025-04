Ferrari : Hamilton et Leclerc fondent de gros espoirs sur le nouveau plancher

Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont confirmé que Ferrari apporterait une amélioration lors de ce Grand Prix de Bahreïn, mais Hamilton insiste sur le fait qu’il ne perçoit « aucun problème majeur » avec sa monoplace.

Le début de saison 2025 de Ferrari a suscité des spéculations selon lesquelles l’équipe serait confrontée à un défaut de conception fondamental de sa SF-25, qui a sous-performé lors des trois premières courses.

Un manque de compétitivité en Australie – où Leclerc et Hamilton n’ont terminé que huitième et dixième – a été suivi d’une double disqualification au Grand Prix de Chine.

La disqualification d’Hamilton était due à une usure excessive des patins sous son plancher, ce qui n’a fait qu’alimenter les premières rumeurs selon lesquelles Ferrari serait confrontée à un problème de hauteur de caisse, ce qui pourrait également expliquer son déficit de performance fondamental.

Une opinion largement répandue dans le paddock de F1 est que Ferrari ne parvient pas à abaisser sa monoplace autant qu’elle le souhaite, ce qui lui coûte de l’appui aérodynamique et du temps au tour vitaux.

Ferrari est restée muette sur ces rumeurs, mais apporte à Bahreïn ce qui semble être une amélioration clé du plancher afin de relancer sa saison.

S’exprimant ce jeudi avant le week-end, le septuple champion du monde a révélé que Ferrari avait bel et bien apporté une évolution, comme prévu, tout en minimisant ses inquiétudes concernant sa monoplace.

"Nous avons une évolution ce week-end, donc je suis ravi que nous ayons un peu plus d’appui."

"Je ne ressens pas vraiment de gros problèmes, juste un manque de performance globale pour le moment, en termes de rythme, et nous espérons améliorer notre performance ce week-end."

"De mon côté, c’est un peu l’arrière qui me pose problème, et c’est à peu près tout. J’ai beaucoup plus roulé depuis les essais hivernaux ici, donc je devrais être plus à l’aise dans la voiture. Cela devrait augurer d’un bon week-end."

McLaren F1 est la référence actuelle selon Hamilton. Mais son ancienne écurie, Mercedes F1, qu’il a quittée après 12 saisons pour rejoindre Ferrari, a également réalisé un début de saison bien plus impressionnant que l’écurie italienne.

"Nous essayons de trouver comment rattraper McLaren. Ils ont clairement une excellente voiture. Ils ont remporté le championnat des constructeurs l’an dernier et ont plutôt bien démarré cette année, tout comme les deux autres meilleures équipes."

"Je pense que nous avons beaucoup appris ces dernières courses et j’espère que ce week-end marquera un pas en avant pour nous."

"Il ne s’agit pas nécessairement de réduire l’écart, mais cela devrait contribuer à le réduire. Il ne s’agit pas de le combler complètement, mais si nous pouvons tirer davantage de la voiture, ce sur quoi nous travaillons, nous espérons obtenir de meilleurs résultats."

Leclerc a signé le meilleur résultat de Ferrari en Grand Prix cette saison en terminant loin derrière, quatrième, au Japon lors de la dernière course. Le Monégasque espère que les nouvelles pièces amélioreront les performances de Ferrari, même s’il concède que cela ne suffira pas à combler l’écart estimé de trois dixièmes avec McLaren F1.

"Nous avons de nouveaux éléments sur la voiture qui, je l’espère, nous aideront à réduire légèrement cet écart. Que cela suffise à combler l’écart total, je ne le pense pas. Je ne pense pas que ce soit le cas avec ce que nous apportons ici. Mais j’espère que cela nous aidera au moins à nous rapprocher. C’est quand même un pas important."

"À Suzuka, je pense que c’est l’écart qui nous séparait de McLaren : trois dixièmes. Nous devons travailler dur pour rattraper cet écart, et c’est ce que nous faisons. Je suis convaincu que nous pouvons le combler."

"Encore une fois, ce que nous apportons ici ne sera pas suffisant, mais j’espère qu’à court terme, nous aurons d’autres atouts qui nous aideront à nous rapprocher."

Qu’espère Leclerc de ce nouveau plancher et de ce week-end en général ?

"Avec lui cela devrait nous apporter une bonne contribution à nos choix : nous avons choisi une direction en termes d’équilibre qui me fait me sentir à l’aise dans la voiture et ce week-end nous avons également les données du test de fin février disponibles pour corréler cette évolution avec nos attentes."

"Nous verrons si les températures plus élevées que nous constatons nous permettront de faire mieux qu’en février, comme cela a toujours été le cas ces dernières années."