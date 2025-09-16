Hadjar informé de sa promotion chez Red Bull Racing en 2026

C’est une bonne nouvelle pour le pilote français Isack Hadjar, à en croire certaines sources allemandes et autrichiennes très sérieuses ce matin.

Hadjar aurait été informé hier de sa promotion chez Red Bull Racing pour la saison 2026 de F1.

Selon le magazine allemand Auto Motor und Sport, le Français de 20 ans va être récompensé pour son excellente première saison en F1 en rejoignant Max Verstappen au sein de l’équipe senior Red Bull l’an prochain.

Hadjar a réalisé une première saison assez exceptionnelle en F1 après s’être relevé mentalement d’un douloureux accident survenu lors du tour de formation de sa première course au Grand Prix d’Australie.

Le pilote Racing Bulls a décroché son premier podium avec une superbe troisième place au Grand Prix des Pays-Bas le mois dernier et occupe la neuvième place du championnat avec 38 points.

Hadjar a inscrit 26 points de plus que Yuki Tsunoda, l’actuel coéquipier de Verstappen, qui n’a marqué que 12 points en raison de ses difficultés persistantes au volant de la RB21. Tsunoda devrait désormais perdre son volant chez Red Bull à la fin de la saison en cours et peut-être se retrouver sans baquet s’il n’est pas repêché par Racing Bulls ou signé par Alpine F1.

Hadjar avait déclaré aux journalistes lors du Grand Prix d’Italie qu’il pensait que rejoindre Red Bull en 2026 serait "bien plus facile" à gérer qu’une promotion immédiate, grâce également à de nouvelles règles.

"Au début de l’année, on me demandait si je me sentais prêt à piloter la Red Bull cette année, et la réponse est toujours négative, car je ne vois pas l’intérêt de le faire maintenant," nous confie Hadjar à Monza.

"Mais pour 2026, c’est une autre histoire, car c’est un tout nouveau départ pour l’équipe. On ne parlera plus de deuxième voiture, ce ne sera pas un sujet, car c’est une toute nouvelle voiture pour tout le monde."

" Il faudra donc orienter la voiture dans la bonne direction. Donc je pense que c’est vraiment intéressant."

Le baquet laissé vacant par Hadjar chez Racing Bulls sera occupé par Arvid Lindblad, junior Red Bull.

Lindblad, qui a déjà obtenu une superlicence FIA, occupe actuellement la septième place du classement F2 et compte deux victoires cette année.

Le Britannique de 18 ans a fait sensation ces dernières années et a déjà goûté à la F1, ayant fait ses débuts en EL1 pour Red Bull au Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet.

Lindblad a terminé 14e des premiers essais libres à Silverstone, à un peu plus d’une demi-seconde du meilleur temps de Verstappen.

Alors que Hadjar et Lindblad sont tous deux en passe d’être promus, la dernière place chez Racing Bulls devrait revenir à Liam Lawson. Tsunoda n’est pas exclu mais le Néo-Zélandais a bien progressé ces derniers temps.

Depuis sa première place dans les points de la saison, une huitième place à Monaco, Lawson a terminé dans le top 10 à trois reprises, dont sa meilleure performance de la saison, une sixième place en Autriche.

Lawson a également devancé Tsunoda et compte 8 points d’avance sur le pilote japonais au championnat du monde.