Victor Martins propulsé au premier plan chez Williams F1

La réserve de pilotes de Williams F1 va connaître un léger remaniement ce week-end à l’occasion du Grand Prix du Canada. L’écurie britannique a confirmé que Victor Martins assurera le rôle de pilote de réserve sur le circuit Gilles Villeneuve, en remplacement de Luke Browning, retenu au Japon par ses engagements en Super Formula. Une nouvelle opportunité importante pour le Français, qui poursuit sa montée en puissance au sein du programme Williams après avoir rejoint l’académie de Grove l’an dernier.

Ce changement intervient en raison d’un conflit de calendrier pour Luke Browning, habituel pilote de réserve de Williams, qui dispute ce week-end la quatrième manche du championnat de Super Formula à Suzuka. L’écurie a donc fait appel à Victor Martins pour assurer une présence sur place au Canada et épauler l’équipe en cas de besoin.

Ancien membre de la filière Alpine, Martins poursuit actuellement sa saison avec le constructeur français en championnat du monde d’endurance.

Le pilote tricolore a débuté la campagne 2026 avec deux 11e places consécutives à Imola puis à Spa-Francorchamps, confirmant sa polyvalence entre monoplace et endurance.

Arrivé dans l’académie Williams au début de l’année 2025, Victor Martins avait déjà découvert l’environnement d’un week-end de Grand Prix lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Espagne disputé à Barcelone la saison dernière (photos ci-dessus et ci-dessous).

Depuis, le Français a été promu au poste de pilote d’essais et de développement en vue de la saison F1 2026.

Dans ce rôle, il travaille étroitement avec les titulaires Carlos Sainz et Alexander Albon, notamment sur le développement de la monoplace et les travaux de réglages au simulateur.

Avec l’absence de Browning ce week-end, Martins franchit ainsi une nouvelle étape en occupant un rôle opérationnel directement au bord de la piste à Montréal.

Une expérience supplémentaire précieuse pour le Français, qui continue de renforcer sa crédibilité dans l’univers de la Formule 1.