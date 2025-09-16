La FIA répond aux prévisions de 400 km/h pour les F1 de 2026

Nikolas Tombazis, directeur des monoplaces de la FIA, a démenti les informations qui circulent selon lesquelles les monoplaces de Formule 1 de nouvelle génération pourraient approcher les 400 km/h.

Toto Wolff a récemment plaisanté en affirmant qu’avec la réglementation 2026, déployer toute la puissance hybride disponible sur une longue ligne droite pourrait théoriquement propulser les voitures à des vitesses sans précédent.

Mais Tombazis affirme que ce scénario ne se produira jamais.

"Je peux vous assurer qu’il n’y aura pas de 400 km/h," a-t-il déclaré. "C’était plutôt une plaisanterie."

"Vu la façon dont fonctionnent les règles de gestion de l’énergie, ce n’est ni physiquement ni techniquement possible."

Il a également souligné que l’instance dirigeante se réserve le droit d’intervenir si nécessaire.

"Nous avons un contrôle important sur la réglementation et pourrions intervenir pour des raisons de sécurité," a ajouté Tombazis.

"Nous sommes convaincus que la réglementation n’autorisera pas de telles vitesses."