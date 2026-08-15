Transferts F1 : le marché s’agite enfin, des offres en cours à saisir... ou pas !

Le marché des pilotes de Formule 1 n’est plus le grand carrousel qu’il a longtemps été mais il s’agite enfin. Autrefois capable de bouleverser les destins au gré d’une bonne décision ou d’un changement de hiérarchie, il fonctionne désormais par longues phases d’attente, de négociations discrètes et de calculs à plusieurs années. À l’approche de 2027, Max Verstappen, Fernando Alonso et Carlos Sainz pourraient toutefois provoquer le prochain grand mouvement.

Et la grande nouvelle de ces dernières heures, c’est que nous pouvons confirmer de source sûre que Carlos Sainz et son management ont repoussé la nouvelle offre faite par Williams F1 pour assurer sa présence en 2027 et lui offrir deux années supplémentaires à son contrat.

Pourquoi ? Parce que du côté de Max Verstappen et Fernando Alonso, rien n’est encore clair. L’Espagnol aurait eu l’information selon laquelle le pilote Red Bull Racing continuerait à négocier en coulisses avec McLaren. De l’autre côté, Fernando Alonso n’est toujours pas sûr de prolonger et Aston Martin F1 a également contacté Sainz, en toute transparence avec Alonso.

En effet, Alonso garde la priorité totale de l’équipe d’Adrian Newey mais il a été prévenu que Sainz a reçu une offre pour prendre sa place au cas où il prendrait sa retraite.

Dans ce contexte, Sainz continue à temporiser. Il a aussi frappé à la porte d’Audi F1 comme l’a confirmé Mattia Binotto il y a quelques jours, mais cette porte semble définitivement fermé. Au pire Sainz restera chez Williams. Au mieux il pourrait avoir sa chance chez Red Bull Racing si l’équipe ne recrute pas Oscar Piastri en échange de Verstappen (le scénario le plus probable si Verstappen allait chez McLaren).

Entre les deux, il pourrait faire le choix du projet Aston Martin F1 et de son équipe de rêve pour faire un nouveau pari après la déception Williams cette année.

Quand peut-on espérer des annonces ? Peut-être dès la semaine prochaine à Zandvoort. Si Max Verstappen confirme son avenir devant ses fans, chez Red Bull ou ailleurs. Le reste du marché des transferts pourra alors se mettre en place.

Si Sainz venait à quitter Williams, James Vowles aurait des vues sur Leonardo Fornaroli, pilote de réserve de McLaren, ainsi que sur Esteban Ocon, si ce dernier venait à se faire remplacer chez Haas F1 comme beaucoup le craignent. Le Français pourrait laisser sa place à Rafael Camara, qui apporterait un budget supplémentaire bienvenu pour Haas F1 de la part de Ferrari.

Racing Bulls devrait conserver ses deux pilotes actuels, Liam Lawson et Arvid Lindblad, sauf si l’un d’eux est promu chez Red Bull Racing pour remplacer Verstappen aux côtés d’Isack Hadjar. Dans ce cas, Nicolas Tsolov serait logiquement promu après son impressionnante saison en F2 en cours.

Avant de lire notre décryptage complet ci-dessous, sachez enfin que des mouvements dans les autres équipes, Cadillac, Mercedes et Ferrari, ne sont pas attendus.

Pourquoi le marché des pilotes F1 est devenu un jeu stratégique

Pendant longtemps, le marché des pilotes était en perpétuel mouvement. Les grandes vedettes finissaient certes par devenir des éléments quasiment inamovibles des équipes avec lesquelles elles connaissaient le succès, mais les fluctuations de compétitivité à l’avant du peloton et une plus grande volatilité des compositions permettaient régulièrement à de nouvelles opportunités d’apparaître.

Pour un pilote, il suffisait parfois de bien jouer ses cartes pour obtenir enfin la place qu’il estimait mériter.

Cette époque est aujourd’hui révolue, ou du moins considérablement ralentie.

Le marché est devenu un exercice beaucoup plus stratégique. Quelques pilotes seulement disposent désormais d’un véritable contrôle sur leur avenir. Max Verstappen appartient clairement à cette catégorie : difficile d’imaginer une équipe de Formule 1 qui ne serait pas prête à avoir une discussion sérieuse avec le quadruple champion du monde si une opportunité de le recruter se présentait.

Mais il ne peut y avoir qu’une poignée de pilotes bénéficiant d’un tel pouvoir à un instant donné. Derrière eux, les pilotes établis et reconnus se livrent une bataille de positionnement, prêts à profiter de la première chute de domino. Plus bas dans la hiérarchie, ceux qui disposent des cartes les plus faibles doivent soit se battre pour conserver leur place autour de la grande table de la Formule 1, soit tenter de s’y faire une place.

Le marché ne s’emballe plus qu’en cas de séisme

Il fut un temps où les mouvements étaient constants et conduisaient presque inévitablement à la traditionnelle "saison folle", cette période estivale durant laquelle les rumeurs et les annonces s’enchaînaient.

Aujourd’hui, le marché connaît plutôt des flux et des reflux. De longues périodes d’inactivité sont seulement animées par un travail de positionnement en coulisses.

Les managers, du moins les plus efficaces d’entre eux, passent ainsi une partie de leur temps dans le paddock à récolter des informations, à s’assurer que les décideurs connaissent la disponibilité potentielle de leurs pilotes et à préparer des mouvements qui pourraient ne se concrétiser que deux ans plus tard, voire jamais.

Le marché ne passe véritablement à la vitesse supérieure que lorsqu’un séisme survient.

L’annonce du transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari pour 2025 en est l’exemple parfait. Lorsque les détails de son départ de Mercedes F1 vers la Scuderia ont émergé en janvier 2024, l’ensemble du paddock a été affecté. Au final, la moitié des baquets de la grille ont changé de mains.

C’est dans ces moments que les managers justifient pleinement les 10% de commission, voire davantage, qu’ils peuvent percevoir. Mais cette capacité à réagir immédiatement repose sur un travail effectué pendant des mois ou des années en amont, dans l’anticipation d’un événement de cette ampleur.

Après le séisme Hamilton-Ferrari, le calme est revenu. La grille a connu une relative stabilité jusqu’à cette saison, avec essentiellement le remaniement devenu inévitable au sein des deux équipes de Red Bull à gérer.

Mais la situation actuelle pourrait être différente. Nous sommes à un point d’inflexion : soit une onde de choc va relancer l’ensemble du marché, soit la Formule 1 va entrer dans une nouvelle longue période de stabilité.

Et ce sont bien deux pilotes qui occupent une place centrale dans cette équation : Max Verstappen et Fernando Alonso.

Verstappen peut-il encore déclencher le prochain grand mouvement ?

Au début de la saison, la grande question que se posaient tous les acteurs du marché concernait l’avenir de Verstappen en 2027.

Les spéculations se sont quelque peu calmées lorsqu’il est apparu de plus en plus probable que le Néerlandais resterait chez Red Bull plutôt que d’activer une clause lui permettant de se libérer de son engagement. Mais les rumeurs d’une arrivée chez McLaren continuent donc de circuler. Et il serait naïf d’imaginer qu’aucune discussion ne se poursuit en coulisses tant que Verstappen ne dira pas enfin "stop, voilà ma décision !".

Mais à l’approche de la pause estivale, l’impression dominante était plutôt que Verstappen cherchait à se positionner en vue de 2028, plutôt qu’à organiser un départ immédiat. Il existe toujours la possibilité qu’il change d’avis, quitte Red Bull pour McLaren ou décide même de prendre du recul par rapport à la Formule 1.

Une telle décision provoquerait évidemment une véritable frénésie sur le marché des pilotes comme nous l’avons détaillé ci-dessus.

Mais elle nécessiterait une évolution de la position du quadruple champion du monde. Cette éventualité n’est pas à exclure. Une lassitude vis-à-vis des nouvelles réglementations ou les difficultés rencontrées par Red Bull pourraient notamment alimenter une telle réflexion.

Pour autant, Verstappen dispose aussi de raisons stratégiques parfaitement rationnelles pour patienter. La question est notamment de savoir quelle équipe représentera réellement le meilleur choix à moyen terme. Mercedes F1 sera-t-elle encore véritablement la structure à rejoindre en tant qu’équipe d’usine, en 2028, ou McLaren finira-t-elle par la dépasser ?

Tant que cette réponse n’est pas connue, Verstappen a tout intérêt à conserver ses options ouvertes.

Alonso, la pièce qui pourrait débloquer Aston Martin

Avant la pause estivale, un autre pilote a progressivement pris une importance croissante dans les discussions : Fernando Alonso.

La raison est simple. Une éventuelle disponibilité chez Aston Martin susciterait immédiatement l’intérêt d’un grand nombre de pilotes. L’écurie a récemment apporté des signes encourageants. La mise à jour introduite au Grand Prix de Hongrie s’est révélée suffisamment efficace pour nourrir l’espoir d’un retour dans la bonne direction.

Des améliorations du moteur thermique de Honda sont attendues pour le Grand Prix des Pays-Bas, tandis que de nouveaux gains doivent encore arriver du côté du châssis. Aston Martin reste donc une destination particulièrement séduisante pour un pilote cherchant à quitter le milieu de peloton pour se rapprocher de l’avant.

L’équipe dispose d’une usine ultramoderne, d’investissements massifs dans ses infrastructures et de l’un des plus grands noms de l’histoire récente de la conception des monoplaces avec Adrian Newey.

Pour autant, un pilote déjà installé dans une équipe de pointe aurait probablement trop de risques à prendre en rejoignant Aston Martin avec la certitude de disposer immédiatement d’une voiture capable de jouer les victoires.

Le pari reste donc à haut risque et à très haut potentiel. Et c’est précisément ce qui rend le cas Carlos Sainz particulièrement intéressant.

Sainz piégé par le mauvais timing

Sainz est frustré par la situation de Williams, et il dispose de raisons objectives de l’être. Son choix de refuser Audi pour rejoindre Williams avait été audacieux. Après avoir perdu son baquet Ferrari au profit de Hamilton, l’Espagnol avait choisi de miser sur une équipe qui semblait progressivement redevenir compétitive.

Et cette décision avait initialement semblé payante. Williams avait réalisé une excellente saison 2025 en occupant la tête du deuxième groupe derrière les équipes de pointe, tandis que l’écurie consacrait une grande partie de ses ressources à préparer la nouvelle réglementation 2026.

L’attente était donc naturellement optimiste. Mais les problèmes de fabrication et de développement rencontrés cette année ont complètement changé la donne. Williams dispose pour l’instant de la neuvième meilleure voiture du plateau.

Sainz avait déjà vécu une situation frustrante lorsqu’il avait perdu sa place chez Ferrari, alors qu’il avait mérité de rester parmi les pilotes installés à la table des meilleures équipes. Le voilà désormais de nouveau confronté à un choix difficile, sans être convaincu par le plan de redressement présenté par Williams.

Le même problème concerne son équipier Alex Albon. Les deux pilotes disposeraient dans leurs contrats d’une possibilité de départ l’année prochaine si les résultats de l’équipe restent sous un certain seuil, leur permettant alors d’activer une clause de sortie.

Sainz conserve toutefois un avantage : ses performances en 2026 ont été bonnes et sa cote reste donc élevée. Mais ses possibilités sont limitées.

Aston Martin apparaît comme l’option la plus séduisante, malgré le risque qu’elle représente. Audi pourrait également rester intéressée par Sainz, mais le constructeur allemand viserait alors au mieux une arrivée en 2028, une fois le contrat de Nico Hülkenberg arrivé à son terme.

Audi pourrait-elle anticipé cela si Sainz était suffisamment déterminé à quitter Williams ? Tout dépend à quel point le contrat de Hülkenberg est bétonné.

L’entourage de Sainz doit a exploré les possibilités pour 2027, qui semblent peu nombreuses, tout en réfléchissant déjà à ce qui pourrait se produire en 2028 et 2029.

Car Sainz pourrait également redevenir une cible privilégiée des équipes de pointe si l’une d’elles venait à perdre son pilote vedette. Le problème fondamental est donc que, aussi performant soit-il en piste, une grande partie de l’avenir de Sainz dépend de décisions prises par les autres. C’est l’une des grandes frustrations du marché actuel.

Le temps nécessaire pour reconstruire une équipe

Pour exploiter pleinement une collaboration avec une équipe, il ne suffit généralement pas d’y passer une ou deux saisons. Il faut déjà une année pour s’installer, comprendre le fonctionnement de l’équipe, mettre en place sa propre méthode de travail et faire en sorte que son côté du garage fonctionne exactement comme souhaité.

Et même si le développement technique de la Formule 1 évolue à une vitesse vertigineuse, modifier la hiérarchie sportive d’une équipe s’apparente davantage à faire changer de direction un paquebot qu’à tourner le volant d’une voiture.

La performance d’une monoplace est la somme de nombreux éléments : les infrastructures, le personnel, les outils de développement et la capacité de l’équipe à les exploiter. Or, ces éléments demandent du temps à être améliorés.

Williams constitue un exemple particulièrement parlant. L’équipe tente de rattraper près de deux décennies de sous-investissement avant son rachat par Dorilton Capital en 2020. Même avec les moyens désormais disponibles, reconstruire une organisation capable de lutter régulièrement aux avant-postes prendra plusieurs années. Et Williams n’est pas la seule équipe du milieu de peloton confrontée à ce problème.

Pour mesurer la difficulté du choix auquel sont confrontés les pilotes, il suffit de se mettre à leur place. Si vous aviez aujourd’hui la possibilité de choisir librement parmi les équipes du milieu de peloton, laquelle sélectionneriez-vous ?

Alpine, qui alterne entre le sommet du deuxième groupe et les dernières positions, sans avoir réellement été une équipe de pointe depuis treize ans ?

Audi, qui dispose d’un potentiel et d’investissements importants, mais tente encore de se remettre de plusieurs années durant lesquelles elle a progressivement décroché ?

Williams, qui pourrait malgré tout être engagée sur une trajectoire positive malgré son recul inattendu de 2026 ?

Aston Martin, qui a dépensé des sommes considérables et possède désormais toutes les infrastructures nécessaires, mais qui pourrait aussi devenir une équipe ayant tout le matériel, mais aucune idée de la manière de l’exploiter ?

Faut-il plutôt miser sur Cadillac, propriété de General Motors, et espérer que l’équipe construise sur son début de parcours prometteur ?

Il n’existe aucune réponse définitive. Et pour un pilote comme Sainz, qui atteindra 32 ans dans quelques semaines, le choix est particulièrement important. À cet âge, une décision peut déterminer s’il aura encore une possibilité de gagner des courses et éventuellement de jouer le titre, ou s’il devra terminer sa carrière en se contentant des miettes laissées par les équipes de pointe.

L’enjeu est donc immense : faut-il provoquer rapidement un changement ou jouer la carte du long terme ? Il n’y aura pas de seconde chance. Cette situation aurait été différente il y a une trentaine d’années. Cela ne signifie pas que le marché était simple à cette époque. Mais sa plus grande fluidité et les changements beaucoup plus rapides de la hiérarchie permettaient au moins aux pilotes de disposer d’un éventail d’opportunités plus large.

Les cycles de compétitivité étaient plus rapides et le marché plus mobile. Aujourd’hui, ce sont précisément les pilotes situés entre deux catégories qui se retrouvent dans la situation la plus difficile. Ils sont suffisamment bons pour être recherchés, contrairement à ceux qui se battent simplement pour conserver leur place, mais ils ne sont pas suffisamment incontournables pour que toutes les équipes leur déroulent le tapis rouge.

Ils doivent donc prendre les décisions les plus complexes. Et paradoxalement, une stabilité du marché jusqu’en 2027 pourrait être leur meilleure chance. Si la grille reste relativement figée pour 2027, les pilotes disposeront de davantage de temps, de davantage d’informations et de davantage de possibilités pour se positionner stratégiquement.

Un an supplémentaire pourrait permettre à Sainz, par exemple, d’évaluer beaucoup plus précisément la progression de Williams, l’évolution d’Aston Martin, le potentiel réel d’Audi ou encore la trajectoire des équipes actuellement installées aux avant-postes. La stabilité pourrait donc être préférable à un mouvement précipité.

Mais la frontière entre stabilité et stagnation est extrêmement fine. Attendre peut permettre d’obtenir une meilleure opportunité. Attendre trop longtemps peut au contraire la faire disparaître.

C’est tout le paradoxe du marché actuel : les pilotes disposent de moins de possibilités immédiates, mais doivent réfléchir plus loin que jamais. Les managers doivent anticiper plusieurs saisons à l’avance, tandis que les équipes doivent décider si elles misent sur un pilote pour ses performances actuelles ou sur sa capacité à accompagner une reconstruction.

Dans ce contexte, Verstappen conserve une position privilégiée puisqu’il peut largement choisir son avenir. Alonso, de son côté, pourrait devenir la clé d’un des baquets les plus convoités si le sien chez Aston Martin se libère.

Et derrière eux, des pilotes comme Sainz ou Albon doivent attendre le mouvement d’un autre pour pouvoir véritablement prendre leur destin en main.

La prochaine grande vague pourrait donc être déclenchée par un seul départ. Si Verstappen bouge, le marché s’embrasera. Si Alonso libère son baquet chez Aston Martin, une autre réaction en chaîne pourrait se produire.

Mais si aucun de ces dominos ne tombe, la Formule 1 pourrait connaître une nouvelle période de calme. Et pour certains pilotes, cette attente pourrait finalement être la meilleure stratégie.