Alpine F1 a ’une bien meilleure voiture’ que l’an dernier mais Nielsen reste prudent

Alpine F1 parvient à se rassurer cette semaine à Bahreïn, alors que les tests se sont globalement bien passés pour l’équipe d’Enstone. Steve Nielsen, le team principal de l’équipe, a détaillé les enseignements déjà récupérés par le team.

Cependant, il refuse de se prononcer sur une hiérarchie, car il note que plusieurs équipes affichent des points positifs au fil des différentes journées d’essais. C’est pour cela qu’Alpine se concentre sur son travail.

"Si vous m’aviez posé la question après Barcelone, j’aurais dit que Mercedes surclassait tout le monde. Si vous me l’aviez demandée mercredi, j’aurais dit Red Bull. Si vous me l’aviez demandée jeudi, j’aurais dit Ferrari. Alors ce soir, la réponse sera peut-être encore différente" a déclaré Nielsen ce vendredi.

"Nous suivons notre propre programme. C’est sur les longs relais que l’on apprend le plus, et Ferrari a semblé impressionnante. Ce qui est vrai à Bahreïn ne le sera pas à Melbourne."

"Nous avons besoin d’un travail colossal en amont sur la stratégie propre à chaque circuit, ce que nous n’avions pas à faire auparavant. C’est extrêmement complexe. Nous avons tous des simulateurs, ou un accès à des simulateurs, et nous savions que cela arrivait, mais rien ne remplace la pratique réelle."

La confiance est de retour à Enstone car selon Nielsen, l’A526 est bien meilleure que sa devancière. Désormais, il faut progresser grâce au développement, mais il refuse de se prononcer sur la place d’Alpine dans la hiérarchie.

"Nous essayons simplement de maîtriser ce que nous avons entre les mains. C’est tellement différent. Un pilote m’a dit que c’était comme ’réapprendre à marcher’. Dans certains virages, ils rétrogradent d’un ou deux rapports de plus que l’an dernier pour tirer le meilleur parti de la batterie."

"Nous savons que nous avons conçu une voiture bien meilleure que celle de l’année dernière. Certains des problèmes que nous avions ont été corrigés avec cette voiture, ce qui est une excellente chose, et les pilotes apprécient cet aspect."

"Tout le monde est en pleine phase de découverte avec cette nouvelle réglementation. C’est radicalement différent pour les pilotes et les écuries. Nous sommes tous en phase d’apprentissage."

"Je suis convaincu que nous avons fait une bien meilleure voiture. Le problème, c’est que les dix autres équipes ont également fait une bien meilleure voiture. Quant à savoir où nous nous situons exactement, je l’ignore."

L’A526 s’est distinguée en tout cas sur le plan visuel par une ouverture inversée de aileron arrière. Au lieu de soulever l’aile par son extrémité avant, celle-ci est repoussée sur son extrémité arrière. Un choix différent... mais unique. De quoi inquiéter Nielsen ?

"Bien sûr que oui. Je ne sais pas si c’est la bonne solution, ou s’il vaudrait mieux répondre à cette question plus tard dans la saison. Mais après une saison comme celle que nous avons vécue l’an dernier, on se rassure forcément en voyant ce qui est partagé par beaucoup...

"Quand quelque chose sort de l’ordinaire... ça ne veut pas dire que c’est une erreur, et nous avons agi ainsi pour nos propres raisons. Mais forcément, on se dit : ’Waouh, ce n’est pas pareil’."

"La différence est flagrante. Mais est-ce la bonne ou la mauvaise direction ? Qui sait ?"

"Nous évaluons tout en ce moment. Absolument tout. En tenant compte de ce que nous observons sur d’autres voitures. Nous observons quelque chose, nous le modélisons, nous essayons de le reproduire."