Williams frappe fort en recrutant des piliers de McLaren et Mercedes F1

Williams continue d’accélérer sa profonde restructuration afin de retrouver les sommets de la Formule 1. L’écurie basée à Grove a fait un gros coup avec l’annonce de l’arrivée de Piers Thynne en provenance de McLaren dans un nouveau rôle stratégique de premier plan. Ancien directeur des opérations de McLaren, Thynne faisait partie des architectes du redressement de l’équipe britannique, couronné par deux titres constructeurs consécutifs en 2024 et 2025. Cette nomination s’accompagne également d’une vaste vague de recrutements techniques expérimentés venus de plusieurs équipes de pointe du plateau.

Williams a annoncé que Thynne rejoindra l’équipe à partir du mois d’août au poste nouvellement créé de "Chief Optimisation and Planning Officer", c’est-à-dire en charge de l’optimisation et du planning de la production, un point qui a particulièrement fait défaut à Grove ces dernières années et encore cet hiver. Thynne aura pour mission de transformer les capacités de production et les opérations de l’écurie dans le cadre de sa stratégie de retour au premier plan.

Fort de plus de 25 années d’expérience dans les domaines des opérations et de la fabrication, Thynne intégrera le management de Williams avec pour objectif de rationaliser les processus, optimiser les ressources et accélérer l’intégration de nouvelles technologies.

L’équipe précise que le Britannique supervisera notamment le déploiement de solutions de robotique, d’intelligence artificielle et de procédés avancés de fabrication afin de moderniser les infrastructures de Grove et d’établir de nouveaux standards en Formule 1.

Avant de quitter McLaren en janvier dernier, Thynne occupait le poste de directeur des opérations et avait joué un rôle central dans la transformation opérationnelle et culturelle de l’équipe de Woking.

Le principal intéressé se montre particulièrement enthousiaste à l’idée de participer au projet Williams.

"Je suis ravi de rejoindre Atlassian Williams F1 Team à un moment vraiment passionnant," explique Thynne.

"Williams a clairement l’ambition d’être au niveau des leaders du championnat dans tous les domaines et d’établir de nouveaux standards dans ce sport, et j’ai hâte de jouer mon rôle dans cette aventure en tant que membre du management."

"J’ai passé des années fantastiques chez McLaren, en aidant l’équipe à revenir au sommet, et j’espère que nous pourrons faire la même chose chez Williams."

En parallèle de cette nomination stratégique, Williams a également officialisé l’arrivée de trois nouveaux responsables techniques expérimentés afin de renforcer encore sa structure.

Claire Simpson a ainsi été nommée responsable du développement aérodynamique après douze années passées chez Mercedes. Elle y avait progressivement accédé en tant que leader d’un groupe de développement et contribué aux huit titres constructeurs remportés par l’équipe allemande.

Dans ses nouvelles fonctions, créées spécialement par Williams, Simpson travaillera en étroite collaboration avec le responsable de l’aérodynamique Juan Molina afin de renforcer davantage les capacités de l’équipe dans ce domaine.

Williams a également recruté Fred Judd au poste de responsable de l’optimisation des performances. En provenance de Mercedes AMG High Performance Powertrains, Judd a occupé de nombreux rôles au cours de ses 17 années passées chez Mercedes, notamment celui d’ingénieur piste en chef ainsi que de responsable du développement du programme moteur 2026.

Grâce à son expérience acquise à l’interface entre groupe propulseur et châssis, il dirigera désormais l’équipe chargée de l’optimisation des systèmes de performance chez Williams, un département développé depuis quinze mois.

Enfin, Steve Booth rejoint Grove après son passage chez Alpine F1, où il occupait le poste d’ingénieur en chef durant les changements réglementaires de 2022 et 2026.

Avec plus de vingt années d’expérience en F1, Booth avait auparavant participé aux titres constructeurs remportés par Renault en 2005 et 2006. Chez Williams, il supervisera les besoins techniques quotidiens liés à la conception des monoplaces ainsi que la gestion des équipes concernées.

Au total, ces nouvelles recrues cumulent plus de 65 années d’expérience en Formule 1 et ont travaillé sur douze monoplaces championnes du monde.

Ces arrivées font suite au recrutement de Dan Milner en provenance de Mercedes au poste de responsable ingénierie technologie véhicule en avril dernier. Williams précise également que d’autres recrutements majeurs devraient être annoncés dans les prochains mois.

Directeur de l’écurie, James Vowles se félicite de cette nouvelle étape dans la reconstruction de Williams.

"Je suis ravi d’accueillir Piers chez Williams alors que nous continuons à investir dans les personnes, les processus et les technologies pour nous battre à l’avant de la Formule 1."

"Nous sommes clairs sur notre ambition de construire une équipe capable de remporter des championnats du monde, et Piers possède une expérience récente inégalée dans ce domaine."

"Je suis aussi ravi d’accueillir Claire, Fred et Steve. Nous attirons des recrues stratégiques extrêmement talentueuses venues de tout le paddock, qui vont renforcer les fondations mises en place ces dernières années et nous aider à franchir un nouveau cap."