’Pas acceptable’, Alonso est ’très triste’ : le président de la FIA intervient pour le garder en F1

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, assure vouloir tout mettre en œuvre pour convaincre Fernando Alonso de poursuivre sa carrière en Formule 1 au-delà de la saison 2026. Alors que le contrat de l’Espagnol arrive à échéance à la fin de l’année et que le double champion du monde a laissé planer un sérieux doute sur son avenir, le dirigeant estime qu’il serait inconcevable de le voir quitter la discipline en raison des difficultés actuelles de l’écurie de Silverstone.

Cette prise de position intervient après des déclarations énigmatiques d’Alonso, qui avait expliqué qu’aucune clarification concernant son avenir n’était à attendre prochainement, alors que le paddock se retrouve à Madrid pour le Grand Prix d’Espagne.

Pour enfoncer le clou, son directeur Mike Krack a laissé entendre que son pilote s’interrogeait sérieusement sur la suite, avec peut-être la poursuite de l’Espagnol dans un autre rôle au sein de l’équipe.

Alonso doit donc encore décider s’il poursuivra sa carrière en Formule 1 la saison prochaine ou s’il choisira de se tourner vers une autre discipline. Pour Ben Sulayem, le contexte actuel ne doit toutefois pas pousser le pilote Aston Martin vers la sortie.

"Il n’est pas question que nous laissions Fernando Alonso, un grand champion, quitter la Formule 1 simplement à cause des circonstances," a déclaré Ben Sulayem à Madrid.

Le président de la FIA estime notamment qu’un double champion du monde ne devrait pas être contraint de mettre un terme à son aventure en Formule 1 alors que les performances de son équipe ne sont pas à la hauteur de ses ambitions.

"Ce n’est pas ainsi qu’il doit quitter la scène. Il doit connaître le succès, puis partir quand il le souhaite, et non parce qu’il a été contraint de partir à cause des performances."

Ben Sulayem a également révélé avoir échangé avec Lawrence Stroll, propriétaire d’Aston Martin, au sujet des moyens permettant à l’écurie basée à Silverstone d’améliorer sa situation. Le président de la FIA n’a toutefois pas précisé concrètement quelles mesures pourraient être prises.

"Je partage les problèmes rencontrés, la voiture n’est pas performante," a-t-il poursuivi. "J’ai rencontré Lawrence jeudi, je vais procéder aux changements (lesquels !? ndlr), puis je vais parler avec Alonso pour essayer de le faire changer d’avis. Ce n’est pas acceptable."

La situation est d’autant plus sensible que le Grand Prix d’Espagne représente l’une des courses à domicile d’Alonso. Or, Aston Martin traverse actuellement une période particulièrement difficile, au point de voir le double Champion du monde lutter aux dernières positions du classement.

Ben Sulayem raconte avoir été marqué par l’état d’esprit de l’Espagnol lorsqu’il l’a rencontré à Madrid.

"Je l’ai vu très triste et je lui ai dit : ’Fernando, je comprends. Ce n’est pas acceptable que tu viennes dans ton propre pays en tant que double champion du monde et que tu sois dernier’."

Le président de la FIA affirme par ailleurs que des mesures ont déjà été prises plus tôt dans l’année afin d’aider Aston Martin à progresser, notamment sur le volet lié à l’unité de puissance Honda, avec un aménagement de l’ADUO pour les Japonais.

"Nous avons fait quelque chose plus tôt en mai, légalement, pour l’équipe, concernant le moteur, afin d’aller de l’avant et d’améliorer les choses."

Ben Sulayem explique également avoir directement demandé à Alonso ce qu’il attendait de la FIA et de la Formule 1 afin de contribuer à redresser la situation, laissant entendre que le pilote lui-même a été invité à exprimer précisément ses besoins.

"Puis je lui ai dit : ’Je ne vais pas te dire ce que nous allons faire. Dites-moi plutôt ce que tu veux, parce que tu es le pilote : dis-moi ce que tu veux que nous fassions pour améliorer ces résultats’."

Selon Ben Sulayem, ces échanges ont ensuite entraîné une évolution rapide de la situation, avec notamment une nouvelle discussion avec Lawrence Stroll.

"Soudain, vous voyez des choses bouger, puis je reçois un appel et j’ai ensuite eu une réunion avec Lawrence. Nous sommes également là pour apporter notre soutien."

Alonso a précisé toutefois que sa décision repose sur des considérations plus larges que la simple attente d’une progression d’Aston Martin et de Honda.

"Je dois encore y réfléchir et en discuter. J’ai des réunions et des dîners prévus avec l’équipe ce week-end ; nous verrons la suite la semaine prochaine."

"Le plus gros problème a été ce mauvais départ. Lorsqu’on entame un nouveau cycle réglementaire avec un tel retard, il est très difficile de se refaire et de rattraper son retard. J’attendais beaucoup plus de 2026."

Quant aux promesses d’une amélioration majeure pour 2027, elles ne suffiront pas nécessairement à le convaincre.

"Je ne les croirais pas, car après plus de vingt ans en Formule 1, les promesses faites en août ou en septembre... Je pense que c’est davantage une question de ressenti, de déplacements et d’autres projets sportifs que j’ai en tête et que je souhaite concrétiser ; on verra bien ce qui se passera."