GP du Canada, Libres : Antonelli termine en tête d’une séance chaotique

La Formule 1 dispute ce week-end sa cinquième manche de la saison 2026, et c’est le Grand Prix du Canada qui commence dès cette fin d’après-midi du vendredi, avec les Essais Libres du GP ! C’est la seule séance libre, puisque format Sprint oblige, la deuxième séance du jour sera les Qualifications Sprint. Les pilotes vont donc entrer très rapidement dans le vif du sujet, et cette courte préparation sera absolument cruciale pour la suite du week-end, et notamment pour la phase de Sprint.

Pour la troisième fois de la saison, les équipes n’auront qu’une séance de roulage, et contrairement à Miami où elle avait été rallongée, elle ne fait qu’une heure. Pour les équipes qui amènent de nombreuses évolutions, il sera crucial de valider au plus vite leur bon fonctionnement et de corréler les changements de performance et de comportement des monoplaces.

Du côté des évolutions justement, McLaren apporte la deuxième partie de son package, avec un aileron avant, un capot moteur revu pour améliorer l’aérodynamisme et le refroidissement, un aileron arrière corrigé, une suspension arrière revue et un plancher modifié.

Mercedes apporte également un énorme package avec un nouvel aileron avant, un nouveau plancher complet et un diffuseur revu. Red Bull a aussi quelques nouvelles pièces, dont un aileron avant amélioré, un plancher revu et un capot moteur également différent.

Alpine a un aileron arrière et un plancher modifiés pour améliorer la performance de l’A526. Haas apporte un des plus gros packages du week-end avec des pontons et un capot moteur totalement revus pour favoriser le flux d’air et le downwashing, un nouveau plancher, une suspension arrière différente et des modifications autour des roues arrière.

Racing Bulls apporte un plancher, un beam wing et un échappement modifiés, et Audi fait aussi des changements au niveau des écopes de freins avant et arrière, du diffuseur, et des ouïes sur le capot. Williams a aussi revu sa suspension avant, et a déplacé son échappement.

Enfin, Cadillac apporte des évolutions sur ses freins avant et sur le diffuseur, un petit package mais qui pourrait encore faire progresser l’équipe. Seules Ferrari et Aston Martin n’apportent aucune évolution, et l’on peut craindre pour la Scuderia que cela se paie dans le groupe de tête.

18h02 : Une chose est sûre, Red Bull est décidée à progresser, et Max Verstappen aimerait que son équipe passe devant Ferrari.

18h07 : Esteban Ocon sera plus serein ce week-end, car il a été défendu ce jeudi par Ayao Komatsu, son directeur chez Haas F1, qui a violemment critiqué les rumeurs au sujet du Français.

18h13 : Le spectacle pourrait être encore meilleur ce week-end, car l’utilisation de l’énergie électrique a été revue à la baisse, ce qui devrait éliminer totalement le super clipping et le lift and coast.

18h21 : Audi a été la cible de critiques ces dernières semaines, après un week-end catastrophique à Miami à cause de la fiabilité, et c’est le fondateur de l’équipe Sauber, Peter Sauber, qui est monté au créneau pour défendre son ancien team.

18h27 : La température de l’air n’est que de 15 degrés, mais le soleil qui baigne le fleuve Saint Laurent a fait grimper le mercure de l’asphalte à 37 degrés.

18h30 : C’est parti pour les Essais Libres du GP du Canada !

18h33 : La FIA teste un allumage variable des feux arrière des voitures, selon trois nouvelles couleurs. Ainsi, il clignotera en bleu quand le MGU-K n’est plus à sa puissance maximale, en violet quand il est totalement coupé, et en jaune quand il est en mode recharge.

18h34 : Oscar Piastri en termine avec un temps de 1’19"4, alors que Franco Colapinto a un problème d’accélérateur qui ne fonctionne plus, il revient au ralenti au stand.

18h35 : Le temps perdu par l’Argentin pourrait être crucial en ce début de week-end. Verstappen signe le meilleur temps en 1’17"4, alors que les pilotes sont en reconnaissance sur une piste très poussiéreuse.

18h39 : Liam Lawson est à l’arrêt en bord de piste, il a d’abord pensé à un problème de direction assistée, mais il s’arrête complètement à la sortie de la première chicane, c’est déjà la fin de sa séance, et la voiture de sécurité virtuelle est déployée.

18h41 : Après plus de deux minutes de VSC, le drapeau rouge est déployé. Pour rappel, la séance sera rallongée du nombre de minutes passées sous drapeau rouge, car c’est un week-end de Sprint.

18h45 : Malgré l’accord oral sur un changement dans les moteurs pour 2027, de nombreux points de friction subsistent. Vous pouvez retrouver des détails à ce sujet dans notre article publié il y a une poignée de minutes.

18h46 : La Racing Bulls a été évacuée de la piste. La séance reprend !

18h47 : La direction de course confirme que la séance est rallongée de quatre minutes.

18h51 : Les chronos sont tombés jusqu’en 1’15"895 pour Verstappen, mais nul doute qu’il y aura encore des améliorations.

18h54 : Beaucoup de pilotes roulent en pneus durs pour travailler sur la tenue des gommes, mais on voit quelques pilotes en tendres et en mediums, essentiellement du côté de Cadillac et Aston Martin.

18h56 : George Russell puis Andrea Kimi Antonelli se placent en tête au volant de la W17 améliorée, mais Russell reprend la main à son équipier en 1’15"414.

18h57 : Piastri accélère en 1’14"963. Le super clipping semble en revanche être toujours très présent, ce qui est pour l’instant une déception.

18h58 : Et la séance va de nouveau être arrêtée, car Alex Albon a tapé le mur assez violemment, là où Verstappen avait failli le percuter en début de séance. La voiture médicale est déployée mais le Thaïlandais quitte sa monoplace par ses propres moyens. Le drapeau rouge est déployé.

19h02 : Après vérification, Albon a percuté une marmotte, et cela l’a envoyé dans le mur. Un problème qui survient pratiquement chaque année au Canada, puisqu’il n’y a presque aucune édition du Grand Prix sans qu’un de ces animaux ne soit tué.

19h10 : La séance va reprendre à 19h13.

19h12 : La séance va être allongée de 15 minutes supplémentaires, elle terminera donc à 19h49, si aucune autre neutralisation ne vient la perturber.

19h13 : C’est reparti !

19h16 : Verstappen se plaint de nouveau d’une direction "plus lourde" et de "frictions".

19h19 : Les chronos tombent, Antonelli bat le meilleur temps en 1’14"6, mais Russell fait encore mieux en 1’14"5.

19h22 : Et le Britannique accélère encore en 1’14"444 !

19h23 : Antonelli répond à son équipier en 1’14"392.

19h24 : Pierre Gasly est passé hors piste, heureusement sans conséquences.

19h26 : Les McLaren sont troisième et quatrième devant les Ferrari, mais les écarts sont importants entre les deux pilotes de tête et leurs poursuivants.

19h32 : Russell a repris la tête en 1’13"850.

19h34 : Hamilton s’est glissé au troisième rang, mais à neuf dixièmes du meilleur chrono.

19h37 : Nous ne sommes pas sûrs des programmes respectifs de chaque équipe, mais Antonelli améliore encore en 1’13"402 et assomme une concurrence repoussée à 1"3. Leclerc progresse à son tour mais reste à neuf dixièmes.

19h40 : Lawson est convoqué chez les commissaires car le système de désengagement de l’embrayage n’a pas fonctionné quand les commissaires ont essayé de déplacer la voiture.

19h42 : Russell a fait un tête-à-queue en ratant le premier virage et il a tapé légèrement le mur.

19h44 : Le drapeau rouge est déployé car Esteban Ocon a percuté le mur ! Heureusement, le Français a l’ancien package de la haas, mais la partie avant de sa voiture est totalement détruite. Il parvient toutefois à reprendre la piste.

19h45 : Le Français a fait un tête-à-queue après avoir perdu le contrôle à la réaccélération.

19h48 : La séance reprend alors qu’il reste 1mn30, et elle n’est pas rallongée, il ne s’agira donc que d’essais de départs.

19h50 : Ocon est sous enquête pour avoir quitté le stand alors que le feu était rouge. Il pourrait écoper d’une lourde pénalité.

Antonelli et Russell terminent donc la séance en tête, avec une large avance sur Hamilton, qui pointe à sept dixièmes. Leclerc est quatrième devant Verstappen, Norris et Piastri. Lindblad est huitième, Hülkenberg et un étonannt Alonso complètent le top 10.

Bortoleto suit devant Hadjar et Ocon, puis les Williams et Gasly, qui est en retrait pour l’instant. A noter que Bearman est loin dans le classement, et que les Cadillac sont pour l’instant décrochées du peloton.