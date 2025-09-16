La FIA répond aux prévisions de 400 km/h pour les F1 de 2026
Est-ce physiquement et techniquement possible ?
Nikolas Tombazis, directeur des monoplaces de la FIA, a démenti les informations qui circulent selon lesquelles les monoplaces de Formule 1 de nouvelle génération pourraient approcher les 400 km/h.
Toto Wolff a récemment plaisanté en affirmant qu’avec la réglementation 2026, déployer toute la puissance hybride disponible sur une longue ligne droite pourrait théoriquement propulser les voitures à des vitesses sans précédent.
Mais Tombazis affirme que ce scénario ne se produira jamais.
"Je peux vous assurer qu’il n’y aura pas de 400 km/h," a-t-il déclaré. "C’était plutôt une plaisanterie."
"Vu la façon dont fonctionnent les règles de gestion de l’énergie, ce n’est ni physiquement ni techniquement possible."
Il a également souligné que l’instance dirigeante se réserve le droit d’intervenir si nécessaire.
"Nous avons un contrôle important sur la réglementation et pourrions intervenir pour des raisons de sécurité," a ajouté Tombazis.
"Nous sommes convaincus que la réglementation n’autorisera pas de telles vitesses."
