Russell a dû s’adapter à la ’réalité’ face au talent d’Antonelli

Toto Wolff a révélé que George Russell a été à la peine au moment de voir les performances de Kimi Antonelli en début de saison. Vainqueur en Australie, le pilote Mercedes F1 a ensuite vu son jeune équipier gagner cinq courses de suite, en plus d’être touché de son côté par différents problèmes et coups de malchance, qui ont contribué à une première partie de saison très décevante pour lui.

Dans une interview auprès de Sky Sports F1, le directeur de l’équipe a expliqué que la confiance affichée par son pilote à Bakou au terme d’un week-end de domination était bien différente de son état d’esprit plus tôt dans l’année.

"Il se décourage. C’est quelqu’un de très émotif d’une manière différente d’un pilote italien par exemple. Ils ont tous été différents, les pilotes que nous avons eus dans l’équipe" a déclaré Wolff. "Il se décourage et c’est difficile à gérer, en particulier lorsque vous avez un jeune de 19 ans qui arrive dans l’équipe et que cela a l’air si facile."

"Kimi est un naturel capable de capturer un public et c’est alors la saison où vous devez assurer, vous êtes le candidat pour remporter le championnat. Soudain, les choses sont différentes. Votre coéquipier est tellement compétitif, ce que vous comprenez rationnellement, mais cela a été une surprise de voir à quel point il était compétitif."

"Je pense que George est dans une situation où c’est la réalité. Il a un coéquipier de 20 ans qui est l’un des meilleurs rookies qui ait jamais existé. Il doit le battre pour s’imposer. Je pense qu’il s’est maintenant fait à cette idée que ’ça va être vraiment dur parce qu’il est très bon’. Je pense que nous avons en quelque sorte compris cela ensemble."

L’Autrichien a dû gérer les difficultés de ses deux pilotes ces derniers mois, et il a aussi arbitré leur lutte, mais il explique que ce n’était pas du tout pareil pour lui que lorsqu’il avait été au milieu de la lutte entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton.

"J’ai 10 ans de plus avec 10 ans d’expérience de plus, avec un line-up différent. Aujourd’hui, nous avons deux vrais juniors Mercedes. George est avec nous depuis qu’il a 17 ans, Kimi depuis qu’il a 11 ans. C’est très différent de Nico et Lewis qui ont rejoint l’équipe pratiquement avant moi, donc la différence est de ne vraiment laisser aucune situation sans discussion."

"Qu’allons-nous faire si cela se produit ? Qu’allons-nous faire si cela ne se produit pas ? Tout en reconnaissant, en même temps, qu’en tant qu’équipe, nous ne pouvons pas tout contrôler."

"Au moment où les feux passent au vert, ils conduisent la voiture, mais nous faisons ce que nous voulons de la meilleure façon possible pour eux-mêmes et pour l’équipe. Fondamentalement, tout consiste à passer en revue les scénarios à l’avance."

Russell et Antonelli en sont à des stades différents de leur carrière en F1, et Wolff a été interrogé sur l’aspect commercial du succès des deux pilotes, et notamment de l’image de jeune prodige d’Antonelli, mais il réfute l’idée de guider le résultat.

"C’est difficile à dire parce que je dois évidemment veiller aux intérêts de l’équipe et les intérêts de l’équipe et sa philosophie dépendent de la manière dont nous gérons cela. Quel est l’état d’esprit que nous avons ici ?"

"Je ne pourrais jamais, et l’équipe ne le ferait jamais, favoriser un pilote. D’abord, comment feriez-vous cela techniquement ? Mais le fait est que si je faisais cela, je perdrais ma propre conscience là-dedans. Nous n’avons jamais apporté une amélioration avant que l’autre gars ne l’ait au cours des 10 dernières années ou plus."

"Ils ont tous les deux la même opportunité. Que le meilleur gagne. Si c’est George, c’est l’histoire de George Russell qui a remporté son premier championnat. Si c’est Kimi, c’est une histoire différente. C’est ce super gamin incroyable qui a remporté son premier championnat."