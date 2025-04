Un jeune pilote dénonce les académies de F1 payantes

Un pilote adolescent russe a donné un aperçu fascinant du fonctionnement des programmes de développement destinés à certains jeunes.

Kirill Kutskov, champion du monde de karting 2023 avec une équipe affiliée à Fernando Alonso, explique avoir reçu une offre de l’académie Ferrari pour jeunes pilotes.

"Après avoir remporté le championnat du monde, l’académie Ferrari nous a contactés," a déclaré le jeune homme de 16 ans. "Ils nous ont envoyé un contrat stipulant qu’ils me soutiendraient et me feraient progresser dans ma carrière."

Il y avait cependant un hic.

"Il fallait payer pour intégrer l’académie," a ajouté Kutskov, qui, depuis la guerre en Ukraine, court désormais sous licence kirghize. "Je pense donc que les académies ne servent qu’à faire des relations publiques."

Certains pourraient soupçonner que les conditions de l’offre s’expliquent par la réticence des équipes de F1 à s’associer à des pilotes russes.

Par exemple, Nikita Mazepin, pilote évincé de chez Haas, révèle qu’il a pratiquement renoncé à tout retour en F1.

"Je pensais qu’une fois les sanctions levées, je reviendrais en Formule 1. Une fois les sanctions levées, j’ai commencé à discuter avec les équipes."

"Ils m’ont dit : ’C’est une question d’argent. Si nous signons un contrat avec toi, nous aurons peut-être deux nouveaux sponsors, mais nous en perdrons cinq autres, car ils ne voudront en aucun cas être associés à la Russie’."

Kutskov affirme cependant être certain que d’autres jeunes pilotes sont également contraints de payer pour intégrer les académies des équipes de F1.

"J’ai un coéquipier suisse, Nathanael Berreby" poursuit Kutskov, qui court désormais en Formule 4 italienne. "À ma connaissance, il souhaite signer un contrat avec Red Bull l’année prochaine, mais c’est lui qui paiera."

"Bien sûr, il y a d’autres cas où les équipes vous soutiennent vraiment. Je peux tout imaginer, mais pour l’instant, nous travaillons en fonction de cette situation."