Météo F1 - GP du Canada : un week-end frais, une course compliquée par la pluie ?

La Formule 1 se rend ce week-end sur l’unique Circuit Gilles-Villeneuve pour le Grand Prix du Canada, avec un Sprint au programme pour la troisième fois de la saison. Ces trois journées, qui s’annoncent déjà très intenses, pourraient être compliquées davantage par une météo très variable entre les deux premiers jours et le dimanche, qui pourrait offrir des conditions bien plus difficiles que celles du début de week-end, avec d’importants risques de pluie pour la course, qui se tiendra à 22h dimanche, heure française.

Certaines écuries prévoient d’introduire de nouvelles évolutions, et la seule heure d’essais libres sera cruciale pour déterminer leur fonctionnement et leurs performances. C’est donc une bonne nouvelle que la météo s’annonce bonne vendredi.

Les conditions agréables devraient se poursuivre lors des séances de Sprint et de Qualifications du samedi. Là encore, c’est une bonne chose pour cette journée chargée, qui mêle course et qualifications, et offre aux équipes la possibilité de changements de réglages.

Mais la météo typiquement changeante du Canada pourrait pointer le bout de son nez dimanche, avec de la pluie et du vent prévus pour ajouter un défi supplémentaire. Et si cela se confirme, des teams pourraient-ils faire le pari d’un réglage mixte ? Ce n’est pas impossible, et il est certain que le paddock gardera un oeil très intéressé sur les radars tout au long du week-end.

VENDREDI 22 MAI – ESSAIS LIBRES ET QUALIFICATIONS SPRINT

Conditions : Le temps devrait être frais et agréable, sans pluie prévue. Les températures diurnes oscilleront entre 7,5°C et 18°C, accompagnées de vents moyens de 11 km/h, avec des rafales allant jusqu’à 32 km/h. La température de la piste culminera à 39°C. Dans l’ensemble, des conditions favorables sont attendues.

Température maximale prévue : 18°C

Température minimale prévue : 7,5°C

Probabilité de pluie : 0 %

SAMEDI 23 MAI – SPRINT ET QUALIFICATIONS

Conditions : La journée du samedi devrait bénéficier de conditions météorologiques encore correctes. La journée sera marquée par un ciel dégagé avec des températures allant de 9,5°C à 19°C. La vitesse du vent sera en moyenne d’environ 11,9 km/h avec des rafales jusqu’à 28,8 km/h, et aucune pluie n’est attendue.

Température maximale prévue : 19°C

Température minimale prévue : 9,5°C

Probabilité de pluie : 0 %

DIMANCHE 24 MAI – COURSE

Conditions : Le dimanche s’annonce pour le moment difficile avec une probabilité de pluie de 60 %. La couverture pluvieuse semble éparse avec des périodes fluctuantes d’intensités légères à modérées. Les températures varieront de 10°C à 16°C, avec des températures de piste atteignant 24,15°C. Les vents souffleront en moyenne à environ 14,8 km/h, avec des rafales jusqu’à 36 km/h. Les équipes devraient disposer de conditions d’adhérence optimales si la piste reste sèche, mais la pluie pourrait perturber la course.

Température maximale prévue : 16°C

Température minimale prévue : 10°C

Probabilité de pluie : 60 %