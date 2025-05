Lawson accuse Alonso pour leur accrochage, l’Espagnol déplore sa stratégie

Liam Lawson était frustré de son accrochage avec Fernando Alonso, mais il pense que sa tentative de dépassement par l’extérieur était bonne, et qu’il a été serré hors piste par le pilote Aston Martin F1. Dans les points, il est toujours sous le coup d’une enquête à l’heure où l’on écrit ces lignes.

"C’était une bonne course, un très bon début de week-end. Ca s’est joué au premier virage, des fois il y a un écart qui s’ouvre devant vous et vous pouvez passer. Le rythme était bon, c’est bon pour nous et je suis satisfait de marquer des points" a déclaré Lawson après le Sprint, avant d’analyser son accrochage.

"Il est sorti en pneus froids et j’avais fait un tour donc j’ai essayé de le passer rapidement. Je me suis servi du DRS pour être devant au point de corde, je pensais l’avoir fait et j’ai été serré hors piste. A ce moment-là, j’essayais d’éviter le mur et il ne m’a pas laissé d’espace, mais je pense que mes roues étaient devant."

Fernando Alonso n’a toujours pas marqué de points et il déplore une mauvaise stratégie, sans évoquer l’accrochage : "C’était une bonne course, malheureusement on s’est arrêtés trop tard. Je me battais avec Lewis [Hamilton] et Alex [Albon] à un moment de la course et je me suis retrouvé à me battre avec Lawson, donc je pense qu’on a raté une opportunité."