Essais convaincants pour Ferrari, Ioverno rassuré par la SF-26

Le directeur sportif de Ferrari, Diego Ioverno, s’est montré plutôt satisfait des essais de Ferrari à Bahreïn.

La Scuderia a roulé presque sans soucis avec sa SF-26 jusqu’à présent, ce qui n’est pas une mince affaire. L’Italien a tenu à rappeler l’ampleur du chantier technique que représente la révolution réglementaire de la Formule 1 pour cette saison.

"Nous parlons de l’un des plus grands changements de l’histoire de la Formule 1. Nous essayons de comprendre ce que ces règlements autorisent, quelles sont les opportunités et les dangers. Pour l’instant, il n’y a pas eu de grosses surprises."

Parmi les défis majeurs figure la gestion de l’énergie, un domaine que plusieurs pilotes jugent déjà particulièrement complexe.

"Ce que les pilotes doivent encore assimiler, c’est la gestion de cette complexité technique. L’un des objectifs sera de rendre les voitures plus faciles à piloter sans avoir à appuyer sur trop de boutons."

Face à ces enjeux, Ferrari a renforcé ses structures internes afin d’optimiser l’exploitation de son groupe propulseur.

"Nous avons créé des groupes qui gèrent l’interaction entre les pilotes, l’énergie, le groupe motopropulseur et la voiture. Oui, nous avons recruté de nouveaux techniciens spécialisés dans la compréhension et l’utilisation des nouvelles caractéristiques du moteur."

Quant à la hiérarchie actuelle et aux différentes interprétations techniques adoptées par les équipes, Ioverno refuse, là encore, de tirer des conclusions hâtives.

"Celle que je préfère aujourd’hui, c’est la nôtre. Mais peut-être que dans six mois, j’aurai changé d’avis."