Briatore veut ’rattraper Ferrari’ et remettre Alpine F1 en position de gagner

Flavio Briatore ne cache plus l’ampleur du chantier qu’il entend mener chez Alpine F1. Un an après son arrivée au sein de l’équipe, l’Italien estime que l’écurie n’est toujours pas au niveau qu’il souhaite atteindre en Formule 1 et considère notamment nécessaire de renforcer sa direction technique, d’où le recrutement de Mike Elliott. À Sepang, il a également insisté sur la nécessité de tourner définitivement la page de l’accrochage de Bakou, qui a coûté de précieux points à Alpine dans sa lutte avec Racing Bulls pour la cinquième place du championnat Constructeurs.

Avant d’aborder les questions sportives, Briatore a tenu à saluer l’organisation mise en place pour permettre au Grand Prix de Bahreïn de se dérouler en Malaisie.

Dans une saison perturbée par les événements internationaux, les organisateurs bahreïnis ont transporté une partie de l’identité de leur épreuve jusqu’à Sepang. Une initiative que Briatore a particulièrement appréciée, tout en reconnaissant le caractère inhabituel de la situation.

"Vraiment, merci au prince héritier Salman, à toute l’organisation et à Stefano Domenicali. Nous voulons disputer autant de courses que possible. C’était une idée fantastique. C’est un peu étrange, vous savez, d’être en Malaisie, mais quand vous êtes arrivé à l’aéroport jeudi, c’était : ’Bienvenue à Bahreïn’. Donc, fondamentalement, je pense que c’est une super idée."

L’attention s’est ensuite tournée vers la situation sportive d’Alpine et, plus particulièrement, les conséquences de l’accrochage survenu lors du précédent Grand Prix à Bakou.

Cet incident a coûté cher à l’équipe dans sa bataille pour la cinquième position du championnat Constructeurs. Interrogé sur d’éventuelles discussions avec ses pilotes ou sur les conséquences qui pourraient être appliquées en cas de nouvel incident similaire, Briatore a refusé d’entrer dans les détails.

"Tout ce que nous faisons reste en interne au sein de l’équipe. Bien sûr, j’ai été très déçu par ce qui s’est passé à Bakou, mais c’est une autre course. Nous devons oublier. Nous devons toujours regarder vers l’avenir, et le passé appartient au passé. Il n’y a plus rien que nous puissions faire."

L’Italien n’a toutefois pas cherché à masquer son mécontentement. Il a évoqué l’erreur commise par Franco Colapinto, tout en insistant sur la nécessité de ne plus s’attarder sur un épisode dont les conséquences ne peuvent désormais plus être modifiées.

"J’étais contrarié, oui, comme je pense que tout le monde l’était dans l’équipe, y compris Franco, à cause de l’erreur qu’il a commise. Mais cela appartient au passé. Nous devons avancer et penser à l’avenir. Parlons de la course, des qualifications de demain et de la course de dimanche."

"Chaque course présente un scénario différent. Le week-end dernier n’a vraiment pas été agréable pour nous, et nous nous battons pour la cinquième place avec Racing Bulls. Nous avons laissé échapper beaucoup de points. Après cela, c’est terminé. Que pouvons-nous faire ? Quoi que nous ayons fait, il est impossible de revenir en arrière."

Alpine accuse désormais 15 points de retard sur Racing Bulls, dans une lutte où les deux équipes doivent principalement viser les huitième, neuvième et dixième positions pour inscrire des points. Briatore reste néanmoins confiant concernant les possibilités de renverser la situation avant la fin de la saison.

"Je pense qu’il nous reste sept courses… ou huit. Nous verrons ce qui se passera."

Lorsqu’il lui a été demandé si Alpine disposait encore de suffisamment de temps pour combler ces 15 points, sa réponse a été particulièrement concise.

"Beaucoup de temps. Il suffit de terminer les courses."

Cette nécessité de maximiser les résultats jusqu’à la fin de la saison accompagne un chantier plus large au sein de l’écurie française. Alpine a notamment recruté Mike Elliott au poste de directeur technique, un profil que Briatore considère comme essentiel pour franchir une nouvelle étape.

Ancien cadre technique de Mercedes, Elliott était convoité dans le paddock. Briatore estime toutefois qu’Alpine avait précisément besoin d’un profil de cette expérience afin de renforcer ses fondations techniques.

L’Italien reconnaît que l’équipe progresse actuellement, mais juge ces avancées encore insuffisantes par rapport aux ambitions qu’il nourrit pour elle.

"J’ai le sentiment que nous avons besoin d’une direction technique meilleure et plus forte au sein de l’équipe. En ce moment, nous progressons, mais pas suffisamment."

"Comme dans n’importe quelle entreprise, vous devez mettre en place les fondamentaux techniques au sein de l’équipe, et j’ai estimé que Mike Elliott était la bonne personne pour revenir en Formule 1."

"Il possède beaucoup d’expérience chez Mercedes. Il a déjà été avec Haas et Aston pendant quelques années."

Mais l’arrivée d’Elliott ne représente qu’une partie du projet. Briatore estime qu’Alpine doit progresser dans tous les secteurs si elle veut atteindre les objectifs qu’il s’est fixés en revenant aux commandes.

"Que puis-je dire ? Nous devons constamment améliorer l’équipe, techniquement et commercialement."

"Nous sommes arrivés dans l’équipe il y a seulement un an et demi. La situation de l’équipe il y a un an, ce n’était pas vraiment là où je veux être en Formule 1."

"Maintenant, petit à petit, nous devons progresser pour essayer de rattraper Ferrari et tous les autres, et défendre notre position face à Williams. C’est ce que nous voulons faire."

"Nous voulons gagner. Nous faisons tout ce qui est possible pour nous assurer que l’équipe soit en mesure de gagner."