Marko : Barcelone sera décisif pour la suite, Piastri l’impressionne !

À l’issue du triple programme de Grands Prix de Formule 1 à venir, la bataille pour le titre mondial 2025 pourrait bien être terminée.

C’est l’avis du Dr Helmut Marko, conseiller de Red Bull, le quadruple champion du monde Max Verstappen étant actuellement troisième au classement, derrière les deux pilotes McLaren.

Verstappen a admis à Imola que l’avance de huit dixièmes de seconde par tour de McLaren à Miami était « déprimante », d’autant plus que Red Bull ne bénéficie que d’une légère amélioration de sa voiture ce week-end à Imola.

"Il y a eu une légère amélioration à Miami, mais ce n’était pas suffisant. Ici nous avons un peu plus de nouveautés. Il y a toujours différentes raisons mais nous sommes passés de la tête de la catégorie à la moyenne. Nous travaillons dur pour progresser. Mais c’est la nouvelle réglementation sur les ailerons, qui entrera en vigueur à Barcelone, nous donne davantage d’espoir de changement," a confié Marko à Imola avant le début des Libres 1.

"Cette course sera décisive pour la suite du championnat."

George Russell, de Mercedes, est du même avis.

"Il y aura un grand changement. Nous ne pourrons pas rattraper McLaren s’ils ne reculent pas, si vous voyez ce que je veux dire. Il est clair qu’ils sont les rois des ailerons avant et arrière flexibles."

"Nous verrons en Espagne si leurs performances évoluent. Sinon, nous devrons tous nous inquiéter et ils continueront à gagner."

Marko a souligné que les améliorations apportées par Red Bull ne seront pas soudaines, l’Autrichien considérant donc la nouvelle directive technique sur l’aileron avant à Barcelone comme la principale opportunité pour Red Bull.

"C’est exagéré de dire que nous allons bouleverser la RB21. Les améliorations seront progressives, mais il ne faut pas s’attendre à ce que nous ayons une voiture gagnante du jour au lendemain. McLaren gère très bien la température des pneus et, à Miami, nous étions à sept dixièmes de seconde en course. Comme je l’ai dit, les nouvelles règles concernant les ailerons, en vigueur à partir de Barcelone, nous permettent d’espérer un changement."

"Nous n’aurons pas à modifier les ailerons en Espagne, car nous étions confiants dès le départ quant à l’efficacité des contrôles (de la FIA). Mais ce ne fut pas le cas."

Imola sera une épreuve exigeante pour Red Bull, même si une éventuelle pluie dimanche pourrait ouvrir la voie à Verstappen.

"Cela dépend de la température. Il ne devrait pas faire trop chaud, donc un podium est le maximum sur le sec. Mais de la pluie est prévue dimanche, ce qui ouvre de nouvelles perspectives."

Chez McLaren, le leader du championnat, Oscar Piastri, semble avoir pris le dessus sur son coéquipier Lando Norris, remportant quatre des cinq derniers Grands Prix.

"Si Piastri remporte les trois prochaines courses, ce sera sans aucun doute une décision préliminaire pour le championnat," admet Marko.

"Nous avons actuellement 32 points de retard sur les leaders avec Max, ce qui est déjà considérable."

L’Autrichien se dit particulièrement impressionné par l’Australien Piastri jusqu’à présent en 2025.

"Piastri a appris incroyablement vite. On a pu le constater à Miami lors du duel avec Max. Piastri se prépare bien et est coriace dans les moments décisifs, tandis que Norris est plutôt en mode essais et erreurs et n’affiche pas le même niveau de régularité."

Marko a aussi évoqué les rumeurs sur Christian Horner, qui viennent de l’Autriche, là où se situe le siège de la marque.

"On dirait que quelqu’un essaie de se redonner de l’importance. Rien ne changera chez nous."

Quant à l’observation de Ralf Schumacher selon laquelle piloter sur la Nordschleife est bien trop dangereux pour un pilote de Formule 1, et que Max Verstappen a peut-être fait froncer les sourcils de ses patrons, Marko a souri et répondu calmement : "Ce n’est pas le cas avec une GT3."

"Elle est considérablement plus lente qu’une Formule 1, qu’il voulait y piloter l’année dernière ! Peut-être pour nous faire mieux accepter son envie de le faire en GT3 (rires)."