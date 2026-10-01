Alonso n’a eu besoin que ’de 5 minutes’ de discussions pour prolonger

Fernando Alonso est revenu, en marge du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, sur sa prolongation de contrat pour l’année prochaine. Le pilote Aston Martin F1 s’est félicité d’avoir su prendre une décision rapide lorsqu’il a vraiment lancé les discussions avec son patron, Lawrence Stroll, et assure n’avoir pas imaginé pouvoir regarder la Formule 1 en tant que spectateur à partir de l’année prochaine.

Il se dit que la décision de Fernando Alonso de rester chez Aston Martin pour 2027 s’accompagnerait du plus gros contrat de sa carrière, ce qui expliquerait potentiellement à la fois la longueur des négociations et pourquoi l’engagement ne porte que sur une seule saison.

Le nouveau salaire d’Alonso dépasse ce qu’il a gagné lors de sa deuxième période chez McLaren-Honda, époque où les estimations l’évaluaient à environ 38 à 40 millions de dollars par an. Le chiffre exact n’a pas été divulgué, mais on peut imaginer qu’il est supérieur à 40 millions de dollars, mais pour lui, l’important est sur la piste.

"Si je ne pensais pas pouvoir être champion du monde, je n’aurais pas rempilé" a-t-il déclaré. "J’allais continuer à piloter, il me restait juste à savoir dans quelle catégorie. Je ne sens pas que le moment soit encore venu."

"Je me sens compétitif, je sens ce feu en moi, je me sens plus heureux dans le paddock. Je pense qu’avec une voiture compétitive, il sera très difficile de me battre. Si j’avais dû regarder les Grands Prix à la télévision l’année prochaine, je pense que j’aurais eu l’impression que j’aimerais y être."

Le double champion du monde a été interrogé sur le moment où il a pris la décision de rester, et il n’a pas de date précise à donner, même s’il explique que tout s’est accéléré rapidement, après des discussions très directes avec son patron.

"Je ne sais pas, je ne pense pas avoir de date. J’ai pris la décision mais c’était assez récent. En discutant avec Lawrence, cela a été très direct. Nous n’avions pas grand-chose à discuter. Nous voulions tous les deux continuer à ce moment-là, cela a été une discussion de cinq minutes et nous l’avons annoncé."

Aston Martin et son fournisseur de moteurs Honda traversent une saison extrêmement difficile, avec des problèmes de performance et de fiabilité. Alonso a admis qu’il a été difficile de rester motivé pendant cette période difficile.

"Évidemment, nous ne sommes pas compétitifs le week-end. On essaie d’être aussi professionnel que possible dans la préparation et pendant le week-end de course. Ce serait différent si nous nous battions pour des podiums ou des victoires."

"Nous faisons toujours notre travail, notre approche d’avant-week-end et nos études sur les simulations de circuit, toutes ces sortes de choses, mais en sachant que le résultat ne sera pas très compétitif. Cela n’aide pas pour la motivation. Mais vous savez, comme vous l’avez dit, en fin de compte, on baisse la visière, on va courir, et ça suffit."

Il révèle avoir refusé qu’on lui fasse des promesses, mais avoir souhaité une implication claire de la part de l’équipe et de Stroll pour faire progresser tout le team.

"Toutes les équipes sont très optimistes en octobre et en novembre, et en mars on voit la réalité. Donc ce n’est pas une question de promettre ou d’espérer, c’est une question que tout le monde soit à 100 %. On voit des choses encourageantes cette année."

"Mais on a un long hiver devant nous si on veut faire les choses bien. Je ne veux pas juste entendre des promesses, je veux voir de la discipline dans la manière dont nous travaillons, surtout du côté du moteur. C’est la plus grosse chose pour cette année."

Il assure toutefois ne pas avoir hésité avec un autre rôle dans l’équipe : "On n’a pas parlé de ça. Au moment où je m’arrêterai de courir, on pensera à cela. On en a déjà parlé par le passé, mais là il s’agissait juste de savoir si j’allais courir. Et il a fallu une discussion de cinq minutes avec Lawrence."

Vers une annonce "surprise" hors de la F1 ?

Alonso a laissé entrevoir un intérêt potentiel pour un retour aux 24 Heures du Mans à l’avenir, mais rien n’a été confirmé. Celui qui a déjà fait la classique en parallèle de la Formule 1 ne cache pas avoir envie de défis, et évoque une annonce surprise à venir.

"J’aime les défis, et je l’ai dit à plusieurs reprises, ma façon de comprendre le sport automobile et ma façon de vivre en général tourne autour des voitures de course, et cela a été le cas toute ma vie.

"Ma force a été de m’adapter à différentes voitures, différentes règles : les V10, les V8, les V6, les pneus Bridgestone, Michelin, Pirelli, les systèmes hybrides, l’effet de sol et toutes ces sortes de choses."

"Plus différentes catégories, les prototypes, le Dakar, et j’essaie d’utiliser cette force et probablement d’essayer de faire des choses du passé, peut-être dans les années 1960, 1980, 1990 qui étaient possibles, et maintenant, je pense que personne n’essaiera de tenter de faire certaines choses."

"Max est le seul qui essaie de faire un peu de course GT, mais à part ça, je pense que c’est le défi que j’ai essayé dans le passé, et je continuerai à essayer parce que vous aurez peut-être d’autres surprises dans les prochaines semaines. Il y a des choses que les gens pensent probablement impossibles, mais je veux trouver les limites de ce qui est possible."