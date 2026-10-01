Aston Martin F1 voit dans la prolongation d’Alonso ’un signal fort’ pour son projet

La prolongation de Fernando Alonso chez Aston Martin pour la saison 2027 représente bien davantage que la simple confirmation d’un pilote pour Mike Krack. Alors que l’Espagnol avait pris le temps de réfléchir à son avenir, notamment en raison de son mécontentement à l’égard du règlement actuel de la Formule 1, le responsable de l’équipe côté piste estime que sa décision de poursuivre aux côtés de Lance Stroll témoigne de sa confiance dans le potentiel du projet.

Aston Martin a annoncé en début de semaine qu’Alonso resterait au sein de l’équipe en 2027, mettant ainsi fin aux rumeurs évoquant une possible retraite du double champion du monde.

L’Espagnol a finalement choisi d’accorder une nouvelle chance au projet de l’écurie britannique et poursuivra sa carrière pendant une saison au cours de laquelle il fêtera ses 46 ans. Il formera toujours le duo de titulaires d’Aston Martin avec Lance Stroll.

Pour Mike Krack, Alonso méritait surtout de disposer du temps nécessaire pour prendre sa décision. Son palmarès et son immense expérience justifiaient, selon lui, de ne pas lui imposer un calendrier trop strict avant de connaître ses intentions.

Dans le paddock du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie de ce week-end, Krack a ainsi été interrogé ce jeudi sur l’existence éventuelle de véritables interrogations concernant l’avenir de son pilote.

"Non. Vous savez, lorsque des contrats arrivent à leur terme, il y a évidemment toujours des interrogations. Et puis, pour Fernando, la question était également de savoir s’il voulait continuer. Je l’ai dit à de nombreuses reprises : lorsque vous avez quelqu’un avec un tel palmarès et une telle expérience, vous devez respecter sa demande d’avoir du temps."

"Je pense que ce n’est un secret pour personne qu’il n’est pas très satisfait du règlement. Il voulait voir comment les choses allaient évoluer. Donc, dans l’ensemble, les discussions ont toujours existé et je pense que nous sommes vraiment heureux d’être parvenus à cette conclusion."

Le choix d’Alonso ne dépendait donc pas uniquement des perspectives sportives d’Aston Martin. Son appréciation des règles actuellement en vigueur constituait également un élément de sa réflexion.

Krack reconnaît ouvertement que le double champion du monde n’est pas particulièrement satisfait de la direction prise par la réglementation.

"Bien entendu, le fait que nous soyons loin de nos attentes ont pesé dans ses réflexions. Personne ne peut le nier. Mais il est au courant à 100 % de ce qu’il se passe, comment nous progressons, quand nous le ferons, dans quels domaines."

"Mais il souhaitait aussi observer l’évolution des F1 et du règlement avant de décider s’il désirait poursuivre sa carrière. La gestion de l’énergie a bien progressé depuis les essais hivernaux mais tout le monde sait que ce n’est pas suffisant. Les modifications votées pour 2027 et 2028 vont dans le bon sens."

La conclusion de ces échanges permet désormais à l’équipe de disposer d’une stabilité totale au niveau de ses pilotes pour 2027, puisque Stroll poursuivra lui aussi l’aventure.

Pour Krack, conserver les deux hommes représente surtout une marque de confiance envers Aston Martin et les possibilités de développement du projet.

"Le fait que les deux pilotes continuent avec nous montre leur confiance et leur engagement envers l’équipe et ses possibilités. Je pense que cette signature envoie un bon message, un signal fort à tout le monde. Et je pense que nous avons traversé des périodes vraiment difficiles, particulièrement au début du projet, lorsque nous pouvions presque même pas rouler."