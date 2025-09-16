Officiel : La F1 dévoile le calendrier des Sprints de 2026 avec trois changements

La FIA et la Formule 1 ont dévoilé aujourd’hui les six circuits qui accueilleront les épreuves de Sprint de F1 lors de la saison 2026 de Formule 1 de la FIA, dont trois nouveaux circuits.

La saison 2026 marquera le début d’une nouvelle ère réglementaire pour la discipline et accueillera la sixième année de présence du format Sprint. Le premier Sprint de F1 de 2026 aura lieu à Shanghai, suivi de Miami. Les deux Grands Prix accueilleront un week-end Sprint pour la troisième année consécutive. Silverstone revient au calendrier Sprint pour la première fois depuis la première édition en 2021, tandis que Montréal, Zandvoort et Singapour accueilleront leur tout premier week-end Sprint.

Le Sprint F1 offre de l’action chaque jour de course. Les qualifications Sprint ont lieu le vendredi après les Essais Libres. La course Sprint et les qualifications du Grand Prix ont lieu le samedi, avant que le week-end ne se termine par le Grand Prix le dimanche.

Selon la FOM, ce format continue de séduire les fans du monde entier, générant une forte affluence et une forte audience sur les plateformes de diffusion, numériques et sociales.

"En 2024, l’audience télévisée des week-ends Sprint a été en moyenne 10 % supérieure à celle des week-ends hors Sprint, et la discipline poursuit sa tendance à la hausse après les trois premiers week-ends Sprint de la saison 2025," indique la F1.

"La première victoire de Lewis Hamilton avec Ferrari au Sprint de Shanghai a enregistré une augmentation de 84 % de l’audience télévisée en direct sur les 15 principaux marchés de Formule 1 par rapport à l’année dernière, et le Grand Prix Sprint de Miami, remporté par Lando Norris, a été suivi par 26,6 millions de téléspectateurs, soit une hausse de 18 % par rapport à l’année dernière."

"L’épreuve Sprint de cette année en Belgique, remportée par Max Verstappen, a enregistré une hausse significative de son audience télévisée, tant sur les marchés historiques que sur les marchés en croissance, notamment en Allemagne (+40 %), en France (+42 %), en Chine (+182 %) et en Argentine (+9 %), par rapport à l’épreuve Sprint européenne de 2024."

Le calendrier F1 2026 avec les Sprints est disponible ci-dessous.

Mohammed Ben Sulayem, Président de la FIA, a déclaré :

« Le format Sprint est devenu un élément de plus en plus passionnant du Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA, offrant des courses intenses et un divertissement accru aux fans du monde entier. Alors que nous nous dirigeons vers une saison 2026 historique, avec une nouvelle génération de voitures et une nouvelle réglementation, je suis heureux de voir le Sprint évoluer parallèlement à nos ambitions plus larges pour la discipline. L’ajout de nouveaux circuits aux côtés de certains des favoris qui sont de retour témoigne de l’enthousiasme constant des promoteurs, des équipes et des fans. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec la FOM, les équipes, nos officiels et les pilotes pour garantir que le format Sprint améliore le championnat. »

Stefano Domenicali, Président-directeur général de Formule 1, a déclaré :

« Le Sprint n’a cessé de gagner en popularité et en impact positif depuis son lancement en 2021. Avec quatre séances de compétition au lieu de deux lors d’un week-end de Grand Prix classique, les épreuves Sprint offrent chaque jour plus d’action à nos fans, à nos partenaires de diffusion et aux promoteurs, générant ainsi une augmentation de la fréquentation et de l’audience. Nous sommes également fiers d’avoir accueilli Gatorade comme Partenaire Officiel du Sprint, témoignant ainsi du vif intérêt que porte une marque mondiale emblématique à cet événement. La saison 2026 marquera le début d’une nouvelle ère réglementaire ; l’ajout de trois nouveaux circuits Sprint ne fera qu’ajouter à l’intensité du spectacle en piste. Je tiens à remercier la FIA, tous les promoteurs, nos partenaires, les commissaires, les bénévoles et les clubs sportifs locaux pour leur contribution continue au succès du Sprint. Nous sommes tous impatients d’offrir à nos fans encore plus de courses et de sensations fortes lors de la saison 2026. »