Emilie-Romagne, EL1 : Piastri emmène un doublé McLaren F1 devant Sainz

La septième manche de la saison 2025 de F1 se lance ce vendredi en début d’après-midi avec les Essais Libres 1 du Grand Prix d’Emilie-Romagne, à Imola. C’est le début de la saison européenne et, comme c’est la tradition, les équipes apportent une belle quantité d’évolutions.

McLaren apporte un nouvel aileron arrière avec un beam wing et des écopes de freins arrière, ainsi qu’une nouvelle suspension avant sur sa MCL39 pour des raisons de fiabilité. Ferrari apporte un nouvel ensemble d’aileron arrière, beam wing et écopes de freins arrière.

Red Bull a un nouveau plancher, qui n’est pas déclaré dans ses évolutions, ainsi que des nouvelles entrées de pontons, mais aussi une nouvelle suspension arrière et des écopes revues. Les quatre top teams ont sorti l’artillerie lourde à Imola, et Mercedes apporte une nouvelle suspension avant, un nouvel aileron avant et un capot moteur redessiné.

Racing Bulls a un nouveau plancher et un nouveau capot moteur, tandis que Haas F1 apporte un gros package d’évolutions. Nouveau plancher, nouvelles dérives devant celui-ci, nouveau diffuseur et nouvelle suspension arrière avec écopes retravaillées sont au programme sur la VF-25.

Alpine apporte un nouvel aileron avant et un capot moteur revu, tandis qu’Aston Martin a également sorti de nombreuses nouveautés. Nouveaux pontons, nouveau plancher (incluant les dérives verticales et les bords de celui-ci), nouveau diffuseur, beam wing retravaillé et Halo reprofilé apparaissent sur l’AMR25.

13h10 : Oscar Piastri a réagi avec amusement aux allégations d’illégalité de la McLaren MCL39, expliquant avec humour qu’il veut améliorer l’eau dans les pneus, que Red Bull accuse McLaren d’utiliser : "Honnêtement, je n’ai rien lu parce que je ne m’inquiète pas. Peut-être que la prochaine fois, nous mettrons des petites figurines dans un toboggan, je ne sais pas, nous trouverons quelque chose. Mais il est clair que tout a été validé. Je ne suis pas inquiet, on continue."

13h12 : Charles Leclerc est bien présent à Imola ce vendredi, après avoir manqué la première journée consacrée aux devoirs médiatiques. Le Monégasque n’est donc pas remplacé par un réserviste chez Ferrari et va pouvoir courir.

13h30 : C’est parti pour ces EL1 !

13h32 : Franco Colapinto prend évidemment la piste dès le début de la séance, puisqu’il doit se familiariser avec sa nouvelle monoplace.

13h35 : Leclerc a gêné Fernando Alonso, et les commissaires ont noté l’incident.

13h39 : Alonso s’est porté en tête en 1’18"281 avec des pneus tendres, devant Liam Lawson et Yuki Tsunoda. Les pilotes Alpine et Haas, ainsi que les pensionnaires de Sauber sont en pneus mediums. Williams est la seule équipe à séparer les programmes avec Alex Albon en tendres et Carlos Sainz en mediums.

13h41 : Gasly prend le meilleur temps en 1’18"110, immédiatement battu par George Russell en 1’17"561. Lando Norris fait encore mieux en 1’17"491, et Oscar Piastri se place troisième, rapidement battu par Andrea Kimi Antonelli.

13h44 : Alonso a progressé en quatrième place, et Lance Stroll avec le nouveau package s’est positionné sixième. Aston Martin compare les deux versions de sa voiture aujourd’hui. Lewis Hamilton se place troisième au classement.

13h46 : Piastri remonte au troisième rang, Albon signe le meilleur premier secteur mais ne fait que le 12e temps. Norris progresse en 1’17"125.

13h47 : En pneus mediums, Gabriel Bortoleto se porte à une surprenante deuxième place !

13h48 : Isack Hadjar prend la sixième temps, et Stroll remonte au quatrième rang.

13h49 : Yuki Tsunoda prend le deuxième temps, et Russell s’empare du meilleur chrono en 1’16"599 !

13h53 : Gasly s’empare de la deuxième place, et Andrea Kimi Antonelli remonte troisième. Sainz se positionne quatrième et Albon sixième. Max Verstappen n’a pas fait mieux que 15e.

13h57 : Tsunoda a été gêné par Colapinto. Verstappen prend la deuxième place à trois dixièmes de Russell.

13h58 : Il est battu par Sainz qui se place deuxième ! Williams effectue un très bon début de week-end.

14h02 : Piastri prend la main en 1’16"545.

14h08 : Hamilton remonte troisième à moins d’un dixième, et Norris s’intercale entre Piastri et Russell, à 0"032 de son équipier.

14h13 : Colapinto est sorti large en mettant deux roues dans les graviers.

14h16 : C’est maintenant Albon qui sort carrément de la piste, heureusement sans gravité, alors que Leclerc a mis une roue dans le gravier.

14h18 : Sainz se place troisième à 0"052 de Piastri, et deux dixièmes devant Russell. Ils sont maintenant cinq à se tenir en moins d’un dixième de seconde.

14h21 : Les pilotes font désormais des longs relais pour préparer la course dans les mêmes conditions que dimanche.

14h25 : Verstappen s’est raté dans un virage et a tapé sur son volant, visiblement très mécontent du comportement de sa RB21.

14h27 : Le drapeau jaune sort à la suite d’une erreur de Gabriel Bortoleto, qui est allé taper le mur dans le dernier virage du circuit. La séance est interrompue par un drapeau rouge et ne reprendra donc pas. Le Brésilien a subi un choc frontal mais les dégâts ne sont pas énormes et il est indemne.

14h30 : La séance est officiellement terminée !

Piastri et Norris signent donc un doublé pour McLaren en cette première séance du week-end, devant Sainz, Russell et Hamilton qui sont très proches derrière. Gasly est sixième à 0"151 et Verstappen est septième à trois dixièmes, après s’être plaint de problèmes de stabilité sur sa Red Bull.

Albon est huitième devant Bortoleto, qui a donc terminé sa séance dans le mur, et Nico Hülkenberg, qui permet à Sauber de placer les deux voitures dans le top 10. Stroll est 11e avec l’Aston Martin évoluée, devant Leclerc, Antonelli et Alonso, puis Lawson et Tsunoda. Colapinto, Bearman, Hadjar et Ocon complètent le classement.