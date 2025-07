Quelles sont les différences de structure entre McLaren F1 et Red Bull ?

Les équipes sont souvent gérées de manières différentes en Formule 1. Récemment, des structures à plusieurs têtes, avec un PDG ou directeur au sens large, et un team principal qui se penche sur l’opérationnel, se sont montrées efficaces.

C’est le cas chez McLaren F1, mais aussi chez Sauber. C’est une vision qu’adopte aussi Aston Martin désormais, tandis que Williams a fait l’inverse en mettant James Vowles à la tête du team, sans PDG autre que celui de la structure propriétaire, Dorilton.

Ferrari serait sur la même piste (lire notre dernière information) avec Vasseur qui serait épaulé par un "super-patron".

"Je pense que chaque structure d’équipe est différente. Le rôle d’un directeur d’équipe est très différent d’une équipe à l’autre, même si le titre du poste porte le même nom, la définition du rôle est très différente" déclarait Christian Horner, alors encore directeur de Red Bull, à Silverstone.

Horner n’avait à ses côtés qu’un consultant, Helmut Marko. Mais il explique que Pierre Waché, son directeur technique, agit en partie comme un team principal.

"McLaren a des activités en IndyCar, dans les voitures de sport, dans toute une série d’activités différentes. Chez Red Bull Racing, j’ai une structure claire qui me rend compte, comme le fait probablement Andy ou Toto Wolff, où vous avez les principales facultés qui me rendent compte. Pierre Waché remplit probablement 80 % du rôle d’Andrea chez McLaren."

"C’est juste un titre de poste différent, des fonctions différentes, une organisation différente. C’est une organisation qui a incroyablement bien fonctionné pour nous, sur la piste et en dehors de la piste. Nous avons une direction très serrée, une structure très solide. Nous avons la force de la profondeur."

"Nous n’avons pas l’impression, et je n’ai certainement pas l’impression, qu’il soit nécessaire de la changer ou de l’ajuster. Bien sûr, en tant qu’organisation, il faut toujours procéder à des ajustements et à des optimisations, mais notre structure, la façon dont elle est positionnée, est très, très claire."

Red Bull Racing mettra-t-elle en place une structure à deux têtes avec quelqu’un d’autre qui superviserait Laurent Mekies ? C’est ce que les derniers bruits de couloir laissent suggérer.

De son côté, Zak Brown ne voit pas de meilleure structure que celle qu’a McLaren actuellement. Une structure qui est donc de plus en plus copiée dans le paddock.

"Nous sommes très satisfaits de notre structure. Elle fonctionne. Comme pour une voiture de course, il faut toujours modifier, ajuster et améliorer."

"Mais nous n’avons pas connu de changement de direction depuis deux ans et nous ne prévoyons pas d’en avoir à l’avenir. Ce que nous faisons fonctionne, on voit dans le paddock des gens nous copier. Tant mieux. De notre côté nous voulons simplement garder la tête baissée et continuer à faire ce que nous faisons."