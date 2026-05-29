Tost pointe les erreurs de Honda et s’inquiète pour la santé de Newey chez Aston Martin F1

Aston Martin F1 avance aussi bien que possible dans cette saison particulièrement compliquée pour elle, et Franz Tost estime que plusieurs facteurs expliquent les difficultés rencontrées par l’écurie britannique. L’ancien patron de Toro Rosso a notamment pointé du doigt les problèmes du nouveau moteur Honda, tout en évoquant l’arrivée tardive d’Adrian Newey et même d’éventuelles préoccupations liées à son état de santé.

Alors que le partenariat entre Aston Martin et Honda devait ouvrir un nouveau chapitre ambitieux en Formule 1, les premiers mois de cette collaboration se révèlent bien plus difficiles qu’espéré. Invité du podcast 15 Love - Der Business Podcast, Franz Tost a livré son analyse de la situation de l’équipe de Silverstone, actuellement en difficulté dans cette nouvelle ère réglementaire.

Pour l’Autrichien, le principal problème provient avant tout du groupe propulseur japonais.

"Tout d’abord, malheureusement, Honda a raté ce nouveau moteur," estime Tost. "Ils ont conçu quelque chose qui ne fonctionne pas comme ils l’espéraient probablement."

L’ancien dirigeant de Toro Rosso refuse toutefois de condamner le constructeur nippon sur le long terme. Fort de son expérience passée avec Honda au sein de la galaxie Red Bull, il reste persuadé que la situation sera redressée.

"Je connais les Japonais et je suis convaincu qu’ils résoudront le problème d’ici l’année prochaine au plus tard," affirme-t-il.

Tost considère également que l’arrivée tardive d’Adrian Newey dans le projet constitue un autre élément important à prendre en compte. Le célèbre ingénieur n’a rejoint Aston Martin qu’en avril de l’an dernier, soit relativement tard dans le développement de la monoplace actuelle.

"Adrian a rejoint Aston Martin très tard," rappelle-t-il. "Je crois qu’il n’a commencé qu’en avril 2025 et, pour un projet d’une telle ampleur, c’est un délai extrêmement court."

Selon lui, "le chantier reste conséquent pour remettre l’équipe sur la bonne trajectoire. Il lui reste beaucoup de choses à corriger."

Les propos de Tost interviennent alors que plusieurs interrogations entourent actuellement la discrétion d’Adrian Newey au sein de l’équipe et que certaines rumeurs évoquent d’éventuelles préoccupations concernant sa santé.

Sans entrer dans les détails, l’Autrichien a confirmé à demi-mot et a lui-même évoqué ce sujet en se projetant vers l’avenir.

"Je pense que, si sa santé le permet, il réussira à concevoir une bonne voiture pour 2027," juge-t-il. "J’en suis même assez convaincu."

Au-delà du cas Aston Martin, Franz Tost s’est également exprimé sur la hiérarchie actuelle en Formule 1. S’il considère toujours Max Verstappen comme la référence absolue du plateau, il voit en Kimi Antonelli la révélation de ce début de saison.

"Max Verstappen est actuellement clairement le meilleur pilote de Formule 1, cela ne fait aucun doute," estime-t-il. "Mais je dois dire que Kimi Antonelli réalise un travail sensationnel, c’est vraiment impressionnant."

"Je suis surpris qu’Antonelli maîtrise actuellement Russell aussi clairement," admet-il.

"Il est plus rapide, je ne m’attendais pas à un tel écart."

Pour Tost, les performances du pilote Mercedes dépassent largement ce que son niveau d’expérience pourrait laisser présager.

"Antonelli a réalisé une performance sensationnelle lors de ces premières courses compte tenu de son expérience. Le calme avec lequel il pilote, la vision globale qu’il démontre : il fait déjà partie des nouvelles superstars."

L’Autrichien estime enfin que le jeune Italien bénéficie du cadre idéal pour poursuivre sa progression grâce à son compatriote Toto Wolff.

"L’important est de ne pas prendre la grosse tête," prévient-il. "Avec Toto, il dispose d’un excellent directeur d’équipe et d’un excellent leader, qui saura le guider correctement."