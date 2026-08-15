Malgré les F1 2026, les meilleurs pilotes ’sont toujours les plus rapides’
Houldey dément la réduction du rôle derrière le volant
La gestion d’énergie est toujours un sujet difficile pour la F1 en 2026, même après 11 courses. Après des critiques sur la manière dont les monoplaces au moteur hybride de nouvelle génération doivent économiser la puissance, le rôle des pilotes a été au centre des doutes et des questionnements, avec la crainte qu’ils doivent simplement faire de la gestion et non atteindre leur meilleur niveau.
Mais selon le directeur technique de l’ingénierie chez McLaren F1, Neil Houldey, les meilleurs pilotes seront toujours capables de faire la différence et de se montrer plus performants.
"En réalité, les pilotes qui comprennent ce qu’ils doivent faire, ceux qui sont affûtés, ceux qui sont les meilleurs pilotes de F1 au monde sont ceux qui seront toujours les plus rapides" a déclaré Houldey.
"Cela a peut-être changé… tout n’est pas une question de vitesse de pointe, c’est une question de processus de pensée en arrière-plan qui génèrent ce temps au tour."
"Spa est un bon exemple où Oscar a en fait bénéficié d’un programme de déploiement légèrement différent, ce qui lui a fait perdre deux dixièmes, mais il était au niveau de Lando. Mais je pense que ces choses s’équilibrent. Vous voyez toujours la différence entre les bons pilotes et les moins bons pilotes dans le temps au tour global, puis pendant la course également."
"Ma réponse serait vraiment que tout s’équilibre à la fin. Il peut y avoir une course ou une séance de qualification ici ou là qui désavantage l’un ou l’autre pilote, mais je pense toujours que vous voyez les meilleurs pilotes finir à la meilleure place à la fin de la saison."
En revanche, il admet que la réflexion des pilotes au volant est plus importante qu’à l’époque des précédents blocs propulseurs hybrides, tout en rappelant que faire de nombreuses tâches simultanément n’est pas une nouveauté pour les pilotes.
"C’est définitivement plus un jeu d’esprit. Et il se passe définitivement beaucoup plus de choses pour les pilotes qu’avant, même dans l’ère 2022-2025, il se passait déjà beaucoup de choses que les pilotes devaient gérer."
"Mais maintenant, il y a ce petit plus, et vous devez non seulement réussir vos vitesses en virage, mais vous devez aussi réussir parfaitement votre manière de déployer votre énergie, la position de votre accélérateur, quoi que ce soit d’autre."
"C’est certainement plus difficile sur le plan technique pour l’équipe d’ingénierie de tirer le meilleur parti de ces voitures, et c’est plus difficile sur le plan technique pour les pilotes de tirer le meilleur parti de ces voitures. Et au final, comme toujours, c’est la meilleure combinaison de voiture, de pilote et d’équipe d’ingénierie qui finit par faire le meilleur travail."
Comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Vous appréciez nos actus ? Alors sélectionnez Nextgen-Auto.com comme source privilégiée sur Google, pour voir davantage de news F1 de ce site dans vos résultats d’actualités. Vous ne manquerez plus aucune information et serez parmi les premiers à lire nos interviews et analyses.
S’abonner est simple : il vous suffit de cliquer sur ce lien et de cocher les sources Nextgen-Auto.com.
Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com pour recevoir en temps réel les "breaking news" et quelques informations exclusives avant leur publication !
Nous suivre sur notre Profil Google afin que nos news vous soient présentées en priorité dans votre fil d’informations sur votre smartphone ! Il suffit de cliquer sur "Suivre sur Google".
McLaren F1
- Malgré les F1 2026, les meilleurs pilotes ’sont toujours les plus rapides’
- Si Verstappen veut quitter Red Bull, il n’y a qu’une seule porte de sortie
- Häkkinen révèle comment sa relation avec Coulthard est restée saine
- Bilan de mi-saison F1 2026 : McLaren de retour au sommet pour la fin d’année ?
- ’Aucune recherche de coupable’ : la révolution interne de McLaren F1