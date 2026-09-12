Aston Martin F1 ‘espère’ qu’Alonso continuera, mais c’est de moins en moins sûr…

Aston Martin F1 n’avait ni la performance ni surtout la fiabilité pour ce premier vendredi de roulage, sur le Madring. Alors que faute de vitesse, Alonso a dit à la radio qu’il préférerait "arrêter maintenant et revenir la semaine prochaine", même s’il court devant ses fans, Lance Stroll a subi un problème mécanique en EL2. La fin de saison risque d’être longue pour Aston Martin F1… Et comme à chaque fois que la situation est mauvaise, c’est Mike Krack, le second couteau de l’équipe, qui est venu répondre devant la presse à la place d’Adrian Newey, directeur d’écurie pourtant présent ce week-end…

Mike Krack confie avoir été agréablement surpris par le peu d’accidents en F1 (seul Lindblad est parti à la faute) sur une piste avec plus d’adhérence que prévu.

« La seule surprise est qu’il n’y ait pas eu trop d’interruptions pour la F1. Il était évident que tout le monde avait demandé à ses pilotes d’être prudents, de préserver les pièces et la voiture, et d’enchaîner les tours. Il faut féliciter la F1 et le promoteur local, ou le circuit, et les personnes qui ont mis cela en place. C’est un circuit fantastique, un site fantastique, très bien préparé. La première année n’est certainement pas facile, mais nous ne pouvons que les féliciter pour ce qui a déjà été réalisé ici. »

Fernando Alonso a abandonné à Monza sur une casse mécanique, après être passé sur un vibreur. Or les vibreurs sont aussi, sinon plus agressifs sur le Madring…

« Les murs sont probablement plus préoccupants que les vibreurs ici, ou les murs qui suivent les vibreurs. Comme nous l’avons dit au début, nous avons demandé à tous nos pilotes de se montrer prudents pour commencer, mais le rythme va s’accélérer, l’adhérence va augmenter, et nous nous rapprocherons des murs, en étant plus agressifs sur les vibreurs. Nous verrons alors qui sera la première victime. Cela finira par arriver. »

« Ces pilotes ont pour consigne d’aller à la limite. Ils sont compétitifs. Ils veulent aller à la limite, voire la dépasser, et il faut parfois faire avec les conséquences. Nous ne sommes pas ici pour parader. Nous sommes ici pour courir. Et pour courir, il faut prendre des risques. Parfois, on va trop loin. Cela fait partie du jeu. Avec le site que nous avons ici, cela s’annonce très excitant pour nous tous. Nous devons faire preuve de flexibilité. Nous devons être capables de nous adapter à des circonstances changeantes. C’est notre travail, en tant qu’équipes de Formule 1, d’être flexibles et d’en tirer le meilleur parti. »

L’avenir d’Alonso plus que jamais en question

Fernando Alonso a paru extrêmement désabusé ou démotivé en EL2. De quoi interroger sur sa volonté de rester chez Aston Martin F1 l’an prochain. Il semble vraiment considérer avec sérieux une probable retraite d’ici la fin de l’année…

« Vous lui demanderez à quel point il est sérieux, mais il l’est ! » rétorque Mike Krack. « Nous avons toujours été clairs sur le fait que l’équipe souhaite continuer avec lui. Nous l’avons fait savoir tout au long du processus, mais nous devons respecter la réflexion de Fernando. Nous devons respecter le temps qu’il souhaite prendre et sa décision. Nous sommes convaincus de pouvoir trouver une bonne solution pour tout le monde. Il s’agit maintenant de patienter. Il doit prendre sa décision, puis nous avancerons selon un scénario ou un autre. »

Et comment le convaincre que tout ira vraiment mieux l’an prochain ? Après un tel accident industriel l’hiver dernier ?

« Il a clairement indiqué qu’il ne s’agit pas d’un seul élément qu’il souhaite voir changer. J’ai également lu ces discussions. Le sport a besoin de quelqu’un comme lui. Nous serions tous ravis de voir Fernando continuer. Ce qui peut être fait pour y répondre sera fait. J’espère que nous parviendrons à une bonne solution pour poursuivre notre collaboration. »

Et si Fernando Alonso décidait de raccrocher les gants ? Mike Krack a-t-il des noms en tête ? Peut-être Yuki Tsunoda pour le partenariat avec Honda ? Ou Esteban Ocon, qui s’entend très bien avec Lance Stroll ?

« Je ne vous donnerai aucun nom, et je ne parlerai pas non plus de plan B. À tous ceux qui poseront la question ensuite, je donnerai la même réponse. Nous espérons vivement que Fernando continuera. Il est très important pour notre équipe. Il est très important pour la Formule 1, pour l’ensemble de la discipline et pour le sport automobile en général. Ce serait dommage de ne plus l’avoir parmi nous. Comme ce serait dramatique, je ne veux même pas en parler ou y penser. »

Mike Krack s’est enfin exprimé sur la fin de saison et la possible annulation des Grands Prix au Qatar et à Abu Dhabi. Annulations qui tardent à être officialisées cependant…

« La Formule 1 a l’habitude d’être flexible. Nous avons connu la pandémie. Nous avons eu des annulations de courses ces dernières années. Il faut toujours un plan B. Stefano et la FIA prendront la bonne décision, il n’y a pas lieu de s’inquiéter outre mesure. »