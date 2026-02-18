LIVE Essais F1 - Bahreïn 2 : toutes les informations de la 1ère journée en direct

La Formule 1 poursuit cette semaine sa montée en puissance vers la saison 2026 avec la tenue du deuxième test officiel de pré-saison sur le tracé du circuit de Sakhir à Bahreïn. C’est le dernier essai possible, sur trois jours, avant le premier Grand Prix.

Chaque journée verra les monoplaces en piste de 8h à 17h, en heure française, avec une pause entre 12h et 13h comme la semaine dernière offrant aux équipes une ultime occasion d’affiner leurs packages techniques avant le départ du fret vers l’Australie, théâtre de la manche d’ouverture du championnat à Melbourne.

Les conditions météorologiques s’annoncent particulièrement favorables sur l’ensemble des trois journées à Sakhir. Les températures maximales devraient osciller entre 23°C et 25°C l’après-midi, parfaitement en ligne avec le climat doux et sec habituel du mois de février à Bahreïn. Les températures nocturnes devraient descendre entre 17°C et 19°C, garantissant des débuts de séance matinaux relativement cléments. Aucune pluie n’est attendue.

Ces conditions sont très similaires à celles observées lors du premier test. À cette occasion, les équipes avaient profité d’un roulage ininterrompu sous un soleil omniprésent. Le vent était resté faible à modéré, sans provoquer de perturbations majeures.

Cette stabilité climatique représente un atout majeur à l’heure où la plupart des équipes vont déjà mettre en piste de grosses évolutions techniques, pour les comparer aux données de la semaine passée.

Comme la semaine passée, vous suivrez tous ces essais en intégralité

7h17 : 21 pilotes sur les 22 sont attendus en piste aujourd’hui. Si le programme ne change pas à l’ouverture de la piste, toutes les équipes feront rouler leurs deux pilotes sauf Red Bull. Isack Hadjar sera en effet au volant de la RB22 toute la journée.

Pour les 10 autres équipes, nous retrouverons en piste ce matin : Norris, Antonelli, Leclerc, Albon, Stroll, Lindblad, Ocon, Gasly, Hulkenberg et Perez. Leurs équipiers prendront normalement le relais l’après-midi.

7h20 : Ferrari pousse fort sur la fiabilité et les choix techniques. La Scuderia va mettre en piste un important package d’évolutions aérodynamiques et un nouveau groupe propulseur. Le moteur introduit lors du shakedown de Fiorano a déjà couvert plus de 4 300 km cumulés entre les essais de Barcelone et ceux de Bahreïn soit l’équivalent de 14 Grands Prix sans le moindre souci de fiabilité.

La SF-26 dispose également d’une boîte de vitesses neuve. Avec l’utilisation plus intensive des rapports courts pour favoriser la recharge de la batterie, c’est un élément qui souffre bien plus qu’en 2025.

7h23 : Aston Martin F1 a procédé à une restructuration de ses équipes d’ingénierie autour de ses deux pilotes, Fernando Alonso et Lance Stroll. Du côté d’Alonso, l’ingénieur piste Chris Cronin va assumer un rôle élargi en devenant ingénieur de course senior. Ancien ingénieur de course de l’Espagnol jusqu’à l’an dernier, il redeviendra son interlocuteur principal à la radio et travaillera en étroite collaboration avec l’ingénieur de course actuel, Andrew Vizard.

Pour Stroll, une réorganisation plus large est en cours. Son ancien ingénieur de course, Gary Gannon, prend du galon en tant qu’ingénieur de course senior. Figure expérimentée du paddock, Gannon s’est notamment illustré chez Haas aux côtés de Nico Hülkenberg, Mick Schumacher et Romain Grosjean.

Pour la saison 2026, le nouvel ingénieur de course de Stroll sera Stephen Glass, présent dans l’équipe depuis l’ère Racing Point en 2019 et dernièrement ingénieur performance.

7h28 : Dans le paddock, on aussi appris que Petronas est engagé dans une véritable course contre la montre pour obtenir la certification et l’homologation du carburant durable destiné aux équipes motorisées par Mercedes en 2026. Ce serait aussi le cas d’ExxonMobil pour Red Bull Ford et Aramco pour Honda.

Avec l’introduction des carburants durables, le processus est devenu nettement plus complexe. La FIA a délégué la certification à la société britannique Zemo, chargée non seulement d’analyser le produit final, mais aussi de contrôler l’intégralité du processus de production.

Désormais, toute la chaîne d’approvisionnement est auditée : les installations de production sont visitées, chaque étape est vérifiée, et les certifications des molécules ainsi que des partenaires impliqués sont examinées. Une procédure lourde et forcément longue, particulièrement lors de cette première année d’application.

Seules les F1 fonctionnant au carburant de Shell, comme les Ferrari, Haas et Cadillac, et celles fonctionnant au carburant de BP, comme les Audi, ont reçu l’autorisation d’utiliser leur nouveau carburant.

Si le carburant final n’est pas homologué à temps, les équipes de Red Bull, Aston Martin, Mercedes, McLaren, Williams et Alpine pourraient être amenées à utiliser un carburant provisoire. Le règlement autorise en effet l’utilisation d’un carburant composé exclusivement d’éléments déjà homologués si la certification d’un composant spécifique venait à manquer. Reste à savoir quelle stratégie Petronas, ExxonMobil et Aramco adopteraient dans un tel scénario.

7h32 : La Mercedes W17 évoluée a été aperçue avant son entrée en piste tout à l’heure. Et les évolutions sont nombreuses ! Devant les pontons, la jonction entre le déflecteur latéral et le plancher a été modifiée, tandis que le support de rétroviseur s’est allongé et gagne une ailette verticale qui le prolonge sur le ponton.

Devant la roue arrière, le plancher était denté et il retrouve une forme plus classique, avec comme objectif probable de rigidifier la zone devant les encochent qui servent à ramener le flux d’air sous le diffuseur.

Enfin, le capot moteur a été réduit en aille à l’arrière des pontons, et le retrait de la boursouflure a obligé Mercedes à sculpter davantage l’undercut sous l’arrière du ponton, tandis que la partie centrale du capot à cet endroit a été affûtée et semble rediriger davantage l’air vers le mât de l’aileron. L’objectif de toutes ces modifications sur la partie arrière est le même : aider à optimiser le fonctionnement du flux d’air autour du diffuseur, pour améliorer le grip arrière de la voiture.

7h37 : Si ces trois derniers jours doivent permettre aux équipes à explorer au fur et à mesure la performance de leurs monoplaces, la priorité restera au kilométrage parcouru, pour alimenter les données des usines et les algorithmes des logiciels de gestion d’énergie des unités de puissance. Et certaines équipes ont clairement besoin de cumuler plus de tours. Williams, qui avait manqué Barcelone, s’était bien rattrapée déjà la semaine passée avec un peu plus de 420 tours, comme McLaren F1 et Ferrari. Mais l’équipe de Grove doit continuer encore sur ce chemin.

A l’inverse, sous pression, on a toujours Audi et Aston Martin F1, qui sont les seules équipes avec leur propre moteur. Et on peut ajouter l’équipe Mercedes F1, qui a été victime de pas mal de soucis la dernière fois, avec 282 tours parcourus à peine.

7h40 : Déjà un changement de programme ! C’est Fernando Alonso qui roulera finalement ce matin. Mais l’équipe ne dit pas qui roulera l’après-midi. L’Espagnol pourrait donc faire la journée complète comme Hadjar. Le reste du programme annoncé est bon pour le moment.

7h46 : Côté coulisses c’est une journée qui pourrait s’avérer décisive pour régler l’affaire du taux de compression des moteurs et leur mesure. Deux réunions sont prévues ce jour (à lire ici).

7h51 : Il y avait un brouillard très dense sur le circuit il y a quelques dizaines de minutes encore mais l’arrivée du soleil l’a chassé très rapidement.

8h00 : Le feu est vert au bout de la pitlane pour 4 heures. Ocon, Hulkenberg, Antonelli, Norris, Leclerc et Albon prennent tout de suite la piste pour un ou plusieurs tours de vérification.

8h04 : Leclerc signe le premier chrono de la journée en 1:38.356, à 5 secondes environ des chronos de la semaine dernière. Antonelli suit en 1:39.145 et Norris en 1:39.258.

8h06 : Hadjar entre en piste, il reste donc 4 voitures à voir encore.

8h08 : Alonso entre en piste également, Norris améliore en 1:37.976.

8h09 : Racing Bulls prend la piste, ainsi que Gasly. Il ne manque plus qu’à voir la Cadillac.

8h17 : Quelques tours par pilote pour l’instant, souvent avec des rateliers aérodynamiques. Gasly prend le meilleur temps dès son premier tour rapide en 1:36.470.

8h20 : Gasly a fait 3 tours et il n’y a plus personne en piste après ces premiers tours pour les équipes. Le Français est en fait juste repassé par son stand pour se relancer.

8h23 : Leclerc retrouve la piste alors que Gasly améliore en 1:36.376.

8h26 : Leclerc améliore son temps en 1:36.735, Norris est également de retour en piste.

8h29 : Norris devient le plus rapide de la session en 1:34.766. Hulkenberg revient en piste, tout comme Ocon et Antonelli.

8h31 : Antonelli prend le meilleur temps à McLaren en 1:34.473. Lindblad revient aussi en piste tout comme Alonso.

8h34 : L’Espagnol signe son premier temps en 1:38.699.

8h38 : Lindblad améliore son temps en 1:37.533, Alonso en 1:38.380.

8h43 : Sont en piste Gasly, Leclerc, Lindblad et Hadjar. Albon est également en piste avec 7 tours parcourus mais aucun chrono encore.

8h46 : Si nous étions en 2025, les dix équipes seraient en piste. Mais nous n’y sommes pas. Perez est toujours aux stands avec sa Cadillac.

8h49 : Hadjar prend le 3e temps en 1:36.188, Albon signe enfin un chrono en 1:39.188.

8h50 : Leclerc reprend le meilleur temps en 1:33.739.

8h53 : La Ferrari est à moins d’un dixième du meilleur temps d’Antonelli la semaine dernière en 1:33.669. Cela reste à 4 secondes des temps de l’an dernier en essais hivernaux, la pole du Grand Prix ayant été moins rapide (1:29.841 contre 1:29.348 en essais privés).

8h57 : En parlant de Ferrari, Frédéric Vasseur a réagi aux critiques de Max Verstappen sur les F1 de 2026 (à lire ici). Verstappen qui devrait être le seul pilote à ne pas rouler aujourd’hui si Stroll remplace bien Alonso après la pause.

9h00 : C’est déjà la fin de la première heure de roulage. Norris, Alonso, Ocon, Lindblad et Hulkenberg sont en piste. Un élément (un capteur ?) pendouille derrière l’Aston de l’Espagnol.

9h05 : Albon améliore en 1:36.779.

9h11 : Hadjar, Gasly, Albon, Ocon et Hulkenberg sont actuellement en piste.

9h13 : On commence clairement à rentrer dans la séquence des longs relais. Hulkenberg améliore en 1:37.103. Alonso arrive en piste alors que Gasly rentre au garage. Et toujours pas de Cadillac en piste...

9h18 : Hulkenberg et Lindblad ont amélioré leurs chronos. Sergio Perez est enfin sanglé dans sa voiture, une Cadillac dont on ne connait toujours pas le nom !

9h21 : Kimi Antonelli était au garage depuis bien plus d’une demi-heure maintenant, Mercedes semblant apporter quelques modifications à la voiture. 12 tours seulement pour la W17, l’Italien repart !

9h24 : Antonelli améliore son 2e temps en 1:34.251 alors que Perez prend enfin la piste pour un seul tour de vérification.

9h28 : Petite information que nous vous donnons en primeur : Alex Dunne devrait être annoncé comme nouveau pilote de développement par Alpine F1 (à lire ici).

9h33 : Norris améliore et prend le 2e temps en 1:34.052. Albon est aussi remonté en 4e position, Ocon à la 7e.

9h36 : En piste nous avons Norris, Antonelli, Albon, Gasly, Ocon et Lindblad. Ce dernier est le premier à passer la barre des 30 tours.

9h43 : C’est plutôt calme en piste, seuls Antonelli, Ocon et Alonso roulent actuellement. Toujours pas de drapeau jaune ou de drapeau rouge. Des blocages de roues, des glissades, mais rien de plus dramatique !

9h47 : L’Aston Martin AMR26 ne donne pas confiance visuellement, Alonso a beaucoup de sous-virage et ne semble pas à l’aise.

9h51 : Premier passage sans conséquence pour Hulkenberg dans un bac à graviers à la sortie du virage 4.

9h53 : Pas de chronos améliorés lors de ce dernier quart d’heure mais pas mal de roulage. Ocon est en tête avec 36 tours devant Lindblad qui en a 35.

9h54 : Gasly gagne une position en 1:35.898. Perez n’a pas repris la piste après son unique tour de vérification.

10h00 : Nous voici à la mi-temps de cette séance matinale, il reste deux heures de roulage avant la pause. Antonelli, Albon, Norris, Gasly et Hulkenberg sont en piste

Les chronos de la journée à 9h54 :

Norris, Hadjar, Antonelli, Leclerc, Albon, Alonso, Lindblad, Ocon, Gasly, Hulkenberg et Perez roulent le matin.