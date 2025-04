Madrid dévoile la 1ère simulation de son impressionnant circuit F1 en vidéo

Les promoteurs du Grand Prix d’Espagne 2026 ont dévoilé la première simulation vidéo officielle du circuit de Madrid qui accueillera la course (à voir ci-dessous). Et cela s’annonce très impressionnant et rapide !

Les travaux de construction du Madring, un circuit semi-permanent qui entoure le site de l’Ifema, au nord-est de la capitale espagnole, devraient débuter ce mois-ci.

Bien que le circuit emprunte des voies publiques, la majeure partie de ses près de cinq kilomètres et demi de longueur sera construite sur mesure.

Cela inclut le virage caractéristique de « Valdebebas », un virage à droite rapide qui forme le virage 10. La vidéo indique que ce virage sera fortement incliné, comme Hugenholzbocht et Luyendykbocht à Zandvoort. Cependant, Valdebebas semble impliquer des vitesses de passage en courbe plus élevées et maintenues plus longtemps que ces deux virages, ce qui sollicitera inévitablement les pneus des voitures.

La vidéo révèle d’autres détails sur les dénivelés attendus sur le circuit. Le virage 5, abordé à grande vitesse après environ 14 secondes d’accélération à fond, est légèrement aveugle et plonge lorsque la piste passe sous l’autoroute M11.

Après avoir franchi Valdebebas, les pilotes atteindront à nouveau à grande vitesse le virage 11, doté d’une large zone de dégagement. Deux autres virages rapides mèneront les pilotes à un virage serré à droite, après quoi ils repasseront sous l’autoroute.

Un point important à noter pour les stratèges de la F1 : la configuration actuelle de la voie des stands rejoint la piste après la chicane des virages 1-2, similaire à celle de Djeddah. Cela devrait réduire le temps perdu par les pilotes lors des arrêts au stand, ce qui pourrait encourager les équipes à adopter davantage de stratégies à arrêts multiples.

Mais le type de course que le circuit offrira sera fortement influencé par les performances des F1 construites selon les nouvelles règles relatives aux moteurs et aux châssis pour la saison 2026.

Les travaux de construction du circuit devraient être terminés d’ici mai prochain. Le circuit a signé un contrat de 10 ans pour accueillir le Grand Prix d’Espagne à partir de la saison prochaine. Premier Grand Prix attendu en juillet ou septembre 2026.