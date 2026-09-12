Tsolov confirmé chez Racing Bulls à la place de Lawson ? Permane temporise...

La F1 a découvert le circuit de Madrid, ou plutôt le « Madring ». C’est donc aussi le cas des Racing Bulls, et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce tracé semble leur correspondre sur le plan de la performance pure. Puisqu’ rvid Lindblad s’est classé 4e des EL2 et Yuki Tsunoda (qui remplace de nouveau Liam Lawson), 8e. Il y a cependant un hic : Lindblad a heurté violemment le mur en EL2 !

Alan Permane, le patron de l’équipe, qui répondait aux journalistes avant cet accident, n’avait donc pas encore eu le temps d’être contrarié par cet accident qui va compliquer la suite du week-end de Lindblad. Il était même très enthousiaste sur le Madring !

« Je partage l’avis de mes confrères. C’est un site absolument fantastique. J’ai fait un tour de circuit, et c’est très impressionnant, vraiment impressionnant. Les deux pilotes ont déclaré que le virage 12 (la Monumental, ndlr) est incroyable à piloter, vraiment génial. Le défi sera de savoir si on peut le passer à fond ou non. Pour le moment, ils répondent par la négative. Nous verrons comment le week-end évolue. »

« Concernant la voiture, elle a bien performé. Nous avons réalisé une très bonne séance avec Arvid. Yuki a rencontré un problème de direction assistée, que nous avons pu voir clairement sur les données. Nous avons remplacé la pièce. La voiture était prête pour les EL2. La bonne nouvelle est que Yuki s’intègre toujours plus à l’équipe. Il est donc en bonne forme également. »

Racing Bulls semble avoir la performance requise pour aller chercher, de nouveau, les points ce week-end. Mais l’équipe pourrait perdre cependant une unité sur tapis vert : puisqu’Audi va contester auprès de la FIA le résultat final de Yuki Tsunoda à Monza. Le Japonais avait été blanchi par la FIA malgré un mauvais positionnement sur la grille… Comme Gabriel Bortoleto a fini 11e et Yuki Tsunoda 10e de l’épreuve, Audi se dit qu’il y a un point à aller chercher !

Alan Permane réagit avec humour à cette contestation d’Audi, qui se jouera à Paris, au siège de la FIA, sur la place de la Concorde !

« C’est toujours agréable de passer une soirée à Paris, tout d’abord, ou une deuxième coup sur coup. Nous irons là-bas pour défendre l’équipe et défendre Yuki. Je ne peux pas vraiment m’étendre davantage sur le sujet tant que l’affaire est en cours. En réalité, l’affaire n’est même pas encore formellement ouverte car nous n’avons reçu aucune notification de la FIA. Je suis sûr que cela se fera et je suppose qu’à un moment donné, fin octobre, nous nous rendrons à Paris. »

Tsolov considéré pour 2027 ?

Racing Bulls a actuellement deux pilotes (et même trois, avec Yuki Tsunoda) qui donnent pleinement satisfaction. Cependant, il faudra peut-être bientôt faire de la place pour Nikola Tsolov, qui brille en F2 cette année. Dès l’an prochain ? Quitte à sacrifier Liam Lawson par exemple ?

Que fera donc Racing Bulls avec sa paire de pilotes l’an prochain ? Permane peut-il le dire ?

« C’est un peu tôt pour nous. Nous avons l’habitude de patienter un peu plus longtemps. Nous n’avons aucune pression pour annoncer ce que nous ferons l’année prochaine. Nikola fait partie de nos réflexions. Il réalise une saison incroyable, sa première en F2, et il mène le championnat. Cela dit, j’ai également deux pilotes fantastiques avec Liam et Arvid. C’est un bon problème à avoir. »

« Car nos deux pilotes ont été très bons. Oui, c’est un bon problème à avoir. Il y a eu des moments où c’est allé un peu trop loin. Je les prends à part pour faire une mise au point et je leur explique qu’il y a des moments où nous ne voulons pas qu’ils se battent, lorsque la situation est critique, si les pneus sont à la limite ou si nous sommes dans la dernière phase de la course avec les points assurés. De manière générale, je suis content qu’ils se battent en piste avec une seule règle : ne pas se toucher. Jusqu’à présent, cela s’est bien passé. »

Une fin de saison trop démente pour Racing Bulls ?

Parmi les défis à gérer en cette deuxième moitié de saison, il y aura aussi la fatigue. En effet, la F1 enchaînera plusieurs triplés de courses, avec la Malaisie qui s’est aussi insérée après Singapour. Pour une petite structure comme Racing Bulls, n’est-ce pas trop épuisant ? Se montrera-t-il plus compréhensif qu’un Franz Tost, son prédécesseur, qui affirmait que ceux qui n’étaient pas contents ou fatigués pouvaient tout simplement aller voir ailleurs ?

« C’est ainsi. Il s’agit de deux séries de trois courses consécutives. Nous avons du personnel compétent, en forme et en bonne santé. Ils auront une bonne pause avant d’y aller. Nous allons essayer de préparer les voitures, d’emballer le fret et de leur accorder quelques jours de repos. Nous ferons tout notre possible pour leur donner au moins un, voire deux jours de repos entre les courses. Rappelez-vous, la course de Bakou a lieu un samedi, ce qui nous donne un jour supplémentaire entre les deux. Nous ferons tout notre possible pour leur accorder du temps libre. Je ne pense pas que ce sera un énorme problème. Avec les horaires actuels et les couvre-feux, je ne dis pas que c’est facile sur le circuit, car ça ne l’est absolument pas. Mais si l’on ne rencontre pas de problèmes et qu’on ne doit pas enfreindre un couvre-feu, il y a des périodes raisonnables pour rattraper son sommeil. »

Et logistiquement, cet enchaînement démentiel de Grands Prix ne pose pas de difficultés à la structure italienne ? Permane aimerait-il aussi que la FIA fixe rapidement le calendrier, en annulant le Qatar et Abu Dhabi, pour simplifier cette même logistique ?

« Ce n’est pas particulièrement difficile. Pour le moment, nous prévoyons d’y aller car ces courses sont au calendrier. Si elles n’y sont plus, nous irons ailleurs. Nous nous laisserons guider par Stefano [Domenicali] et par la FIA. Nous en sommes encore loin. Je ne sais pas à quelle distance nous sommes d’une date butoir pour une décision. Nous ne sommes pas très inquiets, que ce soit d’un point de vue logistique ou du plafond budgétaire. »

« Le fret maritime sera déjà organisé et se trouvera soit sur place, soit en route. Ce ne sera pas un problème. Le fret aérien partirait directement de Las Vegas. Ce n’est pas un problème dans l’immédiat. Je suis convaincu que nous n’arriverons pas à Las Vegas sans savoir où nous allons la course suivante. C’est encore assez lointain en termes de logistique pour la F1. »