Sainz a conseillé Dromo pour faire du Madring un circuit ’hybride’

Carlos Sainz révèle qu’il a travaillé avec les concepteurs du Madring, le nouveau circuit de Madrid dont on a découvert le tracé cette semaine en vidéo. Le pilote Williams F1 a ainsi pu rassurer le reste de la grille quant à ce que serait le circuit espagnol.

"Les pilotes m’ont posé des questions sur le circuit, les virages, le tracé... Je leur ai dit de ne pas s’inquiéter. Je leur ai dit de ne pas s’inquiéter, que j’allais essayer d’aider autant que possible pour que le circuit soit un bon spectacle" a déclaré Sainz.

"Ce que je demande à un circuit de F1 en tant que pilote, c’est qu’il ait du charisme et du caractère, qu’il ait beaucoup de virages qui le rendent différent. Il y a des circuits comme Bakou, qui n’a pas de grands virages en dehors de la section du château, mais qui a du caractère, parce qu’il y a de très longues lignes droites, il y a beaucoup de dépassements, c’est spectaculaire."

Et Sainz de confirmer la volonté de ressemblance avec Djeddah : "Il y a aussi Djeddah, qui ne comporte que des virages rapides et qui est également spectaculaire. Ce sont tous des circuits urbains, mais ils ont réussi à avoir du caractère."

"Ce que je demande au Madring, et ce que nous sommes en train de réaliser, c’est qu’il ait ce caractère de circuit hybride, avec une zone urbaine où les murs sont très proches et une partie plus ouverte, plus proche d’un circuit européen traditionnel, ce qui est ce que nous, pilotes, aimons le plus."

"La dernière partie, les virages relevés et les enchaînements de virages rapides... c’est plus ce que nous aimons et ce que nous voyons sur les circuits européens traditionnels. Et ce circuit a les deux, il a la zone ouverte et la zone plus fermée des murs."

L’Espagnol est convaincu que la fête qui entourera le Grand Prix dans la capitale de son pays peut en faire l’un des événements incontournables du paddock : "Tout ce qu’il y aura autour, tous les concerts et toutes les activités aideront beaucoup la ville."

"Je pense que nous pouvons avoir le meilleur circuit du monde et le meilleur événement de tout le calendrier. Il y aura 24 courses, et Mexico, Miami et Las Vegas se portent très bien, mais je crois sincèrement que Madrid peut les battre, et nous allons le faire."