Officiel : Albon et Lawson perdent aussi leurs points au Sprint F1

Et les pénalités continuent de tomber avec 5 secondes infligées à Alex Albon et Liam Lawson après le sprint à Miami.

Les commissaires sportifs ont entendu le pilote de la voiture 23 (Alexander Albon), le représentant de l’équipe, et ont examiné le chronométrage, la télémétrie et les vidéos embarquées.

Albon a réalisé un temps inférieur au temps minimum enregistré dans l’ECU dans trois secteurs consécutifs au début de la période de voiture de sécurité, ce qui constitue une infraction à l’article 55.7 du Règlement sportif. Par conséquent, la pénalité standard est appliquée.

Les commissaires sportifs ont constaté que les conditions de piste n’étaient pas idéales mais qu’aucun incident n’a été signalé.

Et dans le verdict des commissaires sur la collision entre Lawson et Alonso, Lawson a lui aussi perdu ses points avec 5 secondes de pénalité. Le Néo-Zélandais n’était pas devant l’Espagnol selon les commissaires, alors qu’il attaquait l’Aston Martin.

Son train avant n’étant pas nettement devant celui de la voiture d’Alonso, ce dernier n’avait pas à laisser la place à l’extérieur et avait ainsi le droit de manœuvrer comme il l’a fait. Lawson aurait dû freiner et non rester à côté pour finalement harponner son rival. Il écope aussi d’un point de pénalité sur son permis.

Oliver Bearman a déjà été pénalisé tout à l’heure (à lire ici). Avec cette pénalité, Albon perd sa belle 4e place et sort des points, tout comme Lawson. Russell, Stroll et Tsunoda progressent, tout comme Antonelli qui prend deux points et Gasly un point.

Voici le nouveau classement du Sprint F1 à Miami :