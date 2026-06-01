Hülkenberg sur le départ ? Sainz à sa place ? Un peu de remous chez Audi F1

Nico Hülkenberg traverse un début de saison 2026 compliqué avec Audi F1, encore sans le moindre point. Alors que des interrogations émergent sur son avenir, plusieurs voix appellent le pilote allemand à rester fidèle au projet, malgré des débuts difficiles depuis la reprise complète de Sauber par le constructeur et des rumeurs de nouvelles discussions en cours entre Audi et Carlos Sainz.

Le projet Audi F1, en pleine phase de construction, n’a inscrit que deux points en ce début d’exercice grâce au rookie Gabriel Bortoleto. Hülkenberg, lui, a été un grand abonné des 11e places en qualifications comme en course ces derniers temps et reste donc toujours bloqué à zéro, mais le soutien en interne comme en dehors du garage se renforce pour tenter de stabiliser le programme.

Ancien pilote de Formule 1, Christian Danner estime que le départ du vétéran allemand serait une erreur, malgré les difficultés actuelles de l’équipe. Il rappelle surtout que le potentiel de performance existe encore par séquences.

"D’un côté, il pourrait être remplacé, mais de l’autre, l’équipe est encore capable de réaliser un bon week-end," a-t-il expliqué.

"Audi a une multitude de petits problèmes. La liste est assez longue et elle ne raccourcit pas. L’équipe affirme bien sûr être engagée dans une amélioration constante, mais pour l’instant il n’y a aucun signe de progrès," a-t-il ajouté.

"Audi ne doit pas être écartée sur le court ou moyen terme. C’est une bonne équipe avec de bonnes personnes, et elle peut atteindre un niveau supérieur rapidement. Je conseillerais donc clairement à Nico Hülkenberg de ne pas quitter l’équipe et de rester engagé dans ce projet."

Audi défend son duo et calme les rumeurs

Du côté de la direction, Mattia Binotto a tenu à calmer les spéculations alors que le marché des pilotes commence à s’agiter pour les prochaines saisons. Le responsable du projet Audi F1 s’est d’abord montré clair sur sa confiance envers ses deux pilotes actuels.

"Parler des pilotes est la chose la plus simple, et je suis très satisfait de ceux que nous avons," a-t-il déclaré.

"L’un est un pilote très expérimenté, et l’autre est très jeune."

Le dirigeant italien a surtout insisté sur la valeur humaine et sportive du pilote allemand.

"Nico est une personne très facile avec laquelle travailler. Il est toujours très sincère, transparent et agréable. Il n’y a aucune politique, et au final, il aime simplement piloter."

"Il est constant, il a l’expérience et il sait comment tirer le maximum de la voiture."

Binotto a également balayé les rumeurs concernant une possible fin de carrière du pilote de 38 ans.

"Nico a 38 ans, mais je ne pense pas qu’il envisage la retraite, même si le début de notre projet est plus difficile qu’attendu. Oui, l’âge joue un rôle car c’est un sport physique, mais l’expérience est importante aussi."

"Fernando (Alonso) en est un exemple, et Nico a encore plusieurs saisons devant lui. Il peut attendre notre montée en puissance, notre objectif 2030."

Le directeur d’Audi est revenu sur le choix initial du marché des transferts, notamment le cas Carlos Sainz, longtemps ciblé avant son arrivée chez Williams. L’Espagnol, mécontent de l’entame de son équipe dans cette ère réglementaire, pourrait vouloir changer de crèmerie.

"Nous avions une bonne relation chez Ferrari, je l’ai embauché, il savait donc que je lui faisais autant confiance qu’aujourd’hui," répond Binotto à ce sujet.

"C’est toujours bien de se rencontrer de temps en temps, de discuter et d’évaluer les options, mais comme pour tout le monde, je respecte les décisions."

"S’il a décidé de prendre une autre direction, je suis heureux pour lui. Il a fait son choix, ce qui est le plus important. Je dirais même qu’il a fait son propre choix, et non celui de son père, ce qui est formidable pour lui."

"Et de notre côté nous avons eu l’opportunité avec Gabriel (qui était réserviste chez McLaren) et j’en suis très satisfait."