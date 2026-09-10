’Pas bientôt’ : Alonso s’amuse et joue avec les médias sur son avenir

Fernando Alonso s’est amusé avec les médias à Madrid, entre sourires et réponses volontairement évasives, alors que les interrogations se multiplient autour de son avenir en Formule 1. À l’approche de son deuxième Grand Prix à domicile sur le nouveau circuit madrilène, le double champion du monde n’a toujours pas arrêté sa décision pour 2027, son contrat avec Aston Martin arrivant à échéance à la fin de la saison actuelle.

À 45 ans, Alonso continue donc d’entretenir le suspense. Interrogé lors de la conférence de presse ce jeudi sur la date à laquelle une annonce concernant son avenir pourrait intervenir, l’Espagnol, tout sourire, a simplement répondu : "Pas bientôt."

Relancé sur les raisons de ce délai, Alonso a préféré plaisanter : "Parce que je pense que c’est bien."

Le pilote Aston Martin a ainsi clairement laissé entendre qu’il n’était pas pressé de prendre une décision définitive. Et l’écurie ne semble pas davantage vouloir lui imposer un calendrier précis. Alonso a également affirmé que plusieurs pilotes ayant récemment choisi de poursuivre leur carrière dans d’autres équipes avaient, durant l’été, rendu visite à Lawrence Stroll, le propriétaire d’Aston Martin.

"Des pilotes sont allés voir Lawrence pendant l’été, oui. Mais, oui, il n’y a aucune urgence," a-t-il ajouté, toujours avec un grand sourire.

Derrière cette décontraction affichée, Alonso a néanmoins apporté un élément plus sérieux concernant les critères qui guideront son choix. L’Espagnol a laissé entendre que les nouvelles règles moteur de la Formule 1 joueront un rôle déterminant dans sa décision, lui qui a déjà décrit la discipline actuelle comme un "championnat du monde de batteries".

La Formule 1 a d’ores et déjà validé un plan en deux étapes destiné à limiter les problèmes liés à la gestion de l’énergie électrique. Le partage actuel de 50/50 entre moteur thermique et puissance électrique doit ainsi évoluer vers 58/42 l’an prochain, avant de passer à 60/40 en 2028.

Alonso veut surtout savoir quelle influence cette évolution aura concrètement sur le spectacle et sur le plaisir de pilotage.

"Comme je l’ai dit, il s’agit de comprendre si les règles de l’année prochaine auront un impact ou non sur la course et sur le pilotage. Je pense que les voitures actuelles, comme je l’ai dit à de nombreuses reprises, ne sont pas les meilleures à conduire et à apprécier. Mais l’année prochaine, il y a une étape, je pense, dans la bonne direction, je l’espère. En même temps, nous devons réfléchir à ce qui constitue le meilleur programme pour l’année prochaine et nous asseoir avec l’équipe pour déterminer si je dois être derrière le volant ou dans un autre rôle où je pourrai être le plus utile. Ce sera la décision la plus importante à prendre ensemble."

Le double champion du monde semble toutefois espérer que la réglementation puisse encore évoluer au-delà de 2026, notamment pour améliorer davantage le comportement des monoplaces et la manière dont les pilotes peuvent exploiter leurs voitures.

"Je pense que c’est une étape dans la bonne direction. Les voitures récompenseront toujours le fait de recharger les batteries dans les virages à haute vitesse et à la fin des lignes droites, parce que c’est ce qui permet d’obtenir le meilleur temps au tour. Parce qu’avec ces unités de puissance, à un moment donné du tour, il faut recharger les batteries, et vous les rechargerez dans les endroits les plus problématiques pour le plaisir, car ce seront les virages à haute vitesse et la fin des lignes droites, donc à l’encontre de toute action du pilote ou de toute volonté de repousser les limites de la voiture. Mais d’une certaine manière, j’ai encore l’espoir que les règles de l’année prochaine devront encore être modifiées, et que ce ne soit pas la version définitive."

L’avenir d’Alonso pourrait par ailleurs ne pas se limiter à une alternative entre la Formule 1 et la retraite. Le pilote espagnol n’a pas exclu l’hypothèse de poursuivre sa carrière dans une autre discipline en 2027, notamment au sein du programme d’Aston Martin en Championnat du monde d’Endurance.

Interrogé spécifiquement sur la possibilité de participer à un autre championnat comme le WEC plutôt que de continuer en Formule 1 l’année prochaine, Alonso a répondu sans détour : "Oui."

Un circuit madrilène exigeant à découvrir

En attendant que son avenir se précise, Alonso se concentre sur la découverte du nouveau tracé de Madrid. Le Madring constitue une nouveauté pour l’ensemble du plateau et plusieurs pilotes s’attendent à un week-end potentiellement perturbé par la difficulté d’apprentissage du circuit urbain.

"Le circuit semble difficile, tout d’abord, à apprendre," a expliqué Alonso.

"Très technique, avec beaucoup de passages sur les vibreurs, et quelques sections à haute vitesse où il faut se rapprocher très près des murs, ce qui est très attractif et procure énormément d’adrénaline à un pilote."

Certaines portions lui rappellent déjà l’Arabie saoudite, même si Alonso sait que les sensations procurées par le simulateur ne peuvent pas totalement reproduire celles de la piste réelle.

"Proche de Jeddah, sur certaines sections. Mais une chose, c’est le simulateur, et ensuite la réalité donne toujours une sensation différente."

"J’ai donc hâte d’être aux essais libres 1, d’apprendre le circuit depuis la voiture et de découvrir tous ces détails."

N’est-il pas déçu de ne pas rouler devant ce week-end ?

"Madrid est avant tout l’une des meilleures villes au monde. Avoir un Grand Prix et accueillir la F1 ici, c’est incroyable. Pour n’importe quel pilote, gagner ici signifierait beaucoup. Donc oui, c’est un peu une déception, mais c’est notre situation. On va se battre pour faire au mieux."

"Je vois aussi l’ensemble de ma carrière. Le plus grand héritage que je garde, c’est l’évolution du sport automobile en Espagne : de la Formule 1 au karting, aux monoplaces, aux différentes écuries espagnoles engagées en monoplace, mon musée en Espagne. Il y a tant d’autres choses, en dehors des circuits, qui me rendent fier de ma carrière, même si je ne gagne pas Madrid."

Quel résultat satisferait Alonso ?

"Nous n’avons pas d’objectif précis pour ce week-end. Nous sortons de Budapest et de Zandvoort, où la voiture a été très performante, puis de Monza avec ses longues lignes droites... Ici, c’est un mélange des deux. Je pense que nous pourrions nous situer entre ces deux types de résultats, entre la 12e et la 17e place, mais cela reste à voir. Pour moi, l’essentiel est d’extraire davantage de performance du châssis. J’arrive à Madrid dans une meilleure situation qu’à Monza."

Lance Stroll espère faire mieux qu’à Monza ce week-end, alors que la Formule 1 va sur un circuit où le déficit puissance du moteur Honda est bien moins important et pourrait aider l’équipe.

"On espère que ce sera meilleur, moins de lignes droites et plus de virages donc ça devrait convenir davantage à notre voiture" a déclaré Stroll, qui s’attend à un week-end plaisant sur le Madring. "Il semble intéressant, beaucoup de virages, proche des murs, il y aura beaucoup d’adrénaline dans la voiture, ça semble amusant à piloter."

Interrogé sur ses espoirs de bons résultats pour ce week-end, le Canadien veut rester optimiste : "On ne sait jamais, des drapeaux rouges, des Safety Cars, c’est le genre de circuit qui peut proposer ces opportunités."