Russell critique la décision de la FIA sur les jurons comme ’suspecte’ et ’ridicule’

George Russell a qualifié de « suspecte » et « ridicule » la marche arrière fait par la FIA de l’interdiction des jurons, après que l’instance dirigeante a annoncé des changements majeurs à cette directive controversée.

Hier, la FIA a publié une « Annexe B » à son code sportif, stipulant que les jurons seront désormais perçus différemment selon qu’ils interviennent dans un environnement « contrôlé » ou « non contrôlé ».

Après avoir introduit cette règle en janvier, la FIA a revu sa tonalité à la baisse cette semaine afin d’éviter toute nouvelle réaction négative de la part des pilotes. Désormais, les jurons dans des situations comme les conférences de presse seront traités différemment des jurons au volant, tandis que les sanctions financières ont été réduites (divisées par 2).

Aucun pilote de F1 n’a encore été condamné à une amende pour jurons, bien que Max Verstappen ait été condamné à des travaux d’intérêt général la saison dernière pour avoir qualifié sa voiture de « fucked ».

Russell, qui était l’un des critiques les plus virulents de l’interdiction initiale, a estimé inutile de saluer ce dernier changement, affirmant qu’il n’aurait jamais dû être introduit.

"Je pense que ces changements n’auraient jamais dû avoir lieu," a déclaré Russell, directeur de l’Association des pilotes de Grand Prix, ce jeudi à Imola.

"Nous sommes donc en train de revenir en arrière, car c’était un peu ridicule au départ."

"Nous sommes heureux de voir les choses revenir à la normale, mais elles n’auraient jamais dû en être là. Il est donc un peu injuste de se féliciter des changements alors que nous n’aurions pas dû en arriver à ce point."

"C’est une situation assez étrange, et nous n’avons toujours pas communiqué avec les dirigeants de la FIA. C’est donc un peu suspect."

Lorsque le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a annoncé que des modifications à l’Annexe B étaient envisagées, il a été souligné que les pilotes des sept championnats du monde de la FIA avaient été entendus.

Cependant, comme l’a souligné Russell, les discussions avec Ben Sulayem n’ont pas encore eu lieu. Il est remarquable que le président de la FIA et les pilotes soient souvent dans le même paddock, mais établir un dialogue reste un défi.

"Oui, c’est une bonne question," a répondu Russell, sur la raison pour laquelle les pilotes ne peuvent pas rencontrer le président de la FIA lors d’un Grand Prix, alors que la plupart des Grands Prix se font en sa présence.

"Cela semble plus difficile que cela ne devrait l’être. Mais nous avons tous exprimé notre point de vue. Je ne dirais pas que nous sommes arrivés à un point de non-retour, mais il faut au moins que l’autre partie fasse preuve de bonne volonté."

"Je pense que nous avons le sentiment d’avoir exprimé notre point de vue, et nous souhaitons discuter et dialoguer, et les exigences sont limitées. Donc, oui, il faut que ce soit réciproque. Cela doit venir des deux côtés."