Vowles : Williams F1 a volontairement laissé de la performance en soufflerie pour préparer 2027

Williams ne se fait guère d’illusions sur la fin de sa saison. Malgré une évolution introduite à Bakou et jugée encourageante par James Vowles, l’écurie britannique a volontairement sacrifié une partie du potentiel de développement immédiat pour concentrer ses ressources sur les éléments nécessaires à 2027. Les premiers tours parcourus à Sepang ont surtout confirmé les craintes de son directeur : certaines faiblesses fondamentales de la monoplace demeurent très présentes et ne seront pas corrigées cette année. L’objectif est désormais de mieux préparer l’avenir, avec Carlos Sainz et Alex Albon considérés comme deux atouts majeurs dans cette reconstruction.

Avant d’aborder la situation de Williams, Vowles a salué les efforts réalisés par les organisateurs bahreïnis pour transposer l’expérience du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie dans une saison perturbée par les événements internationaux.

Le Britannique a notamment été impressionné par l’ampleur des infrastructures directement transportées jusqu’à Sepang.

"Oui, je pense qu’ils ont fait un travail incroyable. Quand vous sortez, vous pouvez voir qu’une énorme quantité d’installations provenant directement de Bahreïn a été amenée ici, et c’est impressionnant de réussir à faire cela à une telle échelle et à un tel niveau."

"De notre côté, nous voulons évidemment courir autant que possible, et c’est fantastique qu’ils réussissent à remettre cet événement au calendrier de cette manière. Donc bravo à eux tous, et espérons que nous retrouverons bientôt une situation normale."

Sur le plan sportif, Williams n’a inscrit qu’un point à Bakou, où l’équipe avait pourtant introduit une évolution. Vowles en tire un bilan nuancé.

Une partie du travail réalisé ne visait pas uniquement la performance immédiate. Le châssis devant être conservé pour la saison prochaine, Williams a profité de cette évolution pour investir dans certains éléments qui seront également importants en 2027.

"Une grande partie de cela concerne... Je veux dire, le châssis sera conservé l’année prochaine. Une grande partie du travail consistait en réalité à investir en amont pour nous assurer que tout soit correct."

"C’est agréable de voir que la voiture avait du lest, donc nous allons dans la bonne direction, mais c’est trop tard dans la saison. C’est la réalité."

"Nous n’avons pas ajouté suffisamment de performance aérodynamique. Nous avons vraiment concentré l’argent disponible sous le plafond budgétaire sur le fait de mettre au point les éléments dont nous aurons besoin l’année prochaine, et cela s’est fait au prix d’un sacrifice."

"Nous avons laissé pas mal de performance dans la soufflerie, à l’usine."

"C’est un pas dans la bonne direction, mais Bakou est aussi un circuit qui, dans une certaine mesure, convient à certaines des caractéristiques que nous avons, et je pense qu’ici, ce sera plus difficile."

Quant aux circuits sur lesquels Williams pourrait davantage tirer son épingle du jeu, avec notamment Las Vegas évoqué comme une possibilité, Vowles refuse de désigner un rendez-vous comme une garantie de résultat.

La hiérarchie du milieu de peloton est devenue trop serrée pour permettre ce genre de certitude.

"Il y aura des circuits où nous monterons et d’autres où nous descendrons. Je veux dire, ce que l’on peut voir maintenant dans ce groupe du milieu de grille, c’est qu’il n’y a aucun doute : Alpine est également très forte et clairement devant aujourd’hui, je dois le dire."

"Racing Bulls est très, très solide dans ce qu’ils ont réalisé, et nous sommes tout un groupe à nous tenir fondamentalement dans le même dixième."

"Donc, cela va monter et descendre course après course. Il n’y aura tout simplement aucune garantie d’aller chercher suffisamment de points pour faire progresser notre position au championnat au rythme que je souhaiterais."

Le fait que Williams dispose désormais d’un châssis destiné à être conservé en 2027 doit au moins permettre à l’équipe d’aborder le prochain hiver dans une situation plus maîtrisée.

Vowles refuse cependant de promettre que Williams sera immédiatement compétitive. En Formule 1, estime-t-il, il est impossible de connaître sa véritable position avant la confrontation directe avec les adversaires.

"La beauté de notre sport, c’est que nous ne savons pas si nous sommes en bonne position avant d’arriver à la première manche et, même à ce moment-là vous n’en êtes pas certain."

"Je suis convaincu que nous ne connaîtrons aucune des catastrophes que nous avons vécues cet hiver."

"En partie, nous devons toutefois reconnaître que nous n’imposons pas une charge aussi importante à l’entreprise, parce que le châssis est déjà là. Vous l’avez devant vous en ce moment. Cela fait une différence considérable."

Williams ne s’est pas contentée de travailler sur les éléments physiques de la monoplace. Son organisation et ses outils ont également évolué.

"Qu’avons-nous fait ? Nous avons en réalité changé pas mal de systèmes logiciels et de méthodes de travail."

"Nous avons fait venir Piers [Thynne] de McLaren, qui a été une aide absolument brillante, presque providentielle, à cet égard."

"Nous disposons d’informations que nous n’avions tout simplement pas il y a un an et qui nous permettent de prendre de meilleures décisions à ce sujet."

Pour autant, aucun travail en soufflerie ni aucune amélioration des processus ne garantit que la voiture 2027 répondra aux attentes.

"Ce que vous ne savez pas, et que personne ici ne peut savoir, c’est que nous pensons faire du bon travail sur le développement en soufflerie et sur l’ensemble des systèmes, mais vous ne le saurez vraiment qu’en arrivant à la première course l’année prochaine."

Les premiers enseignements des Essais Libres à Sepang ont justement illustré les limites de la monoplace actuelle. Après Bakou, Vowles avait prévenu que certaines faiblesses pourraient être beaucoup plus exposées sur d’autres circuits. Les données recueillies en Malaisie ont confirmé cette inquiétude.

"Elle est vraiment difficile à piloter, cela ne fait aucun doute. L’équilibre n’était pas du tout au rendez-vous dans le comportement de la voiture, et c’était une crainte que j’avais après Bakou."

"À Bakou, il est très facile d’obtenir un équilibre, ou en tout cas plus facile d’y parvenir là-bas. Il y a beaucoup d’autres problèmes, bien sûr."

"La Malaisie, je pense, se trouve probablement à l’extrême lorsqu’il s’agit de mettre cela en évidence."

Les conditions rencontrées sur place amplifient encore le phénomène.

"Nous en avons déjà parlé. Il fait incroyablement chaud ici. Le circuit offre en réalité très peu d’adhérence."

"Je ne sais pas si vous l’avez vu lorsque les voitures sortaient de la trajectoire, mais il y avait véritablement une traînée de poussière derrière elles."

"Donc, il y a très peu d’adhérence, et cela a tendance à amplifier le problème."

"Le fait que vous ayez vu un bond assez important lorsque nous avons monté les pneus tendres vous l’indique déjà dans une certaine mesure."

Williams dispose de plusieurs pistes à essayer lors des Essais Libres 3, mais Vowles reconnaît que l’écart est actuellement trop important.

"Nous avons quelques plans et quelques idées mais la réalité c’est que nous sommes beaucoup trop loin ici, ce que je craignais, et cela continue d’exposer ces faiblesses. Elles ne seront pas corrigées cette année."

Vasseur souligne l’apport technique de Sainz

La conférence de presse s’est ensuite tournée vers Carlos Sainz, avec une question adressée à Frédéric Vasseur sur l’importance que peut avoir un pilote de son expérience pour une équipe dans la situation actuelle de Williams.

L’ancien patron de Sainz chez Ferrari a d’abord rappelé la qualité du travail accompli par l’Espagnol lorsqu’ils évoluaient ensemble.

"Sincèrement, Carlos a fait du très bon travail avec nous en 2023 et 2024. Il a connu une saison très solide, pas seulement en matière de rythme et de qualifications, mais également par sa contribution sur le plan technique."

"Mais bien sûr, la situation de James est un peu différente. Comme il l’a dit précédemment, ce n’était pas seulement une question d’équilibre lorsque vous commencez la saison avec 14 kilos, ou je ne sais plus combien de kilos... J’ai moi aussi perdu 14 kilos par solidarité avec toi !"

Une plaisanterie immédiatement saluée par Vowles : "Bien joué !"

Vasseur a ensuite repris plus sérieusement son analyse. Un pilote ne peut évidemment pas résoudre certains problèmes fondamentaux de conception, mais l’expérience de Sainz constitue malgré tout une ressource précieuse.

"Mais la contribution de Carlos sur ce point est, bien sûr, un peu différente."

"Mais c’est un énorme atout pour une équipe d’avoir quelqu’un avec ce niveau d’expérience, avec sa contribution, quelqu’un qui est totalement concentré et impliqué."

"Et je pense que c’est un atout pour James, mais c’est davantage à James de parler de Carlos qu’à moi."

Vowles a alors tenu à élargir immédiatement le propos à Alex Albon, estimant que Williams dispose de deux pilotes possédant les qualités nécessaires pour évoluer dans des équipes de premier plan.

"Je vais également inclure Alex dans cette discussion. Ce sont vraiment tous les deux des pilotes de niveau championnat, qui mériteraient leur place dans n’importe quelle équipe aujourd’hui et qui pourraient aller gagner des courses s’ils avaient la bonne voiture entre les mains."

"Le point soulevé par Fred est absolument valable. Lorsque vous commettez certaines des erreurs que nous avons commises, ils ne peuvent rien faire pour vous aider concernant le poids."

"Là où ils peuvent vous aider, en revanche, c’est lorsque vous êtes suffisamment éloigné de ce qu’il faudrait concernant les caractéristiques de la voiture : ils sont très bons pour vous guider vers l’endroit où vous devez être."

"Et je dois dire que Carlos possède une capacité exceptionnelle à faire cela."

Malgré le début de saison difficile de Williams, son directeur estime enfin que ni Sainz ni Albon n’ont baissé leur niveau de performance par rapport à l’année précédente.

"Je dirais également que, si vous allez discuter avec eux deux, ils évoluent au même niveau que l’année dernière, malgré ce début de saison difficile."

"Et c’est tout simplement le signe du professionnalisme de pilotes de tout premier plan."