Malgré les F1 2026, les meilleurs pilotes ’sont toujours les plus rapides’

La gestion d’énergie est toujours un sujet difficile pour la F1 en 2026, même après 11 courses. Après des critiques sur la manière dont les monoplaces au moteur hybride de nouvelle génération doivent économiser la puissance, le rôle des pilotes a été au centre des doutes et des questionnements, avec la crainte qu’ils doivent simplement faire de la gestion et non atteindre leur meilleur niveau.

Mais selon le directeur technique de l’ingénierie chez McLaren F1, Neil Houldey, les meilleurs pilotes seront toujours capables de faire la différence et de se montrer plus performants.

"En réalité, les pilotes qui comprennent ce qu’ils doivent faire, ceux qui sont affûtés, ceux qui sont les meilleurs pilotes de F1 au monde sont ceux qui seront toujours les plus rapides" a déclaré Houldey.

"Cela a peut-être changé… tout n’est pas une question de vitesse de pointe, c’est une question de processus de pensée en arrière-plan qui génèrent ce temps au tour."

"Spa est un bon exemple où Oscar a en fait bénéficié d’un programme de déploiement légèrement différent, ce qui lui a fait perdre deux dixièmes, mais il était au niveau de Lando. Mais je pense que ces choses s’équilibrent. Vous voyez toujours la différence entre les bons pilotes et les moins bons pilotes dans le temps au tour global, puis pendant la course également."

"Ma réponse serait vraiment que tout s’équilibre à la fin. Il peut y avoir une course ou une séance de qualification ici ou là qui désavantage l’un ou l’autre pilote, mais je pense toujours que vous voyez les meilleurs pilotes finir à la meilleure place à la fin de la saison."

En revanche, il admet que la réflexion des pilotes au volant est plus importante qu’à l’époque des précédents blocs propulseurs hybrides, tout en rappelant que faire de nombreuses tâches simultanément n’est pas une nouveauté pour les pilotes.

"C’est définitivement plus un jeu d’esprit. Et il se passe définitivement beaucoup plus de choses pour les pilotes qu’avant, même dans l’ère 2022-2025, il se passait déjà beaucoup de choses que les pilotes devaient gérer."

"Mais maintenant, il y a ce petit plus, et vous devez non seulement réussir vos vitesses en virage, mais vous devez aussi réussir parfaitement votre manière de déployer votre énergie, la position de votre accélérateur, quoi que ce soit d’autre."

"C’est certainement plus difficile sur le plan technique pour l’équipe d’ingénierie de tirer le meilleur parti de ces voitures, et c’est plus difficile sur le plan technique pour les pilotes de tirer le meilleur parti de ces voitures. Et au final, comme toujours, c’est la meilleure combinaison de voiture, de pilote et d’équipe d’ingénierie qui finit par faire le meilleur travail."