Alonso s’agace de devoir parler aux médias juste après les Libres 2

Fernando Alonso n’a guère apprécié de devoir dresser immédiatement le bilan de son vendredi à Sepang. À peine sorti de son Aston Martin après avoir terminé 15e des EL2 du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, l’Espagnol a regretté de ne disposer d’aucun recul ni d’aucune donnée avant de devoir répondre aux questions. Il a néanmoins rapidement identifié les principaux domaines dans lesquels l’AMR26 doit progresser : davantage d’adhérence et de puissance, mais également des réglages et une stratégie pneumatique adaptés à la chaleur et à l’asphalte particulièrement exigeant de Sepang.

Alonso a ainsi conclu la deuxième séance d’Essais Libres au 15e rang, tandis que son équipier Lance Stroll a terminé plus loin, à la 18e position. Le Canadien n’a pas participé aux interviews après la séance, laissant Alonso et le consultant de l’équipe Pedro de la Rosa dresser le bilan de cette première journée en Malaisie.

Interrogé immédiatement après être descendu de sa monoplace sur les enseignements de la journée, Alonso n’a d’abord pas caché son agacement face au timing de l’exercice médiatique.

"Je ne sais pas, je sors juste de la voiture, je n’ai pas eu le temps de voir quoi que ce soit."

"C’est ce qui est mauvais avec ces interviews, c’est une chose obligatoire mais on n’a rien le temps de voir, donc je ne peux pas répondre à une question" s’est agacé Alonso, avant d’expliquer ce qu’il cherche à améliorer.

"Plus de grip, plus de puissance, on doit travailler sur cela, et sur les réglages avec ces températures et cet asphalte rude. On doit penser intelligemment aux stratégies et aux réglages pour mieux faire attention aux pneus que les autres."

Pedro de la Rosa a de son côté dressé un bilan plus général des deux premières séances. Le consultant d’Aston Martin reconnaît que le retour de la Formule 1 à Sepang après une longue absence impliquait nécessairement plusieurs inconnues, mais se montre satisfait du travail accompli vendredi.

"Revenir en Malaisie après une si longue période impliquait beaucoup d’inconnues, mais nous avons pu disputer deux séances correctes aujourd’hui et nous avons réussi à boucler notre programme du vendredi."

"Sepang est évidemment un circuit très différent de celui du week-end dernier et nous sommes venus ici en nous attendant à ce que ses caractéristiques conviennent un peu mieux à notre package qu’à Bakou, donc nous espérons pouvoir nous montrer un peu plus compétitifs ici."

Avec seulement les 15e et 18e positions en EL2, l’équipe n’a cependant pas encore transformé cet espoir en résultat significatif. De la Rosa rappelle également qu’il ne s’agit que du vendredi et que plusieurs domaines doivent encore être travaillés.

"Nous ne sommes que vendredi et nous avons encore du travail à faire, notamment concernant l’équilibre de la voiture du côté de Lance."

"Fernando semblait plutôt satisfait de l’équilibre de la voiture aujourd’hui."

"Il a principalement signalé des problèmes liés au faible niveau d’adhérence de l’asphalte, mais c’est le même problème pour tous les autres, donc nous devons simplement nous y adapter."

"Mais ce sera difficile pour les pilotes et cela signifie également qu’il est facile de commettre des erreurs."