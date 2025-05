La FIA revient en arrière sur les pénalités concernant les jurons

La FIA a annoncé de profondes modifications de l’Annexe B du Code Sportif International, et attribué ces changements à son président, Mohammed Ben Sulayem. La Fédération Internationale de l’Automobile avait aligné cet appendice avec les codes d’autres sports comme le football, le rugby ou le foot américain et sa NFL.

C’est Ben Sulayem lui-même qui avait introduit un barème de sanctions pour les pilotes en cas de non-respect, ce qui avait mené les pilotes, notamment en Formule 1 avec un Max Verstappen devenu presque muet, mais surtout en WRC où les pilotes réagissent à chaud après les spéciales, à protester contre ces règles.

La FIA a donc revu l’annexe en question en présence du Comité des pilotes de la FIA, présidé par Ronan Morgan, et le président des commissaires, Garry Connelly. Les sept championnats du monde de la FIA ainsi que les clubs ont aussi donné leur avis.

Les principaux changements sont une diminution des sanctions, la base de pénalité maximale ayant été réduite de 10 000 à 5000 euros. Les commissaires auront davantage de possibilités d’utiliser des sanctions avec sursis, et faire la différence entre environnement sous contrôle et hors de contrôle.

Cela permettra de définir clairement dans quelles conditions des pénalités peuvent être appliquées, que les pilotes soient dans leur voiture, dans les parcs d’interview ou en conférence de presse. Plusieurs circonstances atténuantes seront également appliquées.

La FIA va en revanche sévir sur les mauvais comportements auprès des officiels, qui feront l’objet de pénalités sportives et non d’amendes. De plus, elle sera intransigeante avec tout comportement raciste ou discriminatoire.

"En tant qu’ancien pilote de rallye, je connais de première main la gamme d’émotions auxquelles on est confronté en compétition. J’ai mené un examen approfondi en collaboration avec les sept Championnats du monde de la FIA, les clubs membres de la FIA et d’autres organisations de sport automobile" a déclaré Ben Sulayem.

"Les améliorations de l’Annexe B annoncées aujourd’hui par la FIA nous permettront de continuer à promouvoir le meilleur esprit sportif dans le sport automobile, tout en donnant aux commissaires sportifs des directives efficaces pour agir contre les individus susceptibles de jeter le discrédit sur le sport. La FIA s’engagera toujours à faire en sorte que le sport automobile soit accessible à l’ensemble de notre famille sportive."

Ronan Morgan a expliqué ces changements et rappelé l’importance du contexte lors d’injures et jurons : "Les pilotes sont considérés comme des modèles par les jeunes fans et sont à juste titre considérés comme des ambassadeurs du monde du sport automobile au sens large."

"La façon dont ils agissent a vraiment de l’importance, mais il est important de reconnaître qu’il y a une différence entre ce qui est dit pendant une course et lors d’une conférence de presse. Les changements apportés aujourd’hui renforcent le Code Sportif International de la FIA qui soutient nos pilotes en comprenant les pressions qu’ils subissent dans le feu de l’action."

Garry Connelly, membre du Conseil Mondial de la FIA et président des commissaires, abonde en ce sens : "La version révisée garantira que les commissaires disposent de conseils efficaces pour les aider à faire la distinction entre les problèmes sur la piste et hors de la piste."

"Je suis heureux que les commissaires continuent à avoir toute latitude pour prendre en compte les facteurs atténuants afin de s’assurer qu’une pénalité est appliquée équitablement à une situation spécifique, en particulier pour prendre en compte les circonstances du pilote concerné."

"Ces changements permettront aux fans de tous âges de profiter du sport automobile et nous poursuivrons tous nos efforts collectifs pour développer ce sport au niveau mondial."