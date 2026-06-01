Cadillac F1 calme le jeu après la spectaculaire casse de la MAC-26 de Pérez

Cadillac F1 aborde le Grand Prix de Monaco avec davantage de sérénité après avoir identifié la cause exacte de l’abandon de Sergio Pérez à Montréal. Le directeur de l’écurie américaine, Graeme Lowdon, assure que la spectaculaire casse de suspension observée au Canada ne constitue pas un sujet d’inquiétude pour la suite de la saison et n’est surtout pas synonyme de manque de sérieux de la part de son équipe.

L’incident, qui avait suscité une grande frustration du Mexicain et de nombreuses interrogations en raison des images impressionnantes diffusées à la télévision (voir la vidéo sous l’article), a fait l’objet d’une analyse approfondie de l’équipe. Selon Cadillac, le problème est désormais parfaitement compris et a déjà été corrigé.

Le pilote mexicain avait été contraint de renoncer après 39 tours à Montréal, victime d’une spectaculaire rupture de sa suspension avant droite alors qu’il regagnait les stands. Les images embarquées avaient montré Pérez braquant vers la gauche alors que sa monoplace circulait en ligne droite, juste avant la défaillance.

Cette scène avait rappelé à certains observateurs le célèbre incident survenu à Sébastien Buemi lors du Grand Prix de Chine 2010, lorsque les deux suspensions avant de sa Toro Rosso avaient cédé simultanément au freinage.

Mais selon Graeme Lowdon, l’apparence de l’incident était bien plus spectaculaire que sa réalité technique.

"Concernant le problème qu’a rencontré Checo à Montréal, nous comprenons parfaitement ce qui s’est passé," a expliqué le directeur de Cadillac F1.

"Cela a semblé nettement plus spectaculaire à cause de cette image embarquée où l’on voyait beaucoup d’éléments voler dans tous les sens. Il s’agissait principalement des freins."

"En fait, il y avait déjà eu une rupture avant cela et, dès que les freins ont été sollicités, plus rien ne les maintenait avec le niveau de fixation nécessaire. On se retrouve alors avec quelque chose qui paraît assez spectaculaire à l’arrivée."

Surtout, Cadillac affirme avoir identifié l’origine exacte du problème et avoir déjà pris les mesures nécessaires.

"Nous avons compris la cause profonde du problème et c’est quelque chose qui a pu être déjà traité."

"Donc si la question est de savoir si nous sommes inquiets pour Monaco après cela, la réponse est non."

Le patron de Cadillac estime même que ce type d’incident n’a rien d’exceptionnel dans le paddock de la Formule 1. Et dénonce ceux qui pointeraient une équipe pas assez préparée ou manquant de sérieux pour l’exigence de la catégorie reine.

"On connait ce discours pointant du doigt les nouveaux. Mais pratiquement toutes les équipes ont déjà connu quelque chose de similaire dans leur passé, donc je ne crois pas que ce soit quelque chose de particulièrement inhabituel."

Au-delà de cet épisode, Cadillac s’apprête à relever un défi très particulier dans les rues de la Principauté. Lowdon estime toutefois que l’expérience de ses deux pilotes constituera un atout majeur.

Sergio Pérez s’était imposé à Monaco en 2022, tandis que Valtteri Bottas y avait signé son meilleur résultat avec une troisième place en 2019. Des références précieuses pour une équipe encore en phase d’apprentissage.

"Il faut toujours être optimiste. On doit l’être," rappelle Lowdon.

"C’est un circuit extrêmement exigeant, un cas à part à bien des égards. Je pense que nous avons des pilotes qui connaissent très bien les rues de Monaco, donc c’est toujours un gros point positif."

"Ce sera seulement notre sixième Grand Prix en Formule 1, donc nous avons vraiment hâte d’y être."

"Nous ne sommes certainement pas encore lassés de tout cela !"