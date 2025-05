Piastri ne s’attend pas à voir McLaren F1 dominer chaque course

Oscar Piastri ne s’attend pas à ce que McLaren domine les courses avec une avance de 37 secondes sur chaque manche de Formule 1 cette année.

Il y a deux semaines, Piastri a mené McLaren, devant son équipier Lando Norris, à la victoire au Grand Prix de Miami, George Russell terminant troisième à 37,6 secondes.

Il s’agit de la plus grande marge pour une équipe en F1 depuis le GP de Bahreïn 2023, où le duo de Red Bull Max Verstappen et Sergio Perez avait terminé avec 38,6 secondes d’avance sur Fernando Alonso.

Cependant, Piastri ne pense pas que McLaren disposera d’un tel avantage sur ses rivaux chaque week-end cette année, insistant sur le fait que l’écart fluctuera d’un circuit à l’autre.

L’Australien a expliqué que l’avantage de la MCL39 à Miami était dû aux caractéristiques du circuit ainsi qu’à sa capacité à ménager ses pneus par temps chaud.

"Nous avons constaté un phénomène similaire à Melbourne sous la pluie, mais Miami était un circuit que nous attendions avec impatience depuis le début."

"Je pense qu’avec les caractéristiques plus chaudes de ce circuit, compte tenu de certaines séances que nous avons eues plus tôt dans la saison, nous pensions que cela pourrait jouer en notre faveur – et dimanche à Miami l’a prouvé."

"Je ne m’attends pas à ce que ce soit le cas tous les week-ends. J’aimerais que ce soit le cas tous les week-ends, mais avec ces conditions plus chaudes et ces caractéristiques de circuit, il sera difficile de répéter ce résultat régulièrement. Nous verrons ce que nous pouvons faire."

Verstappen a remporté le GP d’Émilie-Romagne l’an dernier pour Red Bull, Norris terminant deuxième, tout près, au volant de la MCL38. Piastri s’était classé quatrième derrière la Ferrari de Charles Leclerc.

Interrogé sur la possibilité pour McLaren de réitérer son résultat de Miami lors de la course d’Imola de ce week-end, Piastri a répondu : "Je ne sais pas. Nous avons des pneus très tendres ce week-end, ce qui pourrait nous aider, mais il fait évidemment beaucoup plus frais qu’à Miami, donc on verra bien."

"La piste est aussi incroyablement différente, beaucoup plus bosselée, et la vitesse est généralement bien plus élevée. On verra bien. Je m’attends à une compétition plus serrée qu’à Miami."

"En qualifications, nous avons vu que la concurrence était juste derrière nous ou juste devant nous. Il faut encore s’assurer de tout donner et de tout faire au mieux, car si nous faiblissons un peu, nous avons de nombreux concurrents qui peuvent nous battre. Et ici on ne peut pas dépasser sur le sec."

Piastri a connu une belle saison en ce début de saison 2025, avec quatre victoires lors des six premières courses, ce qui lui a permis de prendre 16 points d’avance au classement des pilotes.

Interrogé sur ses capacités à remporter le championnat, le pilote de 24 ans a déclaré qu’il restait concentré sur ses victoires individuelles.

"Nous avons les atouts et les caractéristiques pour continuer à gagner des courses, c’est certain. Nous avons constaté que la compétition était serrée sur différents circuits et je ne m’attends pas à ce que chaque week-end ressemble à celui de dimanche à Miami, mais vendredi et samedi à Miami n’étaient pas aussi prometteurs."

"La concurrence sera rude, mais j’ai l’impression de bien piloter pour le moment. J’ai l’impression que l’équipe fait un excellent travail pour m’aider à donner le meilleur de moi-même et de la voiture, qui est clairement très performante."

"Nous avons le potentiel pour faire une très bonne année, mais le titre, cela ne m’inquiète pas trop pour le moment. J’essaie juste de gagner plus de courses."

Le week-end de Piastri a bien commencé grâce à l’obtention du Trophée Lorenzo Bandini pour ses performances tout au long de la saison 2024, lorsqu’il a aidé McLaren à remporter son premier titre constructeurs depuis la fin des années 1990.

Ce trophée est décerné chaque année à un pilote, une personne ou une équipe de F1 pour ses « performances remarquables ». Il a été créé en 1992 en hommage au pilote italien Lorenzo Bandini, décédé des suites d’un accident lors du Grand Prix de Monaco 1967.