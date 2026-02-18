Le Grand Prix de Turquie devrait faire son retour au calendrier F1 en 2027

La Formule 1 s’apprête à renouer avec l’un de ses rendez-vous les plus appréciés des fans. Selon les informations du paddock, le Grand Prix de Turquie devrait réintégrer le calendrier à partir de la saison 2027, marquant ainsi le retour de l’épreuve pour la première fois depuis 2021.

D’après plusieurs sources concordantes, un accord aurait été trouvé entre les propriétaires d’Istanbul Park, la FIA et la F1, ouvrant la voie à la réapparition de ce circuit emblématique au tracé fluide et exigeant. Longtemps plébiscité par les pilotes comme par le public, le circuit turc semble donc prêt à retrouver sa place sur la scène mondiale.

Cette information intervient dans un contexte de réorganisation progressive du calendrier, après l’annonce selon laquelle le Circuit de Barcelone alternera avec Spa-Francorchamps jusqu’en 2032 au moins. Un mouvement qui confirme la volonté de la F1 de conjuguer stabilité, rotation de certaines épreuves européennes et retour de circuits historiques.

Le dernier vainqueur du Grand Prix de Turquie reste Valtteri Bottas, victorieux en 2021 au volant de sa Mercedes. Une course marquante, à l’image de nombreuses éditions disputées sur ce tracé réputé pour offrir du spectacle, notamment grâce à son célèbre virage 8.

Au total, neuf Grands Prix de Turquie ont été disputés en Formule 1. Le record de victoires appartient à Felipe Massa, qui s’y est imposé à trois reprises. Lewis Hamilton compte pour sa part deux succès, faisant de Massa et Hamilton les seuls pilotes à avoir gagné plusieurs fois sur le circuit d’Istanbul.

La Turquie a accueilli la F1 pour la première fois en 2005, lors d’une course remportée par Kimi Räikkönen, futur champion du monde 2007. L’épreuve avait ensuite disparu du calendrier à l’issue de la saison 2011, avant de revenir de manière ponctuelle durant la période marquée par la pandémie de COVID-19, en 2020 puis en 2021.

Si l’accord venait à être officiellement confirmé, le retour du Grand Prix de Turquie en 2027 s’inscrirait dans la tendance actuelle de la F1 à réhabiliter des circuits emblématiques, tout en continuant d’adapter son calendrier aux nouvelles réalités économiques et logistiques du championnat.