Alonso agacé d’avoir appris les projets d’Aston Martin F1 dans les médias

Fernando Alonso a déclaré avoir appris par les médias qu’il ne piloterait pas la nouvelle Aston Martin F1 lors des essais libres d’Imola aujourd’hui.

Bien que l’équipe technique, dirigée par Adrian Newey, se concentre presque exclusivement sur le projet 2026, un petit groupe de travail aérodynamique a préparé un nouveau fond plat et une nouvelle carrosserie pour la voiture actuelle, peu compétitive, à Imola.

Alors qu’il s’attendait à avoir droit à cette évolution, dont il parlait hier, Alonso a fait preuve de beaucoup d’agacement quand il a appris que ce ne serait pas le cas.

"J’ai lu ce matin dans les médias que Lance (Stroll) la pilotera," a déclaré Alonso, toujours sans le moindre point cette saison.

"Je rencontrerai l’équipe pour en savoir plus."

Il n’est pas rare que les améliorations ne soient initialement disponibles que pour une seule voiture, comme ce fut récemment le cas chez Red Bull. À Imola, en revanche, les développements de Red Bull concernent "les deux voitures", a confirmé le Dr Helmut Marko.

Chez Aston Martin, cependant, une seule voiture évoluée est prête : celle du fils du propriétaire de l’écurie, Lawrence Stroll.

"Du moins, c’est ce que dit la presse," a plaisanté Alonso. "Mais je vais aller voir ça avant le début des Libres, évidemment."

On pense que l’écurie de Silverstone comparera les résultats des voitures de Stroll et d’Alonso vendredi, avant de décider de la suite des opérations.

"Je ne pense pas qu’il y ait de pression pour analyser en profondeur le nouveau package," a insisté Alonso, "car il n’est pas forcément nécessaire qu’il produise des résultats, quoi qu’il arrive. Nous ne sommes pas obligés de les intégrer à la voiture. C’est aussi, et surtout, un test de notre nouvelle soufflerie, des corrélations, etc."

"Nous sommes très sereins et nous y consacrerons le temps nécessaire avant de la présenter en course pour nous assurer à 100 % qu’elle est plus rapide que l’actuelle."

L’Espagnol admet ne pas être très optimiste quant à une percée significative. Une nouvelle pique à sa propre équipe.

"Chaque fois qu’une amélioration est apportée à la voiture, l’équipe est optimiste, mais nous avons déjà appris ces deux dernières années que les développements n’apportent peut-être pas exactement les résultats escomptés."