Hadjar : ’Tout est mieux’ à Imola et ce serait ’un désastre’ de le perdre

Isack Hadjar connait le circuit d’Imola puisqu’il pilote en F1 avec Racing Bulls, dont l’usine est à 15 kilomètres. Vainqueur des deux courses en Formule 2 l’an dernier sur ce circuit, il rappelle que ce n’est pas un gage de réussite en prenant l’exemple de Melbourne, où il a abandonné dans le tour de formation.

"J’ai gagné les deux courses en F2 à Melbourne et ça ne s’était pas bien passé !" a plaisanté Hadjar. "Ca n’a pas trop d’importance, ce sont deux mondes différents. Mais c’est un circuit que j’aime, j’ai un peu plus de confiance et c’est la course à la maison de l’équipe donc c’est plus sympa."

Il apprécie Imola et découvre la vie de pilote du groupe Red Bull en Europe : "C’est génial, il y aura une tribune pour les employés de l’équipe et je vais les saluer à chaque fois que je passerai. Il y a une belle ambiance, c’est ma première course européenne en Formule 1. C’est bien car on a l’Energy Station (le motorhome, ndr) et ma chambre est un peu meilleure. Tout est mieux !"

Hadjar espère oublier la frustration du dernier Grand Prix : "A Miami, ça a encore été frustrant car on a manqué la Q3 pour deux centièmes, on était à quatre centièmes de la huitième place, et en course on a manqué un point pour un dixième. Cela montre que vous ne pouvez pas vous déconcentrer car c’est si serré que chaque millième de seconde compte."

Interrogé sur la possible disparition d’Imola du calendrier, le Français n’aimerait pas perdre ce circuit : "Peu importe l’endroit, ce sont les tracés qui sont intéressants, et j’aime le tracé d’Imola. Surtout avec ces voitures de Formule 1 modernes, c’est un gros défi. On ne peut pas faire d’erreur, c’est une piste à l’ancienne et la perdre serait un désastre."