Le jour de l’accident de Michael Schumacher : récits inédits de ceux qui étaient là

Plus de douze ans après l’accident de ski de Michael Schumacher à Méribel, de nouveaux témoignages rares ravivent le souvenir du jour où le septuple champion du monde de Formule 1 a été grièvement blessé. Des acteurs directs de son évacuation et de son traitement ont accepté de revenir sur ces heures cruciales.

Michael Schumacher, aujourd’hui âgé de 57 ans, n’est plus apparu en public depuis son accident en décembre 2013. Ces nouveaux témoignages rappellent la brutalité de l’événement et l’incertitude qui entoure depuis lors son état de santé.

Depuis décembre 2013, le véritable état de santé de Schumacher reste en effet entouré d’un secret absolu, la famille veillant à préserver une confidentialité totale. Mais le quotidien L’Équipe a recueilli plusieurs récits inédits de ceux qui ont participé à sa prise en charge immédiate à Grenoble.

Parmi les premiers intervenants figurent les équipes de secours mobilisées sur place, dont le pilote d’hélicoptère Yannick Dainese, chargé du transfert vers l’hôpital de Grenoble. Il raconte un moment d’incrédulité totale au moment de la prise en charge.

"Un ambulancier a sauté de l’hélicoptère avec le médecin et m’a dit : ’Nous récupérons Schumacher !’," se souvient-il. "Au début, j’ai pensé qu’il plaisantait."

La situation prend toutefois rapidement une tournure bien plus sérieuse lorsque les consignes de sécurité sont renforcées, confirmant l’identité du patient.

"Le responsable de l’intervention nous a ordonné d’éteindre nos micros et nos caméras GoPro et a interdit la présence de journalistes, et j’ai compris que c’était vrai," a-t-il expliqué.

Le pilote décrit une atmosphère particulièrement lourde et inhabituelle durant l’ensemble de l’intervention, marquée par un silence presque total entre les membres des secours.

"Personne ne parlait. Tout le monde était uniquement concentré sur sa tâche," a-t-il raconté.

Conscient de la notoriété exceptionnelle de Schumacher, Dainese confie néanmoins avoir tenté de maintenir une approche strictement professionnelle face à l’urgence médicale.

"Inconsciemment, il y avait de la pression parce que je savais qu’il était vénéré comme un dieu," a expliqué le pilote.

"Mais pour moi, ce n’était qu’un autre humain gravement blessé."

Les médecins face à une situation critique

Le quotidien L’Équipe a également recueilli le témoignage du neurochirurgien Stéphane Chabardes, qui est intervenu à l’hôpital universitaire de Grenoble. Le médecin raconte le moment où il découvre l’identité du patient.

"En me penchant sur le patient, qui portait encore sa combinaison de ski, j’ai reconnu Michael," a-t-il confié.

"À ce moment-là, je me suis dit : ’Oh mon Dieu, ça va être compliqué aujourd’hui’."

Selon lui, la gravité réelle des blessures n’a été pleinement comprise qu’au fil de la prise en charge et des examens médicaux.

"Pendant l’intervention, je voyais que la situation était sérieuse, mais c’est lors du scanner post-opératoire que j’ai réalisé que c’était extrêmement critique," a-t-il révélé.

Un autre témoignage, celui du journaliste Benoît Bouy, met en lumière la pression médiatique considérable qui entourait déjà l’affaire dans les heures suivant l’accident. Les informations circulaient alors dans un climat de grande incertitude.

"La pression était immense," a-t-il expliqué.

"Si nous publions cette information et que trois jours plus tard le gars apparaît avec un bandage sur la tête, c’est fini pour nous."