Antonelli refuse que Mercedes F1 revive le cauchemar Hamilton-Rosberg

Kimi Antonelli assure que Mercedes F1 laisse à ses pilotes une grande liberté en piste, mais le jeune Italien insiste sur un point : la lutte qui l’oppose à George Russell ne doit pas reproduire les tensions qui avaient marqué la célèbre rivalité entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg au sein de l’écurie allemande.

Récompensé ce week-end par le prestigieux Trophée Lorenzo Bandini en Italie, le pilote de 19 ans a évoqué la gestion de la bataille interne chez Mercedes alors que les deux équipiers se disputent régulièrement les premières places depuis le début de la saison.

Présent à Brisighella pour recevoir cette distinction créée en 1992 en hommage à Lorenzo Bandini, Antonelli a expliqué que la direction de Mercedes faisait confiance à ses pilotes pour se battre sans consignes excessives.

"L’équipe veut que nous courions librement, parce qu’elle sait très bien que, surtout dans la position qui est la nôtre aujourd’hui, on ne peut pas nous tenir en laisse," a-t-il déclaré lors de la conférence de presse.

Le pilote Mercedes reconnaît toutefois que cette liberté n’est pas totale et que l’écurie reste attentive à l’évolution de la situation.

"Mais ils veulent aussi s’assurer qu’il n’y ait pas de situation désagréable. S’ils estiment que c’est nécessaire, lors des prochaines courses, ils nous demanderont de courir de manière un peu plus prudente. Pour le moment, ils nous laissent nous battre librement parce qu’ils nous font confiance également."

Antonelli a surtout tenu à souligner que ni lui ni Russell ne souhaitent reproduire les divisions internes qui avaient empoisonné l’atmosphère chez Mercedes au milieu des années 2010.

"Nous ne voulons pas recréer un scénario comme celui de Lewis et Nico, où l’ambiance interne dans l’équipe n’était pas la meilleure. J’ai parlé avec Toto Wolff de la bataille entre eux en 2016. Il m’a expliqué le bon et le mauvais, les choses qu’il ne faut pas répéter. Parce que l’équipe reste la priorité."

"Bien sûr, nous allons nous battre durement l’un contre l’autre, mais nous essaierons d’être aussi corrects que possible, en évitant les accidents ou les contacts, parce que nous voulons également ce qu’il y a de mieux pour l’équipe."

"Nous voulons aussi que Mercedes gagne. Nous allons nous affronter, c’est certain, mais de manière loyale."

Ces déclarations interviennent après un week-end particulièrement animé à Montréal. Lors de la course Sprint du Grand Prix du Canada, les tensions étaient montées d’un cran lorsqu’Antonelli avait reproché à Russell de l’avoir poussé hors de la piste au cours de leur duel.

Après des discussions en interne, les deux pilotes avaient toutefois retrouvé une relation plus apaisée et offert une nouvelle bataille en piste lors du Grand Prix, jusqu’à l’abandon de Russell à la suite d’un problème de batterie.

Revenant sur cet épisode, Antonelli a reconnu qu’il devait parfois mieux canaliser son agressivité.

"Courir en Formule 1, c’est comme être dans un bassin rempli de requins. Soit vous mangez, soit vous êtes mangé. Il faut être agressif, évidemment, mais dans les bonnes proportions. Au Canada, j’ai été agressif, peut-être un peu trop. Si une situation similaire se reproduit, nous devrons faire preuve de davantage de sang-froid."

Pour autant, le protégé de Mercedes ne compte pas changer radicalement son approche alors qu’il se retrouve déjà en mesure de viser les premières places.

"Il est normal que je sois agressif aujourd’hui, parce qu’en ce moment je me bats pour gagner, je joue les victoires."

"Il est encore tôt pour parler du championnat, mais je suis aux avant-postes du classement. Ce sont des opportunités qui ne se présentent pas tous les jours, alors il faut essayer d’en tirer le maximum."

Au-delà de son duel interne chez Mercedes, Kimi Antonelli vit également une transformation de son statut dans le paddock. Leader du championnat après quatre victoires en cinq courses, l’Italien estime que ses performances modifient désormais la perception de ses adversaires.

"Je sais qu’ils me regardent désormais avec respect, parce que j’ai montré de quoi je suis capable. J’essaie de transmettre un message clair, parce que je veux rester devant, c’est l’objectif."

Antonelli a également évoqué ses relations avec certains pilotes du plateau, notamment Max Verstappen, avec qui il entretient des échanges en dehors du cadre strict de la compétition.

"Nous parlons de GT, de Formule 1, mais aussi de notre vie privée, de nos choses personnelles," a-t-il expliqué.

"Au final, en dehors du paddock, nous sommes juste des gars normaux."

Sacré en présence de milliers de supporters venus le célébrer, il a mesuré l’ampleur de son début de saison.

"Il y a tellement de monde ici pour moi, je ne m’attendais pas à un tel accueil," a-t-il confié, visiblement ému.

"En pensant aux noms qui ont reçu ce trophée avant moi, comme Schumacher et Hamilton, cela rend ce moment encore plus émouvant. La saison est encore longue, nous le savons. Je suis heureux parce que l’équipe fait un excellent travail, et je veux leur rendre la pareille en donnant tout ce que j’ai."

Le pilote Mercedes tient toutefois à rappeler que son attitude reste inchangée malgré ses résultats.

"Je suis comme vous me voyez, et je ne veux pas changer cela. Évidemment, sur la piste, c’est complètement différent. Le visage d’ange, c’est seulement en dehors de la piste. Parce que la Formule 1 est un bassin rempli de requins comme je l’ai dit."