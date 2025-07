Ferrari envisage un ’super patron’ pour superviser Vasseur

Un autre secret des déboires de Ferrari en 2025 vient peut-être d’émerger alors que les discussions en coulisses concernant la structure à donner à la direction de la Scuderia Ferrari se poursuivent.

Un nouveau fond plat a récemment fait ses débuts et une nouvelle suspension arrière devrait faire ses débuts à Spa, mais un Charles Leclerc exaspéré a laissé entendre qu’il existait un problème plus fondamental à la fin du week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne.

"Ce n’est pas un problème d’équilibre, ni d’adhérence. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais c’est juste quelque chose de très étrange que nous devons combattre dans la voiture."

"Surtout à grande vitesse, cela rend les choses encore plus difficiles. J’espère que nous pourrons résoudre ce problème. Je ne peux pas entrer dans les détails, je suis désolé."

Le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, n’a pas non plus révélé grand-chose.

"Charles a également dit qu’il ne le divulguerait pas. Je dois suivre les consignes de l’équipe (rires) ; je ne le divulguerai pas non plus. Cela peut être corrigé, mais il est vrai que nous rencontrons des difficultés."

Lewis Hamilton a également déclaré à Silverstone que "certains aspects de cette voiture ne peuvent absolument pas être reportés à l’année prochaine".

Ces dernières rumeurs surviennent à un moment délicat pour Vasseur, après que le PDG de Ferrari, Benedetto Vigna, a admis à Silverstone qu’il « discutait » actuellement de l’expiration du contrat du directeur d’équipe.

Lors des dernières courses, Vasseur a été observé de près par les dirigeants de Ferrari. À Montréal, c’était Piero Ferrari. En Autriche, c’était Michele Antoniazzi (directeur des ressources humaines), et à Silverstone, c’était Vigna.

L’idée de Vigna est de peaufiner la structure de direction de l’équipe en s’inspirant de la structure des équipes McLaren et Sauber / Audi F1.

John Elkann souhaiterait pérenniser la présence de Vasseur en nommant un super-patron pour le superviser, comme cela se passe avec Zak Brown et Andrea Stella ou Mattia Binotto et Jonathan Wheatley. C’est aussi un schéma que Red Bull Racing aimerait mettre en place avec Laurent Mekies et quelqu’un qui serait nommé au-dessus de lui.

"Mais Fred n’est pas du genre à accepter les contraintes, comme il l’a démontré début 2023, lorsqu’il a demandé à Elkann un contrôle opérationnel total et une liberté d’action de la part du PDG Vigna," estime le journaliste italien Fulvio Solms du Corriere dello Sport.

"Il a obtenu tout ce qu’il voulait. Donc, à ce stade, le Français, qui resterait avec tous ses pouvoirs, c’est en discussion."

Interrogé sur l’incertitude de sa présence future, Vasseur a simplement répondu : "Nous devons négocier, et c’est ce que nous faisons."